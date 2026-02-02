Ximo Navarro es el fichaje

Ximo Navarro atándose las botas en el Cultural-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo afronta el cierre de mercado tratando de poner la guinda al proyecto con los últimos fichajes para afrontar con garantías el tramo decisivo de temporada. Más allá de lo que Fernando Soriano pueda proporcionarle a Antonio Hidalgo antes de la medianoche, lo que está claro es que uno de los mejores refuerzos que el técnico blanquiazul podía tener ya estaba en casa y tiene nombre y apellidos: Ximo Navarro.

El lateral andaluz regresó a los terrenos de juego el pasado sábado ante la Cultural Leonesa después de prácticamente cuatro meses en el dique seco por una lesión muscular. El pasado 4 de octubre tenía que abandonar el césped durante el Dépor-Almería que se disputó en Riazor (1-1) y las pruebas médicas acabaron revelando una importante lesión en la musculatura isquiotibial que incluso puso sobre la mesa la opción de pasar por el quirófano. Finalmente no fue necesario y el jugador incluso ha acortado plazos. No solo para volver a estar disponible antes de lo esperado, sino que para hacerlo además listo para aportar desde el primer segundo.

Pasaba ligeramente el minuto 80 de encuentro en el Reino de León cuando Ximo entró al partido. Su impacto fue inmediato. Como si el tiempo no hubiera pasado, el lateral aprovechó toda la atención que Luismi Cruz y Mella atraían en el carril diestro para empezar a percutir, manteniendo siempre la solidez defensiva que lo convierten en uno de los mejores de la categoría en su posición. Tuvo incluso una de las mejores ocasiones para abrir la lata antes de que Mella forzase el penalti que terminó dando el triunfo al Dépor, pero su remate ante Badía, después de plantarse solo en el área gracias a una gran pared con Mario Soriano, se fue demasiado alto.

Siempre mejor con Ximo

La sensación generalizada, como no puede ser de otra forma, es que el Deportivo ha sido mejor con Ximo Navarro sobre el césped desde su llegada en verano de 2023. Fue una de las piezas decisivas del ascenso y también de la permanencia del curso pasado, especialmente en un inicio de segunda vuelta brillante donde apuntaló con goles y asistencias todo lo bueno que ya daba.

Ximo Navarro se rompe: tiene afectado el tendón proximal de la musculatura isquiotibial Más información

Aunque con una muestra más reducida debido precisamente a su tiempo de lesión, lo bien que Ximo Navarro le sienta al Dépor no ha cambiado esta campaña. En León elevó su cifra de participación a los 500 minutos repartidos en nueve partidos. Y el balance del equipo blanquiazul cuando él pisa el césped es incontestable. El tanto de Yeremay desde los once metros elevó a 15 las dianas que el conjunto herculino ha conseguido con Ximo presente en el rectángulo de juego, mientras que bajo su vigilancia los porteros solo han tenido que recoger el balón de la portería deportivista en tres ocasiones.

El Dépor no pierde con Ximo, cinco victorias y cuatro empates en lo que va de curso, siendo con gran diferencia el jugador que tiene el mejor +/- del equipo coruñés, estadística que mide la resta entre los goles marcados y los encajados cuando él está en el campo. De hecho, la diferencia entre tenerlo o no tenerlo este año, para Antonio Hidalgo supone que su equipo sea más de dos goles mejor que el rival (2,16). Ningún otro futbolista de la plantilla llega a 1 y, para poner los números en contexto, los siguientes en la lista son Diego Villares (0.66), Miguel Loureiro (0.52) y Giacomo Quagliata (0.46).

Se abre el abanico

Todo lo que sea que Ximo pueda estar muchos minutos en el campo de aquí a final de temporada incrementará las opciones de éxito del Dépor. Por todo lo que ofrece en tangibles, pero también por el carácter y agresividad que como capitán está capacitado para transmitir a un grupo que tiene tendencia a adolecer del mismo.

Ferllo y Altimira, dos fichajes sin periodo de prueba Más información

Será ahora trabajo para Antonio Hidalgo buscar la forma de encajarlo en el once. La llegada y el rendimiento inmediato de Altimira hacen pensar que sería demasiado lujo prescindir de su energía, por lo que el técnico tendrá que encontrar la forma de conseguir que ambos coexistan sobre el césped y, al mismo tiempo, potencien y complementen unas características que en gran medida son similares.

Ximo ya actuó como tercer central en algún encuentro, siendo en esos casos Mella el que ocupaba el carril derecho para formar la línea de cinco en defensa. Con el asentamiento de Noubi en el eje de la zaga y la presencia indiscutible de Loureiro, quizá sea este el escenario más probable para el Dépor en las próximas semanas, porque lo que sí está claro, como ya lo demostró en las primeras jornadas cuando regresó de una lesión en pretemporada, Hidalgo tardará entre poco y nada en devolverlo a la titularidad. Y tampoco es que nadie pueda culparlo.