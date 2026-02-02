Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Riki, a un paso de llegar ya al Deportivo

El club blanquiazul y el Albacete negocian el traspaso del centrocampista en las últimas horas del mercado

Zeltia Regueiro
02/02/2026 13:43
Riki, al lado de Stoichkov, durante el partido del Dépor contra el Albacete de esta temporada
Riki, al lado de Stoichkov, durante el partido del Dépor contra el Albacete de esta temporada
Fernando Fernández
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Deportivo acelera para poner la guinda a su plantilla y en las últimas horas ha desbloqueado una operación en la que lleva meses trabajando. A unas horas de que se cierre el mercado de invierno, el club coruñés y el Albacete negocian para que la llegada de Riki Rodríguez se produzca este mismo lunes a Riazor.

Ambos clubs han acercado posturas y en este último día de mercado el club está a punto de cerrar la llegada del centrocampista asturiano, una operación que se ha agilizado para resolverse antes de la medianoche, según confirman fuentes consultadas cercanas a la operación a DXT Campeon

El mediocentro asturiano, al que el Dépor ya tenía atado a partir de junio, una vez finalizase su contrato en el Carlos Belmonte, puede llegar finalmente el último día de mercado. El jugador, que llevaba tres jornadas sin minutos con los blanquillos y dos veces quedándose incluso fuera de la lista, ha puesto de su parte durante todo el mes de enero presionando para forzar su salida inmediata.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Acción de Phil Scrubb durante el Palmer-Zamora

Tres ex jugadores del Leyma Coruña entran en el Cinco Ideal de la jornada 18
Chaly Novo
El ideal gallego

Ya hay fecha y hora para la visita del Eibar a Riazor
Dani Fernández
Ximo Navarro atándose las botas en el Cultural-Deportivo

Ximo Navarro es el fichaje
Jorge Lema
Lionel Scaloni celebra su gol en el minuto 90+3 frente al Hamburgo, en el primer partido de la historia de la Champions League como Riazor como escenario, en la temporada 2000-01

Top 10 | Victorias del Dépor por encima del minuto 90
Lois Novo