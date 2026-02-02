Riki, a un paso de llegar ya al Deportivo

Riki, al lado de Stoichkov, durante el partido del Dépor contra el Albacete de esta temporada Fernando Fernández

El Deportivo acelera para poner la guinda a su plantilla y en las últimas horas ha desbloqueado una operación en la que lleva meses trabajando. A unas horas de que se cierre el mercado de invierno, el club coruñés y el Albacete negocian para que la llegada de Riki Rodríguez se produzca este mismo lunes a Riazor.

Ambos clubs han acercado posturas y en este último día de mercado el club está a punto de cerrar la llegada del centrocampista asturiano, una operación que se ha agilizado para resolverse antes de la medianoche, según confirman fuentes consultadas cercanas a la operación a DXT Campeon.

El mediocentro asturiano, al que el Dépor ya tenía atado a partir de junio, una vez finalizase su contrato en el Carlos Belmonte, puede llegar finalmente el último día de mercado. El jugador, que llevaba tres jornadas sin minutos con los blanquillos y dos veces quedándose incluso fuera de la lista, ha puesto de su parte durante todo el mes de enero presionando para forzar su salida inmediata.