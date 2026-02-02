OFICIAL | Rubén López se va cedido al Pontevedra

Rubén López, durante el Dépor-Mallorca de Copa del Rey Carlota Blanco

Rubén López jugará en el Pontevedra lo que resta de temporada 2025-26, después de que el Deportivo y el club granate hayan acordado la cesión del joven centrocampista de Silleda al conjunto que entrena Rubén Domínguez y que compite en el Grupo 1 de la Primera RFEF.

El futbolista de 21 años contaba con varios pretendientes en este mercado de invierno. Racing de Ferrol, Lugo y Sabadell, también de la categoría de bronce, andaban tras los pasos de Rubén López, así como el Zaragoza, de Segunda División. Sin embargo, el canterano blanquiazul finalmente se ha decantado por el Pontevedra, donde se encontrará con Diego Gómez, también cedido por el Dépor para lo que resta de temporada.

"Es un compañero increíble y tiene juventud. Necesita minutos y he hablado con él en esa dirección. El mercado está abierto y hasta el último día puede pasar cualquier cosa", señaló el técnico del Deportivo, Antonio Hidalgo, en la previa del partido contra el Racing de Santander.

La prioridad del club coruñés era que el centrocampista hiciera las maletas rumbo a un equipo en el que pueda gozar de minutos y de mayor continuidad en lo que resta de curso, después de una primera mitad de temporada en la que prácticamente no ha competido.

Se trata de la segunda cesión del mediocampista de Silleda, después de que la pasada campaña jugara a préstamo en el Barça Atlètic, con el que disputó 35 partidos en la Primera RFEF. Fue titular en 25 de ellos, firmó dos goles y dio tres asistencias.

Tras su paso por el filial azulgrana, Rubén López regresó el pasado verano al Deportivo y, tras realizar la pretemporada con el primer equipo, Antonio Hidalgo decidió que formara parte de la plantilla. Sin embargo, el medio ha ejercido un rol muy secundario durante los cinco primeros meses de la temporada 2025-26.

El de Silleda apenas sumó un total de 74 minutos entre sus cinco presencias en Segunda División. Se estrenó en la categoría de plata en la visita del Deportivo a Eibar, en la séptima jornada (1-1). El canterano sustituyó a Diego Villares en el minuto 81. Dos jornadas después, gozó de mayor protagonismo, ya que disputó más de media hora en la derrota de los herculinos en Málaga (3-0). Una semana después jugó 23 minutos en El Sardinero, frente al Racing de Santander (2-1). A partir de entonces, prácticamente desapareció de la rotación en el campeonato liguero y apenas disfrutó de un minuto en el triunfo en Albacete (0-2) y de siete en la derrota contra la Real Sociedad B (0-3) en la jornada 18, el pasado 13 de diciembre. El mediocampista no volvió a jugar con el Dépor en Liga desde entonces.

Antonio Hidalgo sí concedió mayor protagonismo al centrocampista en la Copa del Rey. Rubén López fue titular en las tres primeras eliminatorias que disputó la escuadra deportivista. Completó los 90 minutos tanto en el 1-5 contra el Sámano en la primera ronda, como en el 0-2 en Sabadell en la siguiente eliminatoria. Además, firmó el segundo tanto del conjunto coruñés ante el equipo catalán. También fue titular en el duelo de los dieciseisavos de final contra el Mallorca, de Primera División, en la que los herculinos dieron la campanada (1-0) con un gol del también canterano Noé Carrillo. Rubén disputó 64 minutos en aquel encuentro.

Ante la falta de continuidad en el Deportivo, Rubén López se marcha ahora al Pontevedra, una de las sensaciones del Grupo 1 de la Primera RFEF. El conjunto de Pasarón está clasificado en el tercer puesto, que le permitiría disputar el playoff de ascenso a Segunda. Los pupilos de Rubén Domínguez tienen 35 puntos, a quince del intratable líder, el Tenerife, a tres del Celta Fortuna, que es segundo, y con uno de ventaja sobre el Bilbao Athletic y dos de colchón respecto al Racing de Ferrol, que es quien cierra el playoff.

En la plantilla granate le acompañará Diego Gómez, que el pasado 24 de enero cortó su cesión al Cartagena para jugar la segunda mitad del curso en su nuevo destino. El de Amoeiro disputó 18 partidos -diez como titular- y marcó un gol durante su estancia en el Efesé, que también compite en la Primera RFEF, pero en el Grupo 2.