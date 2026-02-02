Riki, en sala de prensa ALBACETE BALOMPIÉ

Más vale tarde que nunca. El viejo anhelo de verano del Deportivo, el centrocampista asturiano del Albacete Riki Rodríguez, recala finalmente en el club blanquiazul sobre la bocina, en el último día del mercado invernal de fichajes.

El futbolista, que acababa contrato el 30 de junio con el equipo blanquillo, firma por Dépor hasta 2029. El acuerdo se cerró finalmente por una cantidad que según la Cadena SER de Albacete ronda el medio millón de euros y podría llegar al millón en caso de ascenso deportivista.

La casualidad ha querido que el asturiano pueda debutar ante su ya exequipo. Y es que el Albacete visitará Riazor este domingo día 8 a las 16.15 horas. Antes, este martes la escuadra albaceteña tendrá que medirse al Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey.

El Dépor da por cerrado el mercado con el fichaje de Riki y solo está pendiente de la salida de Rubén López Más información

Este lunes, a unas horas de que se cerrase el mercado de invierno, el club coruñés y el Albacete negociaban para que la llegada de Riki Rodríguez se produjese ya en ese último día de la ventana invernal. Ambos clubs acercaron finalmente posturas para la llegada del centrocampista asturiano, una operación que se había agilizado para resolverse a primera hora de la tarde. El jugador ya cenó en un restaurante próximo al estadio. Este miércoles será presentado y hará sus primeras declaraciones como blanquiazul en la ciudad deportiva de Abegondo. El arreón final a la hora de acercar posturas llegó después de semanas en las que las conversaciones se habían estacando, aunque el deseo de Riki por estar en el Dépor seguía latente. A mediados del pasado mes de enero el club blanquiazul lograba ‘atar’ a Riki para poder incorporarlo el 1 de julio a la disciplina herculina. No obstante, el jugador comenzó a presionar para poder salir antes de esa fecha y llegar en enero.

El conjunto blanquillo, que en la ventana estival se había negado a dejarlo salir, aseguraba por boca de su director deportivo, el exdeportivista Toché, que no iban a malvender el jugador. Y por eso pese a las pretensiones del Deportivo las conversaciones no llegaban entonces a buen puerto.

Finalmente el futbolista se quedó unas semanas más en el Albacete, con el que cumplía su quinta campaña en un rol en el que podía ejercer tanto de seis (de corte más defensivo) como de ocho (combinando labores defensivas y ofensivas y llevando el peso del control del juego). Esta campaña había disputado 16 encuentros, todos como titular, pero en las últimas tres jornadas, en las victorias ante Cádiz, Valladolid y Zaragoza no tuvo minutos. Y en los dos primeros ni siquiera entró en la convocatoria. Desde el club indicaron que su ausencia obedecía a problemas musculares, pero el jugador buscaba forzar su salida.

La lesión de Cedeño

La marcha del jugador de Albacete estaba supeditaba a la llegada de un refuerzo para suplir su posible adiós de la entidad. Todo parecía indicar que su salida estaba cerca después de que el cuadro blanquillo anunciase a mediados del pasado mes de enero la llegada, como cedido, de Edward Cedeño, procedente de Las Palmas. Pero el infortunio se cebó con el panameño que se lastimaba en su primer entrenamiento a las órdenes del técnico Alberto González.

Cedeño fue intervenido recientemente en el tendón del recto femoral de su pierna derecha y se perderá lo que resta de campaña. Un contratiempo que dejaba en stand by la salida de Riki. La operación se reactivó este lunes debido a la urgencia por el cierre del mercado y el Dépor anunció a Riki al filo de la ventana invernal. También ha movido ficha el Albacete, que confirmó ayer a última hora de la tarde su recambio: el mediocentro uruguayo Martín Fernández, procedente del Newells y cedido, con opción de compra.

Con el fichaje de Riki el Dépor da por apuntalada una medular que completan José Ángel, Diego Villares, José Gragera, Mario Soriano y Patiño y a la que se ha unido en las últimas semanas el canterano Noé Carrillo. Sale, por contra, Rubén López, cedido al Pontevedra.

¿Cómo es Riki?

El fichaje de Riki supone dotar de más madera para la medular, en una posición en la que faltaba un jugador de corte más creativo. El técnico coruñés Rubén de la Barrera, que lo dirigió en la temporada 2021-2022, cuando el cuadro manchego ascendió a Segunda en aquel tristemente recordado "Riazorazo" habla maravillas de él. “A nivel personal quiero destacar que es un chaval espectacular. Con nosotros fichó en el mercado de invierno y su llegada fue positiva. Nosotros deportivamente habíamos sufrido dos lesiones importantes en el centro del campo (una de ellas fue la de Fran Álvarez, debido a una rotura del menisco externo de su rodilla izquierda) y llegó para ya, como se suele decir”, reconoce el preparador, que también entrenó, en dos etapas, a los blanquiazules.

El mediocentro asturiano jugó en dos esquemas diferentes de la mano del entrenador herculino, rindiendo en ambos a buen nivel. “Deportivamente conmigo jugó en un medio campo de tres y de dos. En el de tres tanto de seis (de corte más defensivo) como de ocho (combinando labores defensivas y ofensivas y llevando el peso del control del juego). Mientras, en el esquema de doble pivote, jugó evidentemente como segundo mediocentro. Es un jugador que ayuda claramente a la salida de balón y por otro lado un futbolista que puede participar no solo en la parte inicial de la jugada sino también en la final. Es un chico que con el juego va conquistando y ganando alturas superiores y también capacitado para acabar jugada”, resumía para este diario Rubén de la Barrera.