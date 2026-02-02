Mi cuenta

Mulattieri desafina otra vez... con todo el escenario para él

Disfrutó de su octava titularidad, primera en los últimos dos meses, pero desaprovechó otra oportunidad y la confianza de Hidalgo

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
02/02/2026 06:00
Samuele Mulattieri, rematando mal en el Cultural-Deportivo
Samuele Mulattieri, rematando mal en el Cultural-Deportivo
Fernando Fernández
A la enésima, siguió sin ser la vencida. Samuele Mulattieri sigue desaprovechando oportunidades. Metafóricas y reales. El punta italiano contaba en el Reino de León con todo el escenario para él. 

Con Zakaria Eddahchouri cumpliendo sanción por haber alcanzado el ciclo de cinco amarillas y Stoichkov entrando desde el inicio como segundo delantero, el italiano era el único ariete de la primera plantilla a disposición de Antonio Hidalgo para jugar. Nadie salvo Bil Nsongo le amenazaba desde el banquillo. 

Parecía el momento propicio para confirmar las buenas sensaciones que dejó en Almería, pero que no le valieron la posibilidad de regresar a la titularidad contra el Racing de Santander. Sí se hizo con un puesto en el once contra la Cultural. Pero Samu tampoco cumplió

Es la tendencia del transalpino, que se ha convertido ya en dinámica inamovible. Ha perdido la confianza desde que Antonio Hidalgo la perdió en él. No fue, ni mucho menos, de manera total. Pero aquel día en Málaga, en la novena jornada, en el que el técnico mandó al futbolista cedido por el Sassuolo al banco después de cinco encuentros seguidos como titular fue un punto de inflexión que, echando la vista atrás, parece casi definitivo. 

Escasa presencia

Desde entonces, el ariete apenas ha acumulado tres titularidades más en liga: contra el Valladolid, frente al Ceuta y ante la Cultural Leonesa, el pasado sábado. Su inclusión en el once en León supuso su octava presencia en el once en los 20 partidos en los que que ha estado disponible para el cuerpo técnico deportivista. 

Más de dos meses acumulaba sin ser titular en la competición de la regularidad el de La Spezia, desde aquel 23 de noviembre en el citado partido frente al Ceuta en el que un proceso vírico apartó a Eddahchouri de la convocatoria. Aquel día estuvo muy errático y no se ganó el derecho a recuperar su puesto en el once, como tampoco acumuló demasiados méritos en los ratos que ha ido teniendo como suplente... salvo en Almería. 

El once del Dépor ante la Cultural Leonesa

El Uno x Uno del Dépor ante la Cultural: Mella le regala un gol a Yeremay

Más información

Dos semanas después de su último gol, Samuele recobró el puesto de inicio. Pero en León fue un fantasma. Tocó el balón 15 veces, pero solo dos en el área. Una de ellas, para desperdiciar la única ocasión clara de la primera parte, en un envío lateral de Altimira que no supo cómo atacar y que envió a la grada. La enésima nota desafinada de un ‘pianista’ que no se termina de rebelar

