En directo: las últimas horas del mercado en Segunda
Te contamos los últimos movimientos de entradas y salidas de los rivales del Dépor
El club indálico anuncia la rescisión de contrato de Aridane. El jugador había dado positivo en un control de alcoholemia en diciembre.
El conjunto indálico no quiere perder de vista el top-10 y está siendo uno de los animadores en esta ventana invernal con hasta tres nuevas caras hasta ahora. Además de Morcillo, del Albacete, incorporó al extremo Iván Parra (Lausanne Sport) y al punta Miguel de la Fuente, cedido por el Leganés. Dijo adiós al defensa Edgard González (Andorra) y al extremo Marko Perovic, cedidos al Atlético Madrileño y al Andorra, respectivamente, al zaguero Selvi Clua (en préstamo al Mirandés) y al medioncentro Lucas Robertone (Vélez Sarsfield). Asimismo, rescindió el contrato a Aridane.
El cuadro blanquillo sondea la opción de incorporar a Pol Fortuny, mediocentro del Real Madrid Castilla, según adelantó el periodista Ángel García y ha podido confirmar este periódico.
A la espera de que se cierre la llegada de Riki al Dépor así se ha movido el Albacete en lo que llevamos de mercado. El cuadro de Alberto González, se topó con el infortunio a la hora de fichar a su sustituto, Edward Cedeño se lesionó en el primer entrenamiento, lo que retrasó que la operación con el Dépor se pudiese agilizar. Los blanquillos han buscado en este mercado reforzar las dos áreas, con la incorporación, además, del central Lluís López (Shandong Taishan, de la superliga china), y el alta de delantero Samu Obeng (Ceuta).
En lo tocante a las salidas el ariete Jovanny Bolívar se ha marchado cedido al Universidad Central de Venezuela, el extremo Jon Morcillo fue traspasado al Almería, el defensa Jon García abandonó la entidad blanquilla y Dani Escriche recaló en el Apollon Limassol de la liga chipriota.
El cuadro pepinero llega un acuerdo con el Panathinaikos F.C. griego para la cesión del defensor Javier Hernández Carrera.
El volante izquierdo Nikola Cumic, del Rubin Kazan, cedido hasta final de curso.
El defensa Jon García abandonó la entidad blanquilla después de haber disputado 40 duelos oficiales con el Albacete.
La entidad asturiana refuerza su zaga con la incorporación de Andrés Cuenca, cedido por el Barcelona. Formado en La Masía, participó en el Mundial sub-20 de 2025.
Fin a la cesión de Leo Buta con la entidad eibarresa. El lateral había llegado cedido en verano, procedente del Udinese.
Juan Ortuño y el cuadro caballa separan sus caminos. Ficha por el Real Murcia.
El cuadro maño anuncia la llegada de Juan Larios, lateral izquierdo cedido por el Southampton.
El cuadro pepinero informa de la salida de Benjamin Pauwels al F.C. Volendam como cedido.
Otro jugador que llega cedido al cuadro de Anduva. El atacante italiano Diego Sia, de 19 años llega cedido hasta final de temporada, por el AC Milan.
El delantero Samuel Ntmack (Francia, 2001) jugará hasta final de temporada cedido en el Amiens SC.
Aquí os iremos todos los movimientos de estas últimas horas de mercado, además de repasar lo que han hecho los rivales del Dépor hasta ahora.