En directo: las últimas horas del mercado en Segunda

¿Qué ha hecho hasta ahora el Albacete?

A la espera de que se cierre la llegada de Riki al Dépor así se ha movido el Albacete en lo que llevamos de mercado. El cuadro de Alberto González, se topó con el infortunio a la hora de fichar a su sustituto, Edward Cedeño se lesionó en el primer entrenamiento, lo que retrasó que la operación con el Dépor se pudiese agilizar. Los blanquillos han buscado en este mercado reforzar las dos áreas, con la incorporación, además, del central Lluís López (Shandong Taishan, de la superliga china), y el alta de delantero Samu Obeng (Ceuta).



En lo tocante a las salidas el ariete Jovanny Bolívar se ha marchado cedido al Universidad Central de Venezuela, el extremo Jon Morcillo fue traspasado al Almería, el defensa Jon García abandonó la entidad blanquilla y Dani Escriche recaló en el Apollon Limassol de la liga chipriota.