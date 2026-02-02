El Dépor da por cerrado el mercado con el fichaje de Riki y solo está pendiente de la salida de Rubén López

Bil Nsongo festeja una diana ante el Langreo QUINTANA

El fichaje del centrocampista Riki Rodríguez hasta junio de 2029 da por cerrado el capítulo de incorporaciones del Deportivo en este mercado de invierno. Tras conseguir convencer al Albacete para adelantar la llegada del jugador asturiano y que este dispute los cinco últimos meses de la temporada 2025-26 con la escuadra herculina, el club blanquiazul finiquita el apartado de refuerzos y renuncia a incorporar a un delantero en las horas que restan para que el mercado baje en telón.

De esta forma, el mercado de fichajes se cierra con tres incorporaciones por parte de la dirección deportiva que lidera Fernando Soriano. El portero Álvaro Ferllo, el lateral derecho Altimira y ahora el mediocampista Riki. Refuerzos con los que el área deportiva blanquiazul considera que la plantilla queda bien confeccionada para competir por el objetivo de finalizar la competición entre los seis primeros clasificados.

Por otro lado, Bil Nsongo continuará en el Deportivo, a pesar de que había recibido la oferta de la Cultural Leonesa para jugar en el conjunto leonés lo que resta del campeonato. El atacante fabrilista se ha convertido en un fijo de las convocatorias de Antonio Hidalgo durante las últimas semanas. El delantero camerunés disputó el pasado fin de semana, en el Reino de León, su tercer partido de Segunda División. Se estrenó en la categoría de plata frente al Andorra el pasado 20 de diciembre jugando 25 minutos. El 8 de enero jugó 8 frente al Cádiz y ante la Cultural Leonesa disputó 22 minutos.

La única salida que está prevista es la de Rubén López, cuya cesión al Pontevedra se hará oficial antes del cierre del mercado. Será la última operación de la dirección deportiva blanquiazul.