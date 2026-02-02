Diego Villares se queda en blanco por primera vez

Diego Villares se lamenta con la mano en el rostro en un partido en Riazor QUINTANA

El Deportivo rompió en el gélido Reino de León dos rachas completamente independientes entre sí. La primera, de carácter colectivo: el conjunto de Antonio Hidalgo cerró el candado de su portería y la dejó a cero siete partidos después. La segunda, mucho más llamativa y cargada de simbolismo, tuvo nombre propio: Diego Villares se quedó sin disputar ni un solo minuto de un partido de Liga por decisión técnica desde su debut con el primer equipo, el 7 de febrero de 2021.

El capitán blanquiazul dejó su cuentakilómetros a cero en la victoria de su equipo por 0-1 ante la Cultural Leonesa. Un hecho sorprendente que pone fin a uno de los registros más sólidos y silenciosos de un jugador del Dépor en los últimos años. Una presencia prácticamente ininterrumpida que se detuvo el sábado en León.

Su ausencia adquiere una dimensión mayor al poner en contexto todo su historial como profesional. Desde su estreno en O Vao ante el Coruxo, Diego Villares ha sido sinónimo de fiabilidad. Los números lo definen mejor que cualquier calificativo. Ha participado en 183 de los últimos 196 partidos de Liga del Deportivo. Lo que se traduce en un 93,37% de presencia competitiva en su lustro como blanquiazul. En el Reino de León fue la primera vez que, por decisión técnica, el de Vilalba acabó un partido en blanco como deportivista.

La crónica | Una genialidad derrite León y aúpa al Dépor al segundo puesto Más información

Un dato al alcance de muy pocos en el fútbol actual, marcado por las amplias plantillas de hasta 25 jugadores, rotaciones por gestión de cargas y las incidencia creciente de lesiones. Un registro que habla tanto de su resistencia física como de su peso estructural dentro del vestuario. Villares no solo ha estado casi siempre, sino que ha sido un imprescindible.

Su no participación en León es un rara avis. La excepción que confirma una norma prolongada durante años y sostenida de entrenador en entrenador. Desde Rubén de la Barrera a Antonio Hidalgo. El periodo de reconstrucción y los cambios de categorías y objetivos son ajenos a su papel. Un punto fijo en un entorno marcado por el movimiento continuo.

Buena parte de ese valor reside en su capacidad de adaptarse a cualquier escenario y a distintas posiciones sin perder relevancia. Su importancia se mide desde la constancia. Por eso, su suplencia y no ingreso al verde a lo largo de los 90 minutos no pasó desapercibida.

En un partido exigente en el Reino de León y en un momento en el que la urgencia de sumar de tres apretaba, al que suele portar el brazalete no le tocó dirigir a sus compañeros. Al menos, no desde el centro del campo. Charlie Patiño fue el elegido para suplir a José Ángel en la medular a falta de 20 minutos para el final. El entrenador catalán optó por un perfil diferente, con mayor capacidad en la construcción de juego y acierto en el pase para encadenar posesiones largas e ir embotellando al adversario en su propia área.

El desenlace dio la razón a Hidalgo. El Dépor creció con los cambios y se hizo dueño y señor en un arreón final que valió para sumar los tres puntos en el último suspiro. Con Sergio Escudero, lanzador, y Mella, provocador de la pena máxima.

Luismi, Mella y Escudero, el trío de zurdos que cambió el viento en León Más información

Hasta ahora, Villares había sido titular en 22 de los 24 choques de Liga disputados. Solo se había quedado fuera ante la Real Sociedad B, y de forma obligada. El ‘8’ cumplió sanción por acumulación de cartulinas amarillas y presenció desde la grada la goleada del filial txuri-urdin por 0-3.

El fin de semana en el que menos minutos acumuló fue en el del triunfo a domicilio ante el Almería (1-2). Mulattieri marcó en el 80 y dos jugadas después sustituyó a José Ángel para dotar de piernas frescas al doble pivote. Fue un caso excepcional condicionado por las molestias arrastradas durante la semana que incluso le impidieron entrar en la convocatoria para el partido de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.

Contra el Racing de Santander regresó al once inicial. Músculo y sacrificio para tratar de frenar la calidad en tres cuartos de campo del cuadro cántabro. Colaboró en el dominio territorial, pero con el marcador en contra, fue relegado a la caseta.

Al Deportivo le cuesta acelerar la circulación de balón cuando el juego no pasa por las botas de Mario Soriano. Especialmente contra rivales que dan un paso atrás y repliegan cerca de su área. Villares solo ha completado ocho partidos esta campaña y, en todos ellos, a excepción de El Sardinero, el equipo iba por delante en el marcador. Cuando sucede lo contrario, suele ser carne de sustitución. El despliegue físico y las vigilancias sin balón no son diferenciales en ese contexto y pierden peso.

Así, entre la necesidad de volcarse a por los tres puntos y su segunda suplencia del curso, la consecuencia fue que la racha de participar siempre que estuvo disponible, se acabó rompiendo.