"Me conoce, sabe lo que puedo dar (en relación al entrenador Antonio Hidalgo) y el respeto que tengo a los otros porteros y al club. Creo que nos vamos a entender muy bien. En su presentación con el Deportivo, a finales del mes de diciembre, el portero Álvaro Ferllo ya dio muestras de esa "aplastante personalidad" a la que había aludido el técnico coruñés Manuel Mosquera, que lo tuvo en sus filas, en el Extremadura en el curso 2018-19. La misma semana en la que aterrizó en el club blanquiazul ya fue de la partida contra el Cádiz, arrebatándole la titularidad a Germán Parreño, y ante la Cultural Leonesa tuvo su primer gran premio, logrando la primera portería a cero del Dépor, más de dos meses después, en la victoria en el Reino de León (0-1).

La última vez había sido el 29 de noviembre, en el triunfo en el Carlos Belmonte ante el Albacete (0-2), precisamente el rival de los blanquiazules la próxima jornada, en la que rendirá visita a Riazor después de su compromiso en la Copa del Rey contra el Barcelona. Logró el arquero de Arnedo dejar su portería inmaculada en un encuentro en el que no pasó demasiados apuros, más allá de alguna jugada aislada protagonizada por Iván Calero, el más bullicioso de la Cultural en la primera parte. Sí que marcó territorio a la hora de imponerse en los balones aéreos, demostrando que sus prestaciones van más allá de los felinos reflejos que exhibió en el partido ante Las Palmas, en el que detuvo una pena máxima a Jonathan Viera

"Álvaro tiene la capacidad de llegar a ese tipo de balones", decía Hidalgo sobre las prestaciones del guardameta, que se ha convertido en el dueño del arco. Una circunstancia que el técnico asume que resulta difícil de digerir para Parreño, al que no obstante piropea por su profesionalidad a la hora de encajar la suplencia. "Cuando tomas una decisión, es sopesada y pensada. (...) "Hagan lo que hagan, juegan o no jueguen, aceptan la decisión. Germán no está contento, pero la respeta y sigue trabajando para ponerme las cosas difíciles", indicó.

Esa buena relación y sana competitividad fue algo que también expuso el propio Álvaro Ferllo sobre cómo era el día entre los porteros. Porque en una posición tan complicada y en la que los cambios suelen ser menos comunes, a diferencia de otras líneas del campo, que se mantenga ese compañerismo es vital para que se eleve ese nivel competitivo. Y a pesar de que el ilicitano ha perdido el puesto en el once desde la llegada de Ferllo, el club y él valoran su continuidad por una campaña más (acaba contrato el 30 de junio), independientemente de que se logre el deseado objetivo del ascenso a Primera.

El guardameta, algo reacio de hablar sobre sí mismo en su presentación, hablaba sobre todo de su mentalidad y la definía como "estable". Ese equilibrio que también ha pedido y puesto en valor tanto el técnico como más recientemente José Ángel, uno de los capitanes blanquiazules, para no caer ni en la euforia ante las victorias ni en el pesimismo en las derrotas. "Ágil, rápido, con personalidad dentro del campo, sin problemas para jugar con los pies, las distancias de juego la mido bien y en el juego aéreo soy valiente", admitía Álvaro el día que compareció por primera vez ante los medios como nuevo jugador del Deportivo.

Un jugador que, además de hacerse un hueco en el once herculino, también se ha sabido ganar ya un pedacito en el corazón infinito de la hinchada con sus mensajes de agradecimiento a la afición en sus redes sociales, en las que se muestra muy activo desde su aterrizaje en A Coruña.

En el campo los números no mienten: cinco partidos jugados, 450 minutos y cinco goles encajados. Cuatro paradas, nueve rechaces y un penalti parado completan, de momento, su hoja de servicios. Y con la vista puesta ya en el Albacete, hasta el duelo contra la Cultural, el último rival ante el que el Dépor había logrado mantener su portería a cero. Con atacantes como Mella, que vuelve a recuperar su mejor nivel o la irrupción, más desde el interior de otros como Luismi, el Dépor suspira aliviado al mirar hacia la retaguardia, donde por fin volvió el pasado sábado a celebrar el que no profanasen su arco.