Yeremay siempre paga sus deudas: revancha y victoria desde el punto de penalti

Si una virtud llama la atención por encima de todas en Yeremay Hernández es su habilidad para disfrazar de mundano lo extraordinario. El canario ejecuta acciones al alcance de muy pocas personas en el planeta con una pasmosa naturalidad.

Esos controles orientados que sirven para eliminar rivales, esos contactos con el balón que desnudan en forma de regate al oponente en cuanto mete el pie o esas arrancadas -que ha adquirido fruto también del trabajo- para dejar atrás a enemigos con una asombrosa simpleza.

Sin embargo, cuando esos recursos se quedan casi de manera única en detalles que suman muy poco, el canario tiene otro 'as' guardado en la manga: su habilidad en los lanzamientos de penalti. Y en el Reino de León volvió a ser la manera de pagar la deuda que dejó su pobre partido.

No tiene el golpeo de balón más exquisito el '10' del Deportivo. Pero desde su consolidación en el primer equipo blanquiazul -y sobre todo tras la marcha de Lucas Pérez-, el crack del barrio del Polvorín se ha ido convirtiendo en un especialista en lanzamientos desde los once metros. Hernández ha mecanizado el proceso y se ha convertido en un robot. Prácticamente infalible en las penas máximas.

Así lo demostró una vez más en León, donde anotó su quinto gol de penalti del curso -noveno en total esta temporada- para mantener el pleno en la 2025-26 cada vez que se mide cara a cara con los guardametas con la pelota posada en el punto fatídico.

Da igual el momento de partido. A Yeremay no se le acelera el pulso ni sabiendo que la acción es definitiva. No sucedió contra el Valladolid en casa, cuando materializó el agarrón sobre Zakaria en el tiempo añadido para otorgarle un excesivo premio al Deportivo.

Sin miedo

Tampoco le afectó verse sobre la cornisa del cronómetro el pasado sábado en León. Cinco metros de distancia, carrera de pasitos cortos y pausas para medir las intenciones del portero y golpeo con el cuerpo muy encima del esférico, con el interior para acercar la pelota a la casa de las arañas, donde probablemente ni siquiera Álvaro Ferllo y su estirada de Las Palmas pueden llegar.

Yeremay dio dos puntos al Dépor en el epílogo y, además, se cobró la revancha desde los once metros. Porque enfrente tenía a Edgar Badia, el único portero ante el que no ha podido celebrar un gol tras un lanzamiento de penalti. El meta catalán era su rival en el Tenerife-Deportivo de la pasada campaña, en el que 'Yere' mandó al limbo por primera y única vez en su carrera con los mayores un penalti.

No fue cosa del cancerbero catalán, que en aquella ocasión se venció hacia su izquierda, el mismo lado que eligió en el Reino de León. Al lado opuesto chutó el canario, pero el larguero frenó el duro remate del '10' y dejó al Dépor sin un gol que luego echó en falta.

Tomó nota Yeremay de aquello y en León disparó con menos contundencia, pero más precisión. De nuevo arriba, pero igualmente imposible para Edgar. Y así, anotó su décimo gol en once lanzamientos de penalti desde que viste la camiseta del primer equipo. Yeremay siempre paga sus deudas.