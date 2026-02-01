Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Tercera semana sin minutos para Riki a horas del cierre de mercado y con el Dépor pendiente

El capitán del Albacete volvió a la lista, pero no entró en el partido contra el Zaragoza justo antes de que su equipo visite Riazor

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
01/02/2026 11:22
Riki, durante un partido con el Albacete
Riki, durante un partido con el Albacete
Albacete Balompié SAD
Entró en la lista de convocados, pero siguió sin contar con minutos. Y ya van tres semanas consecutivas. Riki Rodríguez, objeto de deseo del Deportivo ya para este mercado de invierno, sigue ausente en el Albacete desde que el equipo manchego eliminó al Real Madrid de Copa del Rey, el 14 de enero.

Aquella histórica fecha para el combinado albaceteño fue la última en la que el centrocampista y capitán participó en un partido de su actual club. Tuvo unos minutos entrando como suplente. Desde entonces, la nada.

Porque luego llegaron los partidos contra el Cádiz y el Valladolid, en los que el ovetense se quedó fuera, supuestamente, por "molestias musculares". Hasta que este pasado sábado regresó a la lista de citados por Alberto González... pero para seguir el partido contra el Zaragoza desde el banquillo. El técnico andaluz hizo los cinco cambios y en los instantes finales, con el partido prácticamente resuelto, prefirió darle la oportunidad al canterano Capi en el centro del campo antes que volver a contar con Rodríguez.

Fernando Soriano y Massimo Benassi hablan en el palco del Ibercaja Estadio durante el Zaragoza-Dépor

El Dépor cumple en el campo y Fernando Soriano busca ahora cumplir en el cierre de mercado

Más información

No tuvo minutos el centrocampista a escasas horas del cierre del mercado y con el Deportivo 'apretando' por su incorporación inmediata, pero con la idea de no desembolsar una cantidad excesiva por un futbolista que llegará gratis en julio.

Riazor, ¿sí o también?

Todo se decidirá antes de este lunes a las 23.59, cuando la ventana de traspasos eche el cierre durante unos meses y Riki deba coger la carretera hacia A Coruña de manera inmediata... o unos días después.

Porque suceda lo que suceda, parece evidente que el canterano del Real Oviedo estará presente en Riazor el próximo sábado, donde curiosamente se miden Deportivo y Albacete. Ya sea vestido de blanquiazul para tener la oportunidad de debutar justamente contra el que sería su antiguo club o como futbolista del Alba para enfrentarse a su futuro equipo.

Antes, el Alba se mide este martes al Barcelona en los cuartos de Copa del Rey. Para entonces, la incertidumbre sobre Riki ya se habrá acabado... al menos hasta julio.

