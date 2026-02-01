Las tres claves de Álex Suárez del Cultural-Dépor
El técnico analizó la victoria de los blanquiazules ante el cuadro leonés
El técnico Álex Suárez analizó el importante triunfo del Dépor ante la Cultural Leonesa en el Reino de León (0-1).
Un Dépor reconocible
Una estructura táctica defensiva que se está consolidando desde Almería. El Dépor se asienta sobre un 1-4-2-3-1 donde los interiores ya no se convierten en laterales sino en extremos. Permite apretar más alto y recuperar con opciones de ataque rápido. Aunque en el primer tiempo faltó presencia ofensiva y llegada. Se necesita más verticalidad y menor juego horizontal y hacia atrás.
La ambición tiene recompensa
Poca participación, profundidad y relevancia de los dos jugadores ofensivos. Un equipo que quiere luchar por máximos objetivos debe ser diferencial en sus delanteros. Los cambios mejoraron al equipo en todas las líneas y se vio un Dépor con más colmillo vertical y ambicioso. Esta actitud tuvo recompensa.
El impacto de David Mella
Hay que recuperar al mejor Mella. Permite situar a Luismi en posiciones interiores y que 'Yere' esté más liberado. Aprovecha como nadie los espacios a la espalda y tiene duende. Esos desmarques en profundidad han reportado muchos goles, puntos y penaltis, que Yeremay convierte con fiabilidad en cualquier minuto. Ahora a ganar en Riazor.