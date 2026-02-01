Mi cuenta

Diario de Ferrol

Las tres claves de Álex Suárez del Cultural-Dépor

El técnico analizó la victoria de los blanquiazules ante el cuadro leonés 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
01/02/2026 09:10
Yeremay, frente a la Cultural Leonesa
Yeremay, frente a la Cultural Leonesa
Fernando Fernández
El técnico Álex Suárez analizó el importante triunfo del Dépor ante la Cultural Leonesa en el Reino de León (0-1). 

Un Dépor reconocible

Una estructura táctica defensiva que se está consolidando desde Almería. El Dépor se asienta sobre un 1-4-2-3-1 donde los interiores ya no se convierten en laterales sino en extremos. Permite apretar más alto y recuperar con opciones de ataque rápido. Aunque en el primer tiempo faltó presencia ofensiva y llegada. Se necesita más verticalidad y menor juego horizontal y hacia atrás.

El once del Dépor ante la Cultural Leonesa

El Uno x Uno del Dépor ante la Cultural: Mella le regala un gol a Yeremay

La ambición tiene recompensa

Poca participación, profundidad y relevancia de los dos jugadores ofensivos. Un equipo que quiere luchar por máximos objetivos debe ser diferencial en sus delanteros. Los cambios mejoraron al equipo en todas las líneas y se vio un Dépor con más colmillo vertical y ambicioso. Esta actitud tuvo recompensa.

Antonio Hidalgo, durante la Cultural-Dépor

Antonio Hidalgo: "Esto va de competir y estar vivos y el equipo lo estuvo hasta el final"

El impacto de David Mella

Hay que recuperar al mejor Mella. Permite situar a Luismi en posiciones interiores y que 'Yere' esté más liberado. Aprovecha como nadie los espacios a la espalda y tiene duende. Esos desmarques en profundidad han reportado muchos goles, puntos y penaltis, que Yeremay convierte con fiabilidad en cualquier minuto. Ahora a ganar en Riazor.

