Las tres claves de Álex Suárez del Cultural-Dépor

Yeremay, frente a la Cultural Leonesa Fernando Fernández

El técnico Álex Suárez analizó el importante triunfo del Dépor ante la Cultural Leonesa en el Reino de León (0-1).

Un Dépor reconocible

Una estructura táctica defensiva que se está consolidando desde Almería. El Dépor se asienta sobre un 1-4-2-3-1 donde los interiores ya no se convierten en laterales sino en extremos. Permite apretar más alto y recuperar con opciones de ataque rápido. Aunque en el primer tiempo faltó presencia ofensiva y llegada. Se necesita más verticalidad y menor juego horizontal y hacia atrás.

El Uno x Uno del Dépor ante la Cultural: Mella le regala un gol a Yeremay Más información

La ambición tiene recompensa

Poca participación, profundidad y relevancia de los dos jugadores ofensivos. Un equipo que quiere luchar por máximos objetivos debe ser diferencial en sus delanteros. Los cambios mejoraron al equipo en todas las líneas y se vio un Dépor con más colmillo vertical y ambicioso. Esta actitud tuvo recompensa.

Antonio Hidalgo: "Esto va de competir y estar vivos y el equipo lo estuvo hasta el final" Más información

El impacto de David Mella

Hay que recuperar al mejor Mella. Permite situar a Luismi en posiciones interiores y que 'Yere' esté más liberado. Aprovecha como nadie los espacios a la espalda y tiene duende. Esos desmarques en profundidad han reportado muchos goles, puntos y penaltis, que Yeremay convierte con fiabilidad en cualquier minuto. Ahora a ganar en Riazor.