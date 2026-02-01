Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

La previa | El Fabril defiende el liderato en casa de su mayor rival

El Oviedo Vetusta amenaza con superar al filial deportivista en la clasificación

Dani Fernández
Dani Fernández
01/02/2026 09:09
Fabi conduce el balón durante un partido del Fabril en Abegondo ante el Langreo
Fabi conduce el balón durante un partido del Fabril en Abegondo ante el Oviedo Vetusta
Quintana
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Con los deberes hechos de la semana pasada, ahora toca afrontar un duelo de dos filiales que, en el presente, son los dos máximos favoritos a hacerse con el ascenso directo

El Fabril consiguió una victoria muy trabajada ante el Sámano para volver a sentarse en el trono en el momento más oportuno. Bil, que regresó con sus compañeros varios partidos después dio al equipo tres puntos que sirvieron para olvidar el insípido empate en Langreo y elevarse al primer puesto en detrimento de su rival de esta tarde, el Oviedo Vetusta

El conjunto asturiano cayó derrotado por la mínima en Coruxo tras un gol en el último minuto de encuentro. El resultado se hizo a conocer en Abegondo, cuando los blanquiazules empataban al descanso ante el cuadro cántabro.

El escenario ha cambiado. Un triunfo en El Requexón les alejaría hasta los cinco puntos de distancia respecto a sus perseguidores. Manuel Pablo, consciente de que todavía falta prácticamente media liga por disputar, es cauto y prefiere no calificar el duelo como una final: “No, estoy pensando en un partido más contra un gran rival. Saber que nosotros también tenemos situaciones para poder hacerles daño”.

Preguntado por el golaveraje particular, el Vetusta salió vencedor en el partido de ida por 0-1, el técnico canario tampoco se mostró preocupado: “No miro si un gol más o un gol menos te puede afectar. Intentas ganar el partido, que eso será lo que te beneficie”.

Nájera y Bil, en una acción del Fabril-Vetusta

El Fabril y el anómalo reto que se le presenta en Oviedo: "Tocará sufrir y no debemos irnos del partido"

Más información

No será una tarea menor. El filial carbayón suma 17 puntos como local y, pese a la marcha de Joaquín Delgado, máximo goleador de la categoría, rumbo al Barcelona, y la recién salida de Óscar Maza, cuentan con argumentos más que notables para poner en apuros al conjunto herculino. “Tienen muy buenos jugadores y van a querer el balón. Tenemos que aguantar esas situaciones. Tener la tranquilidad de no sufrir en esas situaciones. No irnos del partido”, apunta como clave Manuel Pablo.

El Requexón acoge un encuentro de los que pueden marcar un antes y después. Un triunfo dejaría al Fabril con un colchón importante sobre el resto; la derrota le devolvería al segundo escalón.

Alineaciones probables

Oviedo Vetusta: Miguel de Jesús; Adrián, Marco, Tejón, Diego Espinosa; Pelayo, Pereda; Omar Falah, Diego Menéndez, Mouhamed Lamine; Pablo Menéndez.

Fabril: Hugo Ríos; Pablo García, Samu Fernández, Quique Teijo, Mané; Enrique, Noé; Domínguez, Nájera, Fabi; Bil.

Árbitro: Mario Pacheco (C. Cántabro).

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Once inicial Leyton Orient

El gafe de Bachmann no cesa: lesión en el calentamiento que frustró su estreno como titular en el Leyton Orient
Esther Durán
Fernando Soriano y Massimo Benassi hablan en el palco del Ibercaja Estadio durante el Zaragoza-Dépor

El Dépor cumple en el campo y Fernando Soriano busca ahora cumplir en el cierre de mercado
Jorge Lema
Marisa García, delantera del Dépor, en el partido ante el Levante en Riazor

Ocho jugadoras con pasado cruzado entre Deportivo y Real Madrid
Bea Arrizado
Imagen del Leyma-Melilla de la primera vuelta

Previa | Leyma Coruña y Melilla, dos polos que se atraen
Chaly Novo