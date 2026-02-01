El gafe de Bachmann no cesa: lesión en el calentamiento que frustró su estreno como titular en el Leyton Orient

Once inicial Leyton Orient Leyton Orient

No está siendo, ni mucho menos, la temporada de Daniel Bachmann. El portero austriaco, que en verano llegó al Deportivo para cubrir la repentina marcha de Helton Leite, sigue sin poder jugar ningún minuto en este curso después de su marcha al Leyton Orient... y de lesionarse instantes antes de debutar.

Bachmann se desvinculó del club coruñés el pasado viernes después de que hace unas semanas le solicitara a Fernando Soriano una salida por motivos personales. El Dépor accedió y el arquero pudo regresar a Inglaterra, donde lo esperaban con los brazos abiertos a juzgar por la confianza de su entrenador, que nada más llegar le concedió la titularidad en el encuentro que su nuevo equipo jugó ayer sábado con el Port Vale.

Pero ahí es donde apareció el gafe que parece perseguir al meta este curso y que ya lo tuvo fuera de combate varios meses en A Coruña por una lesión de rodilla. Ya recuperado de la extremidad y después de entrenarse con normalidad en las últimas semanas, se disponía a estrenarse en su nueva etapa, pero no pudo ni comenzar el encuentro.

A change in the O's XI due to an injury to Bachmann in the warm up

Minutos antes del pitido inicial, el Leyton Orient anunciaba una modificación en su alineación titular. "Un cambio en el once de los O's (así es como se conoce al equipo) debido a la lesión de Bachmann durante el calentamiento". Cahill ocupó su lugar en un partido que terminó con derrota del nuevo conjunto del portero austriaco por 0-1.