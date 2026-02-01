Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El gafe de Bachmann no cesa: lesión en el calentamiento que frustró su estreno como titular en el Leyton Orient

El exportero del Deportivo no pudo debutar con su nuevo equipo a pesar de ser anunciado en el once incial

Esther Durán
01/02/2026 10:47
Once inicial Leyton Orient
Once inicial Leyton Orient
Leyton Orient
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

No está siendo, ni mucho menos, la temporada de Daniel Bachmann. El portero austriaco, que en verano llegó al Deportivo para cubrir la repentina marcha de Helton Leite, sigue sin poder jugar ningún minuto en este curso después de su marcha al Leyton Orient... y de lesionarse instantes antes de debutar.

Bachmann se desvinculó del club coruñés el pasado viernes después de que hace unas semanas le solicitara a Fernando Soriano una salida por motivos personales. El Dépor accedió y el arquero pudo regresar a Inglaterra, donde lo esperaban con los brazos abiertos a juzgar por la confianza de su entrenador, que nada más llegar le concedió la titularidad en el encuentro que su nuevo equipo jugó ayer sábado con el Port Vale.

Pero ahí es donde apareció el gafe que parece perseguir al meta este curso y que ya lo tuvo fuera de combate varios meses en A Coruña por una lesión de rodilla. Ya recuperado de la extremidad y después de entrenarse con normalidad en las últimas semanas, se disponía a estrenarse en su nueva etapa, pero no pudo ni comenzar el encuentro.

Minutos antes del pitido inicial, el Leyton Orient anunciaba una modificación en su alineación titular. "Un cambio en el once de los O's (así es como se conoce al equipo) debido a la lesión de Bachmann durante el calentamiento". Cahill ocupó su lugar en un partido que terminó con derrota del nuevo conjunto del portero austriaco por 0-1.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Fernando Soriano y Massimo Benassi hablan en el palco del Ibercaja Estadio durante el Zaragoza-Dépor

El Dépor cumple en el campo y Fernando Soriano busca ahora cumplir en el cierre de mercado
Jorge Lema
Marisa García, delantera del Dépor, en el partido ante el Levante en Riazor

Ocho jugadoras con pasado cruzado entre Deportivo y Real Madrid
Bea Arrizado
Imagen del Leyma-Melilla de la primera vuelta

Previa | Leyma Coruña y Melilla, dos polos que se atraen
Chaly Novo
Yeremay, frente a la Cultural Leonesa

Las tres claves de Álex Suárez del Cultural-Dépor
Zeltia Regueiro