El Dépor ya es tercero, a solo dos puntos de ascenso directo y a cuatro del líder

El Deportivo festeja el tanto del triunfo ante la Cultural

Tal y como reconoció David Mella a la conclusión del partido de la última jornada en la zona mixta del estadio Reino de León, el 0-1 logrado por Yeremay de penalti en el tiempo añadido la ha cambiado la cara al Deportivo.

También en la clasificación, donde ahora mismo se encuentra ubicado en la tercera posición —a falta de lo que haga el Málaga este lunes en Miranda de Ebro—, con 40 puntos y solo dos de desventaja respecto a la zona de ascenso directo.

La escuadra dirigida por Antonio Hidalgo, con sus tres puntos contra la Cultural Leonesa, ha conseguido adelantar dos puestos en la clasificación, superando a la UD Las Palmas —que no pasó del empate en Zubieta frente a la Real B— y al Málaga —que rinde visita a Anduva—.

El que finalmente consiguió asentarse en el segundo peldaño de la Liga Hypermotion fue el Castellón (42 puntos), después de haber dado buena cuenta del Andorra por un resultado de 2-0. Los ‘orelluts’, sin embargo, no gozaron de una contienda plácida contra el cuadro del Principado, que dispuso de un ramillete de buenas ocasiones y llegadas antes de que el cuadro albinegro inaugurase el marcador en el minuto 28 por medio de Gerenabarrena.

Otra diana al filo del descanso rubricada por Lucas Alcázar desnivelaba la contienda para la formación entrenada por Pablo Hernández, a la que el Deportivo rendirá visita en dos fines de semana, concretamente el domingo 15 de febrero a partir de las 21.00 horas.

El actual líder de la competición, el Racing de Santander, cayó ante el Granada (1-0) y ve reducida su renta sobre el Deportivo a cuatro puntos. Una diana en el minuto 31 de José Arnáiz condenó a la formación de José Alberto en la capital nazarí.

Otro de los clubes implicados en la lucha por el ascenso directo, el Almería, regresó a la senda del triunfo en casa ante una de las revelaciones de la Liga, el Ceuta, al que doblegó por 4-2 en una primera parte sensacional de los de Rubi, en la que sentenciaron en envite.

El próximo fin de semana, domingo 8 a las 16.15 horas, el Deportivo regresa a su estadio de Riazor para encarar una contienda decisiva para no perder comba en la pugna por el ascenso directo.

El encuentro ante un Albacete enrachado ­—que ha enlazado tres victorias consecutivas después de tumbar al Real Madrid en la Copa del Rey— podría marcar un punto de inflexión positivo en casa para una escuadra herculina necesitada de convertir su estadio en un fortín en esta segunda vuelta. Después de una nueva lección de impotencia ante el Racing de Santander (0-1), el equipo coruñés se ha repuesto con un balsámico triunfo en León.­