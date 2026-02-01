El Dépor cumple en el campo y Fernando Soriano busca ahora cumplir en el cierre de mercado

Fernando Soriano y Massimo Benassi hablan en el palco del Ibercaja Estadio durante el Zaragoza-Dépor Fernando Fernández

El Deportivo ha cumplido en el césped en enero. El equipo blanquiazul afrontaba el primer mes de 2026 en una situación muy delicada, cargando con el lastre de terminar el año anterior con tres derrotas consecutivas y varios enfrentamientos ante rivales directos que amenazaban con descabalgar a Antonio Hidalgo y los suyos de los puestos de playoff. No siempre de forma brillante y desde luego sin despejar todas las dudas que el final de la primera vuelta ha generado en el proyecto, el cuadro coruñés se las ha arreglado para salir vivo y con todas las opciones de ascenso todavía intactas.

Esto es tan cierto como que la agónica victoria en el Reino de León no vino más que a confirmar que el Dépor no es un equipo redondo. Ni mucho menos que esté preparado para enfrentarse a sus iguales con las garantías que debería tener un aspirante a todo. Varias de las carencias que se apreciaban en verano apenas se han subsanado y por el camino han aparecido algunas nuevas, fruto de apuestas fallidas por parte de la dirección deportiva o el bajo rendimiento de algunos futbolistas que llegaban para ser importantes y ahora mismo cuentan con un papel residual.

Un penalti "que cambia la cara a todos" Más información

De esta forma, y después de sacar el suficiente sobre el terreno de juego durante los últimos 30 días, ahora es el turno de Fernando Soriano para hacer lo propio en los despachos y poner el broche a un mercado de invierno que empezó bien, pero seguramente se quede incompleto si no se realiza ninguna operación más en las líneas que no se han reforzado antes de que este lunes a las 23.59 horas la ventana se cierre ya definitivamente para el curso 2025-26.

Defensa parcheada. La principal debilidad estaba detectada desde hacía tiempo y el director deportivo blanquiazul no esperó siquiera a que se abriera el plazo para empezar a solucionarlo. Parecía una obviedad que el Dépor se había quedado corto en defensa, algo que agravó la lesión de Ximo Navarro. Altimira se está consolidando como un acierto absoluto, mientras que la rapidez a la hora de solucionar un problema en la portería con la situación personal de Bachmann también le da puntos positivos a Soriano con un Álvaro Ferllo que ha elevado el nivel bajo palos.

La salida de la enfermería del propio Ximo y Escudero le ofrecen alternativas a Hidalgo, aunque falta ver con qué consistencia se sostiene una línea en la que Miguel Loureiro está teniendo que ejercer de central, ahora por la izquierda, ante la falta de continuidad de Barcia y Comas. No parece, en todo caso, que vaya a llegar ningún futbolista más para la retaguardia.

Auxilio en la medular. Hablar del centro del campo del Deportivo desde el pasado verano es hablar de Riki Rodríguez. El club herculino intentó firmar al capitán del Albacete hace unos meses y sigue con la intención de que recale en A Coruña ahora mismo después de haberse asegurado su presencia en Riazor a partir del próximo mes de junio. En el Belmonte son reticentes a dejarlo salir y mientras se han ido esfumando otras opciones que había en la agenda de la dirección de fútbol deportivista como es el caso de Gonzalo Villar, que se comprometió con el Elche este mismo sábado.

José Gragera desaparece de los planes de Hidalgo Más información

Lo que está claro es que sea Riki, sea otro, el Dépor necesita urgentemente auxilio en la sala de máquinas. Rubén López saldrá del equipo antes de que cierre el mercado y José Gragera, la gran apuesta, ha desaparecido por completo de los planes de Hidalgo después de no haber disputado un solo minutos desde las campanadas. Charlie Patiño ofrece detalles, pero todavía parece lejos de poder mantener un gran nivel de forma sostenida, mientras que Villares ha perdido peso recientemente. Esto ha obligado a Mario Soriano a retrasar su posición en los últimos encuentros. El madrileño sigue siendo el auténtico motor del equipo, pero esto provoca que todo lo que se gana con él en la base, se pierda de claridad en tres cuartos. Encontrar un jugador que permita mantener el equilibrio y al mismo tiempo sea capaz de llevar el balón limpio a la última línea es el reto para Fernando Soriano en esta carrera contra el tiempo.

Un nueve de garantías. Y desde que tan importante es jugar y generar ocasiones, como marcar un gol más que el contrario, el arquitecto de la plantilla deportivista no puede dejar que lo echen de la tienda sin hacerse con un delantero que dé sentido a todo lo construido por atrás. Como sucedió con Gragera, la apuesta por Mulattieri no ha terminado de salir y el comodín de Stoichkov tampoco ha tenido el efecto deseado. Ni ellos dos ni Eddahchouri, máximo goleador del equipo pero cuyo último tanto fue en noviembre, alcanzan el 50% de minutos, dato que explica sin necesidad de añadir más palabras la confianza que Hidalgo tiene en sus arietes.

El Deportivo alcanza el ecuador en el objetivo, pero continúa a medio hacer Más información

El equipo blanquiazul necesita un delantero que ofrezca algo más que goles, por supuesto, pero que sobre todo ofrezca goles. La segunda línea del ataque, con Yeremay, Luismi Cruz, Mella y el propio Soriano, están demostrando tener mucho más olfato para generar que para ejecutar, por lo que la presencia de un punta con todo el veneno que no tienen los ‘4 fantásticos’ es imprescindible. Si a eso le añade la capacidad para ser una referencia en el juego directo cuando el equipo se ve presionado y es capaz de sumar química y pases con sus compañeros, ya sería el sobresaliente.

Karrikaburu es uno de los objetivos, pero al igual que el Albacete, la Real Sociedad también está ejerciendo posición de fuerza, por lo que no hay que descartar que, como pasó con el caso de Zaka la temporada pasada, el Deportivo acabe importando pólvora del extranjero en el final del mercado.