Así vivió la afición deportivista el partido en León: "Locura absoluta"

Afición del Deportivo desplazada a León Fernando Fernández

315 kilómetros separan A Coruña de León. Unas tres horas de coche que, seguramente terminaron siendo más por las inclemencias meteorológicas que trataron de frenar al deportivismo. Pero ni la lluvia, ni tampoco la nieve que se encontró por el camino la afición blanquiazul fue capaz de detener el desplazamiento masivo, el más cercano de todo el curso. Así fue que en el Estadio Municipal Reino de León, hubo una alta presencia de elásticas blanquiazules, esas que estaban prohibidas fuera de la grada visitante, pero que no dejó de lucir el deportivismo por el Barrio Húmedo. Así lo confirmó David Blanco, de la peña deportivista de Viveiro: “El ambiente fue espectacular, había mucha gente incluso sin entrada aguantando el frío en el campo, en la grada visitante y también en los anexos al estadio. Todo lleno de gente del Dépor. Y eso que en teoría no dejaban llevar ningún distintivo del Dépor”.

David Blanco, a la izquierda, durante el encuentro entre Cultural y Deportivo Fernando Fernández

Parecía que el disfrute iba a estar condicionado por unas fuertes medidas de seguridad después de que el encuentro fuese declarado de alto riesgo. Pero nada más lejos de la realidad. Tanto en la previa como durante el propio encuentro, todo transcurrió con normalidad. Y eso que hubo varios seguidores blanquiazules que se saltaron las normas. Y las vallas. Poco antes de que diese inicio el partido, numerosos asistentes con indumentaria del Deportivo, con entradas en zonas diferentes a la grada visitante, sortearon la valla que separaba a la afición herculina del resto del estadio. Niños, mayores y familias enteras burlaron el obstáculo para juntarse con los suyos.

El encuentro, que no fue el más vistoso del Deportivo, no evitó que los asistentes al estadio animasen. Los cánticos y los saltos continuos en la afición herculina servían para alentar a los suyos, pero también como medida para combatir el frío en una tarde en la que la temperatura estuvo entre los seis y los tres grados.

La afición empuja en todos los campos de Segunda División. Y en el Reino de León no fue menos. El club manchego puso a disposición de la entidad coruñesa 863 entradas y el deportivismo respondió de la mejor manera. Dada la cercanía entre las dos ciudades, la representación fue mayor.

Todo parecía encaminarse hacia las tablas, pero el Deportivo encuentra en sus partidos a domicilio una especie de relación amor-odio que le permite sumar más que en casa.

Durante el encuentro, la grada visitante, teñida de blanquiazul, se hizo notar con varios cánticos. También mostró su descontento con algunas de las decisiones de Marta Hueza. Pero todo estalló en el minuto 90 con el penalti cometido por Badia. El portero de la Cultural se fue al suelo para evitar el disparo de Mella y lo derribó. La afición no dudó. Y la colegiada tampoco. Penalti y a cruzar los dedos. Toda la tensión acumulada durante los 90 minutos previos se liberó con el tanto de Yeremay. David Blanco asegura que, en cuanto el esférico traspasó la línea de gol, la grada explotó de felicidad: “El gol de Yere fue una locura absoluta. Y más después de un partido malo del Dépor. Pero tres puntos que se vienen para casa”, sentenció el afiliado a la peña de Viveiro.

Una vez más, el deportivismo creyó hasta el final. Incluso cuando el empate a nada parecía definitivo. Pero así es la afición del Deportivo. Entregada al 100 %.