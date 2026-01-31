Un penalti "que cambia la cara a todos"

Mario Soriano en el duelo ante la Cultural Leonesa Fernando Fernández

El Deportivo se sacudió el dolor que produjo la derrota frente al Racing de Santander con una victoria que vale su peso en oro. De penalti, en el tiempo de añadido y en la portería en la que se encontraban los más de 800 deportivistas desplazados al Reino de León.

No fue un partido brillante. Al conjunto blanquiazul le costó imponer su juego en la primera mitad y sufrió con las internadas que la Cultural Leonesa encontró tras errores propios: “La primera parte nos hemos precipitado mucho. Nos ha faltado la tranquilidad de llevar el balón de lado a lado, y en las transiciones no estábamos bien posicionados para evitarlas. En la segunda hemos empujado más y ellos se han replegado. Ganar es lo más importante. Juegues bien, mal o regular. Eso es lo que hay que valorar”, admitió Mario Soriano en la zona mixta al finalizar el encuentro.

Un triunfo a valorar y que sana las heridas que dejó el último duelo en Riazor ante el cuadro verdiblanco: “Queríamos conseguir los tres puntos después de cómo acabó el partido del otro día. Queríamos volver a ganar. Hemos peleado y empujado hasta el último minuto. Nos ha venido ese penalti y es una muy buena victoria para empezar a encadenarla con otras”.

Antonio Hidalgo mejoró al equipo con sus modificaciones. El Dépor asumió el paso hacia delante que debía de dar y comenzó a pisar área con más frecuencia.

El primer tiro a puerta llegó en el minuto 55, de las botas de José Ángel. En una doble ocasión, Yeremay y Mario erraron sendos disparos. Al igual que el regresado Ximo Navarro, que la mandó por encima del larguero. Sobre la falta de acierto habló el ‘21’: “Hemos metido muchos goles en muchos partidos. Nos entraban todas. No hemos tenido esa pizca de suerte. Hay que seguir. Estamos teniendo ocasiones y en defensa estamos muy juntos. Las de hoy han sido muy claras, pero el fútbol nos la ha devuelto con ese penalti en el último minuto”.

Un penalti al que el Deportivo se agarró para sumar su segunda victoria consecutiva a domicilio. Un punto y aparte a los resultados cosechados en las últimas fechas y que sirve para cambiar el chip: “Es el plus que necesitábamos. El mes de enero ha sido algo complicado después de todos esos rivales directos. Ahora viene una serie de partidos contra equipos que están abajo y luchan por no descender, como la Cultural. Sabíamos que iba a ser muy difícil. Con el césped sin estar en las mejores condiciones por culpa de la nieve y con un equipo que iba a hacerse fuerte en casa”.

Una dificultad a la que va a tener que hacer frente en las próximas semanas el Deportivo, y más en su estadio. Con un punto de doce sumados en los últimos choques en Riazor, la asignatura pendiente y a aprobar cuánto antes está más que señalada: “El objetivo va a venir por hacerse fuerte en casa. Los equipos que vienen se repliegan más, más juntos y con las líneas estrechas. Es más difícil llegar al área, hay que meterle ritmo en el último tercio cuando eso ocurre. Si no es muy difícil encontrar los espacios”, sentenció el cerebro de la sala de máquinas.

David Mella fue protagonista. Tanto en la acción del penalti como ante los micrófonos. El de Teo narró en primera persona cómo vivió la jugada decisiva y se mostró rotundo sobre si era penalti o no: “Me la tira Escudero en largo. Pensaba que el central me iba a agarrar o hacer falta. Al final me hago con ella y cuando veo a Edgar salir de la portería se la tiro a un lado y me hace penalti. Me da en el pie. Es clarísimo”.

Un canterano cayó derribado provocando la pena máxima y otro lo convirtió. Yeremay anotó su quinto disparo desde el punto de penalti y Mella comentó la parsimonia que le permite tener tanto porcentaje de éxito: “Si alguien puede tirar los penaltis así es Yere. Tiene la calma en la cabeza, en el cuerpo... Él es así y así lo ha marcado”.

El teléfono del canario volvió a sonar y la afición desplazada, junto a toda la plantilla, pudo celebrar la undécima victoria del campeonato: “Se nota que nos jugábamos todo. La manera de celebrarlo demuestra que somos más que un equipo. Una familia. Es un gol para ganar el partido. Normal que nos cambie la cara a todos. Ahora todos vamos a coger la nueva semana más felices para seguir trabajando de cara a la próxima jornada”, finalizó el extremo zurdo.