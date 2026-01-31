Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Mi vida en Blanquiazul | Javier Coello: “Cuando llega el fin de semana el Dépor es una desconexión total”

Incondicional blanquiazul desde su más tierna infancia, este seguidor no falla a su cita con el equipo en Riazor ni a domicilio

Armando Palleiro
Armando Palleiro
31/01/2026 17:47
Javier Coello
Javier Coello, en el estadio de Riazor
CEDIDAS
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Soy aficionado del Deportivo desde muy niño, concretamente desde los cuatro años comencé a interesarme por el equipo. Mis familiares fueron los grandes culpables de mi pasión por el equipo. 

Recuerdo que me llevaron cuando era muy pequeño a Chaves a ver un partido amistoso de pretemporada. Jugaban hombres como Bebeto, Manjarín, Fran, Mauro, Aldana... 

En la temporada 2011-12, tras el descenso con Lotina, decidí hacerme socio del club, por lo que ya llevo unos cuantos seguidos, siempre al lado del equipo. 

Para mí el Deportivo representa una forma de vida, sin duda alguna. Llega el fin de semana y te olvidas de toda la tensión del trabajo, estás con los amigos y supone todo un día de fiesta. De desconexión total en el que solo piensas en el equipo y en poder estar cerca de él en el estadio. 

Si tuviese que elegir los momentos en los que fui más feliz con el equipo me quedaría con varios, es muy complicado hacerlo con uno solo. Obviamente, la conquista del título de Liga y la Copa del Centenario nunca se me olvidarán por lo importantes que fueron a nivel histórico pero también, más recientemente, vibré al máximo con el retorno al fútbol profesional en la temporada 2023-24, con el gol logrado por Lucas Pérez ante el Barça B. Tampoco se me borrarán nunca del subconsciente noches mágicas con resultados espectaculares como el 4-0 que le endosamos al Milan en la Liga de Campeones o el 0-5 en Liga en Balaídos contra el Celta

En el capítulo de recuerdos más tristes reconozco que me llevé grandes varapalos con los intentos fallidos de ascensos que nos ha tocado vivir recientemente, así como con el descenso que nos prepararon ahí ante el Fuenlabrada, en una jornada en la que ni siquiera pudimos competir en igualdad de condiciones con otros clubes que aspiraban a lo mismo que nosotros, a la permanencia. 

Desde muy pequeño hubo futbolistas que me impactaron por toda la magia que eran capaces de transmitir a la grada; cuando tenía menos edad mi ídolo era Bebeto porque era un futbolista diferente, nos hacía sentir muy alegres a los aficionados, tenía un gran carisma que se contagiaba hacia la grada, trascendía al terreno de juego en sí mismo. Después, con el paso de los años, también me enamoraron hombres como Djalminha por goles inolvidables como el que le marcó al Celta en Riazor después de un gran control. 

Javier Coello, al lado del exdeportivista Aythami
CEDIDAS

De los actuales Yeremay es obvio que tiene una calidad determinante pero también me gusta mucho el fútbol que tiene David Mella, por ejemplo. 

Me gusta mucho desplazarme con el equipo siempre que puedo pero últimamente por temas laborales apenas puedo disponer del tiempo suficiente; esta temporada todavía no he hecho ningún viaje pero seguro que en la segunda vuelta encontramos un fin de semana al menos para poder acompañar al equipo. Aún no he pensado en cuál, tengo que analizar el calendario y decidir. Este curso tengo sensaciones contradictorias respecto al Deportivo y sus opciones de ascenso; por un lado quiero creer que todavía es posible regresar a Primera pero por otro reconozco que el juego que estamos desplegando complica bastante este objetivo. 

Javier Coello, con amigos en el campo de O Espiñedo
CEDIDAS

Creo que tal vez nos falta proponer algo más; de tres cuartos para arriba tenemos quizá el mejor plantel de la categoría pero hay poco aprovechamiento de nuestros recursos, ha habido una serie de decisiones tácticas poco comprensibles desde afuera. 

En caso de ascenso aún no he pensado si haría alguna locura, habría que darle una vuelta y estudiarlo. Teñirme el pelo del color de David Mella está complicado pero algo tendría que meditar seriamente.

Alberto Fernández, en un desplazamiento a Zaragoza

Mi vida en Blanquiazul | Alberto Fernández: “Con los años fui tranquilizándome pero el Dépor es mi mayor afición”

Más información
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Yeremay, frente a la Cultural Leonesa

La crónica | Una genialidad derrite León y aúpa al Dépor al segundo puesto
Israel Zautúa
Otero, delantero del Arteixo, persigue a Díaz, central del Lugo B

Los viejos rockeros del Arteixo nunca mueren (3-1)
Santi Mendoza
Los jugadores del Liceo celebran un gol contra el Cerdanyola

El Liceo sigue metiendo presión en cabeza de la OK Liga con su novena victoria seguida
María Varela
Silva-Montañeros, en el partido de la primera vuelta disputado en septiembre

La previa | Montañeros y Silva buscan un refuerzo positivo en el derbi coruñés
Santi Mendoza