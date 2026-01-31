La previa | El Dépor visita León para una batalla contra el frío y las dudas

Mario Soriano, celebrando su gol ante la Cultural en la primera vuelta Germán Barreiros

El Deportivo deja atrás la cuesta de enero como quien logra salir de pie de un campo de batalla. Desgaste acumulado, un último golpe que hizo más daño mental que físico y la enseñanza forzada de que cualquier distracción se paga cara. Con la barra de vida casi por la mitad, al sumar cinco puntos de doce posibles que han servido para no perder el paso, el ejército de Antonio Hidalgo deberá volver a empuñar sus mejores armas y librar una nueva batalla sin tiempo a lamerse las heridas.

El equipo coruñés afronta la misión de conquistar el Reino de León bajo la obligación de aprovechar la oportunidad que le da el calendario para volver a hacerse fuerte. Es un territorio que no se le ha dado especialmente bien en los precedentes más recientes y que este sábado presentará lleno absoluto después de colgar el cartel de ‘sold out’ tres días antes del duelo. Se trata del desplazamiento más cercano de toda la temporada para la afición deportivista, y muchos de ellos acudirán a tierras leonesas incluso sin entrada para vivir la previa de un enfrentamiento catalogado de alto riesgo, y en el que no podrán lucir la armadura blanquiazul en la grada visitante del estadio.

La afición del Dépor, en el Reino de León durante la temporada 2023-24 Archivo DXT

El Deportivo sabe que no puede permitirse errores. Enfrente tendrá un rival herido, con un pie en la zona caliente y sin dos de sus mejores guerreros. Luis Chacón se encontrará fuera de combate debido a que está cedido por el club herculino, y a Lucas Ribeiro le dejó KO Etayo Herrera al mostrarle la cartulina roja la pasada jornada. Dos ausencias de peso para un equipo muy necesitado de puntos que no celebra una victoria desde hace casi dos meses.

La climatología será otro factor a tener en cuenta. El Reino amaneció cubierto de nieve unos días antes del encuentro, y el Dépor tendrá que evitar quedarse helado, algo que le ocurrió en varias ocasiones durante los últimos partidos de 2025, pero con la confianza que le da haber encontrado la forma de subir la temperatura a través de la pelota en los exámenes más recientes. “No me gusta jugar con frío, pero nos afecta a los dos. El año pasado jugamos en Burgos con medio campo congelado y nos llevamos los tres puntos. No debe de ser excusa, tenemos el plan de partido y cómo tenemos que jugar para ganar”, afirmó José Ángel en la previa.

Y es que no sumar en León podría encender todas las alarmas en la base blanquiazul. El conjunto coruñés ya ha dejado puntos importantes ante equipos de la zona baja y como consecuencia, no sumar este fin de semana podría ocasionar que abandonen la zona de playoff, una posición que ocupa desde principios de noviembre y que defiende desde hace semanas con un equilibrio frágil.

Otro once distinto

Como ya es habitual, Antonio Hidalgo no tendrá a todo su pelotón disponible, y algunos se bajarán del autobús con la barra de vida parpadeando. La ausencia de Eddahchouri impedirá dar continuidad a una alineación que había dejado buenas sensaciones, y el técnico catalán tendrá que volver a sentarse para elegir de nuevo quién liderará el ataque. Otro once diferente, que además tendrá que convivir con la amenaza de las sanciones. Cinco futbolistas llegan apercibidos, y una tarjeta podría dejarles fuera del próximo compromiso ante el Albacete en Riazor. Yeremay, Quagliata y Diego Villares, tres piezas fundamentales para el preparador de Granollers, están al límite.

Recuperar la mejor versión del canario, como ya ocurrió en Almería, será decisivo en este segundo tramo de la temporada. Por su parte, el lateral italiano se ha asentado en la izquierda a un nivel muy alto, aunque Hidalgo cuenta con la vuelta de Escudero y Ximo Navarro para afrontar su posible ausencia. Stoichkov y Dani Barcia completan la lista de jugadores al borde de la sanción, aunque las buenas actuaciones de Noubi y el regreso de Comas dejan prácticamente desarmado al central de O Temple, que no es titular desde hace más de un mes, a pesar de las recientes bajas en la zaga deportivista.

Con todo esto sobre la mesa, el Deportivo viaja a León con la obligación de demostrar que su camino sigue firme. Conquistar el Reino de León pasa por mantener la identidad, minimizar errores y no dejar que el frío ni el ambiente frenen a un equipo que sabe que cada paso cuenta.