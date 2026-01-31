La crónica | Una genialidad derrite León y aúpa al Dépor al segundo puesto

Yeremay, frente a la Cultural Leonesa Fernando Fernández

Un gran pase largo de Sergio Escudero sobre Mella en el minuto 91 provocó un mano a mano del extremo de Teo con Edgar Badia que acabó con un penalti que transformó Yeremay en el 0-1 en el Reino de León y que permitió al Deportivo asaltar el segundo puesto. La escuadra blanquiazul se acostará este sábado en el segundo puesto de la clasificación, con 40 puntos, a expensas de lo que haga este domingo el Castellón (39) en su casa contra el Andorra y el Málaga (38) el lunes en Miranda de Ebro.

Antonio Hidalgo regresó a la idea de la última victoria blanquiazul, en Almería, con un 1-4-4-2, pero con dos cambios, uno de ellos obligado. En el eje de la retaguardia, la pareja de Loureiro fue Noubi, en lugar de Arnau Comas. Y arriba, junto a Stoichkov formó Mulattieri, quien cubrió la baja por sanción de Eddahchouri y que volvió a disfrutar de la titularidad nueve jornadas después. El italiano no formaba en el once inicial desde el triunfo sobre el Ceuta (2-1) en la jornada 15, el 23 de noviembre. En aquella ocasión también suplió a Zaka, que fue baja por un proceso vírico.

El duelo arrancó con claro color local. La urgencia del conjunto del Cuco Ziganda para mantenerse alejado del descenso llevó a la Cultu a salir en tromba y pillar muy fríos a los blanquiazules, desorganizados y algo blandos en los instantes iniciales. Una falta de entendimiento entre Loureiro y Noubi costó el primer susto para los cientos de deportivistas que se desplazaron al Reino de León cuando aún no se habían cumplido los tres primeros minutos. Sobrino aprovechó el despiste defensivo para ganarle la partida al belga y servir un pase a Iván Calero, que el madrileño estrelló en el palo. El zarpazo heló a los deportivistas y encendió a los locales, que tan solo un minuto después volvieron a asediar la meta herculina, otra vez con un remate de Calero que, en esta ocasión, atajó Ferllo sin problemas.

Serios problemas para ajustar a Diallo

Al Dépor le costaba mucho generar y tenía serios problemas para ajustar a Diallo por dentro, quien se movió con mucha libertad, por delante de Maestre y Thiago Ojeda, entre la medular y el ataque blanquiazul, y se encontraba con mucha facilidad tanto para lanzar las contras de los locales como para dar continuidad al ataque al encontrar el espacio.

Tras el arreón inicial de la Cultu, el Deportivo trató de darle pausa al partido. Se hizo con el control de la pelota y dio un pequeño paso adelante. De hecho, pasados los primeros diez minutos, se asomó al área rival en tres ocasiones casi seguidas. Primero, con un centro de Luismi Cruz hacia Stoichkov que interrumpió Mulattieri. Y a continuación, con un disparo de Quagliata, tras un despeje de puños de Badia, que despejó la zaga local, y un buen centro de Altimira que Mulattieri envió a las nubes. Tímidas llegadas que, de todas formas, no incomodaban en exceso al cuadro leonés.

El equipo herculino tenía el balón, rozaba el 60% de posesión, pero no tenía capacidad para desordenar ni incomodar por dentro y se estrellaba una y otra vez ante una medular en la que Ojeda y Maestre se sentían muy cómodos, sin ver peligro a su espalda.

La Cultu no pasaba apuros, pero tampoco daba para más. Así, el cuadro coruñés tuvo más presencia en el campo contrario en los últimos 20 minutos del primer tiempo. Mario Soriano asumió el mando y filtró varios pases buenos, pero ninguno de los jugones blanquiazules tuvo su tarde, ni siquiera Yeremay, quien se estrellaba una y otra vez ante Víctor García y Rodri Suárez.

Tras varios acercamientos sin mucho peligro, el Joker tuvo la más clara al borde del descanso, con un remate desde la frontal del área que se marchó rozando el poste.

La segunda arranca calcada a la primera

El inicio de la segunda mitad fue prácticamente un calco de la primera. Antes de que se cumpliera el 48, José Ángel se durmió en los laureles, Diallo le arrebató la pelota y a punto estuvo de adelantar en el marcador a los locales.

Otra vez salieron fríos al césped los blanquiazules, encerrados tras tres córners seguidos en contra. Sin embargo, en el último salieron a la contra, pillaron a la zaga leonesa totalmente deslabazada y Luismi efectuó un centro-chut que se envenenó y se estrelló en el palo.

Mella entra para desatascar al equipo

Hidalgo trató de resolver el atasco con la entrada en el campo de Mella en el minuto 56 por un Stoichkov errático. Un movimiento que aceleró el duelo de inmediato. De hecho, solo tres minutos después, el extremo de Teo sirvió un centro desde la línea de fondo que se estrelló en el larguero.

Por fin el Dépor hacía daño tanto por dentro, con Luismi, como por fuera con esa velocidad extra de Mella. Dos zarpazos seguidos, en los minutos 61 y 63, estuvieron a punto de romper el duelo. El primero, tras un gran pase en profundidad de Noubi sobre Luismi, que finalizó con una buena asistencia del gaditano para Yeremay, que remató desviado. Y a continuación, con un mano a mano del ‘10’ con el portero, que resolvió Badia, pero el rechazo le cayó a Mario Soriano, que, con todo a favor, remató, pero un zaguero evitó el gol bajo palos.

Pese al paso adelante, hacía falta mayor claridad de ideas y continuidad en ataque y el técnico blanquiazul optó por introducir dos nuevas permutas. Sentó a José Ángel, nada entonado en León, y a Mulattieri y dio la oportunidad a Patiño y al fabrilista Bil.

Ante esa falta de continuidad, llegó un nuevo chispazo blanquiazul en el minuto 72. Mario Soriano enganchó una volea, tras una falta botada por Luismi, pero Badia se lució para evitar el 0-1.

Retorno de Ximo

Una de las mejores noticias en León fue el regreso de Ximo, tras recuperarse de una lesión que le ha mantenido KO durante casi cuatro meses. El lateral derecho no jugaba desde el pasado 4 de octubre. Ximo sustituyó a Altimira en el minuto 82. En esa misma ventana, también entró Escudero por Quagliata.

Precisamente, Ximo rozó el gol en el minuto 89. Recibió un pase interior de Mario Soriano y tras una gran internada por el costado derecho, disparó, pero no logró acertar entre los tres palos.

Solo el Dépor podía llevarse el triunfo en un partido que estaba totalmente roto en favor de los blanquiazules. Así, en el minuto 91, Mella aprovechó un gran pase en largo de Escudero para encarar a Badia y forzar un penalti que transformó Yeremay, como siempre, con elegancia y suspense. Ahora sí, 0-1 y el Dépor asaltó el ascenso directo. Al menos, hasta ver qué pasa este domingo.