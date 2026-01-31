Mi cuenta

Así fue: Cultural-Deportivo (0-1)

Suma de tres el Dépor, que sigue enrachado en acsa

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
31/01/2026 17:00
Momento del partido entre el Dépor y la Cultural
Momento del partido entre el Dépor y la Cultural
Fernando Fernández
Cultural Leonesa
0-1
RC Deportivo

Victoria a domicilio

Vuelve a ganar el Dépor, que mantiene por primera vez su puerta a cero después de siete jornadas y es ahora mismo segundo. Gracias por seguirnos en esta retransmisión y FORZA DÉPOR!

Final

Gana el Dépor!

97'

Cabeceó Badia fuera!

96'

Falta para la Cultural

La pondrá en el área el equipo local

95'

La puso Yayo y atrapó Ferllo

93'

Amarilla para Cuco Ziganda

También la vio Ojeda. 

92'

Gol de Yeremay

Se adelanta el Dépor

90'

Penalti sobre Mella

La cometió Badia

Añadido

Cuatro minutos

88'

Cambio en la Cultural

Se marcha Calero, entra Manu Justo

87'

¡La mandó alta Ximo!

Su remate ganando línea de fondo se fue alto. 

86'

Amarilla para Patiño 

Segunda tarjeta del curso para el inglés. 

82'

Doble cambio en los laterales

Se retiran Altimira y Quagliata y entran Ximo y Escudero. Primeros minutos del granadino desde su lesión. 

80'

Rubén Sobrino y Diallo se retiran y entran Diego Collado y Yayo en la Cultural. 

79'

Minutos de más dominio del Dépor

El Dépor asedia ahora a Cultural, que se defiende con las líneas muy juntas. 

74'

¡Buen movimiento de Bil, mal remate!

Demasiado escorado su disparo. 

72'

¡Paró Badia!

Repelió Badia, tras recoger Mario Soriano el esférico tras la falta botada por Luismi y armar un potente disparo. 

71'

Falta a Quagliata

Opción para el Dépor, la pondrá Luismi.

70'

Posesión

47-53% de posesión para el Dépor

68'

Bil hoy con el Dépor, ¿mañana con el Fabril?

El canterano podría jugar también mañana para defender el liderato del filial. 

67'

Trueques en la Cultural

Se retira Tresaco y entra Víctor Moreno. 

67'

Doble cambio en el Dépor

Entran Bil y Patiño y se retiran Mulattieri y José Ángel. 

63'

¡La acaba de tener el Dépor!

Falla en el mano a mano Yeremay y en el rehace la engancha Soriano pero no encuentra portería. 

61'

¡A las nubes!

Pase en profundidad de Noubi para Luismi, este atrás para Yeremay y el balón le bota un poco y su disparo se marcha desviado 

60'

Amarilla para Diallo

Evitó el avance de Mella. 

59'

¡Otro centro chut envenenado!

Golpea en el larguero el envío de Mella. 

56'

Primer cambio en el Dépor 

Se marcha Stoichkov y entra Mella.

54'

¡De volea Jurado!

A las manos de Badia

51'

¡El palo evita el gol de Luismi!

Centro chut que se envenena y Badia toca y el balón impacta en su palo. 

47'

Tres saques seguidos de la Cultural

El último lo despejó en semifallo Ferllo.

46'

Disparo desviado de Sobrino 

La Cultural comienza con ganas la segunda parte ante un Dépor que aún no ha probado los reflejos de Badia.  

45'

Arranca la segunda parte

45'

Descanso en el Reino de León, tablas en el marcador 

44'

¡La manda fuera Soriano!

Recogió el balón en la frontal, tras saque de esquina, pero la pelota se marchó desviada del palo de Badia. 

43'

¡Dezpejó Ojeda!

Pase al espacio de Luismi, que vio a Altimira metiéndose por dentro y Ojeda mandó a córner un esférico que quería rematar Mulattieri. 

40'

Bien por alto Álvaro Ferllo

Jugada a balón parado de la Cultural, tras falta de Stoichkov y se hizo grande el arquero para atajar el esférico. 

38'

Yeremay se va al suelo, pero le quitan el balón limpiamente

En un primer momento indicó córner, pero rectificó tras llamada de sala VOR y concede finalmente puerta. 

34'

No la tiene el Dépor

Los blanquiazules no consiguen enlazar jugadas, cada vez que tienen el balón no tardan en perderlo y son incapaces, de momento, de disparar entre los tres palos. 

30'

Remate desviado de Altimira

Lo intentó en segunda jugada, tras saque de esquina.

28'

¡A las manos de Álvaro!

Envío potente de la Cultural, aprovechando la falta señalada a Jurado. Diallo impide que el portero del Dépor saque rápidamente. 

27'

Amarilla a José Ángel

Se fue al suelo Ojeda, tras una acción controvertida. 

24'

Otro disparo de Calero

Centro chut, a las manos de Álvaro Ferllo. 

23'

Centro corto de Calero

La rompe Luismi y el Dépor aleja el peligro, no tiene el control del esférico. 

22'

Falta de Noubi sobre Sergi Maestre

Se queja de un golpe en la disputa de un balón aéreo. Opción a balón parado para la Cultural. 

21'

¡La mandó fuera Hinojo!

Tiro desde fuera del área de la Cultural, ligeramente desviado del arco de Álvaro Ferllo. 

20'

Posesión

42-58% de posesión para el Dépor

19'

¡A punto de llegar al disparo Mario Soriano!

Jugada de laboratorio de Hidalgo, saque de esquina que se convirtió en un balón a la frontal, al que no llegó por poco el mediapunta.

18'

Córner para el Dépor

Primer saque de esquina

16'

¡A las nubes Mulattieri!

Buen centro de Altimira y mal disparo del italiano, que la manda alta y desviada del arco de Badia. 

14'

¡Badia de puños!

Luismi envío un centro medido, le dio de puños el arquero de la Cultural y en segunda jugada de cabeza Quagliata obligó a la zaga a esmerarse. 

13'

Amarilla a Tresaco

Se llevó por delante a Altimira, sin ninguna opción de robar la pelota, con una dura entrada por detrás. 

11'

Stoichkov la quería, el balón lo atrapó Mulattieri

Entendía el andaluz que tenía posición franca de disparo, tras el centro de Luismi. Finalmente el Dépor perdió el esférico. 

10'

El Dépor, muy poco de momento

Los blanquiazules, con problemas para hilvanar jugada y hacer daño en los dominios de Edgar Badía

7'

Tímida presión del Dépor en la salida de balón de los locales

Mulattieri trata de dificultar el inicio de juego del equipo leonés. 

5'

¡Otra vez Calero!

Primer disparo a puerta, raso, y centrado, sin problemas para Álvaro Ferllo. Segundo aviso de la Cultural.

3'

¡Al palo!

A punto de marcar Iván Calero, el balón se estrelló en la madera. 

2'

Comienzo con ritmo

El Dépor busca a Mulattieri con pases en largo. La Cultural robar y correr. 

1'

Arranca el duelo, saca el Dépor

Ambos equipos ya sobre el verde

A punto de arrancar el duelo en el Reino de León. Lucen el brazalete verde. 

 A punto de salir ambos equipos al verde

Gran ambiente en el Reino de León

Poco conforme la afición con el once del Dépor

Vuelta a escena de Mulattieri

Con la baja de Eddahchouri vuelve a entrar en escena Mulattieri, que regresa al equipo titular. 

Mulattieri conduce el balón durante el Ceuta el pasado 23 de noviembre en el último partido en el que fue titular
Mulattieri conduce el balón durante el Ceuta el pasado 23 de noviembre en el último partido en el que fue titular
Patricia G. Fraga

Esto piensa la hinchada sobre el once

Esto opina la afición del once del Dépor

El once de la Cultural

Los elegidos de Cuco Ziganda

El equipo, ya en el Reino

Los blanquiazules ya han llegado al estadio leonés. 

Once del Dépor confirmado

Confirmado el equipo con el que sale el Dépor: Álvaro Ferllo; Altimira, Noubi, Loureiro y Quagliata; José Ángel y Mario Soriano, Yeremay, Luismi Cruz, Stoichkov y Mulattieri. No era titular desde el 23 de noviembre.

El Reino apunta a lleno

Se espera un gran ambiente en el campo de la Cultural Leonesa 

La afició blanquiazul, en León

Los seguidores del Dépor, como siempre, acompañan al equipo en sus desplazamientos 

El reto en el área defensiva

El Dépor suma siete jornadas encajando

Noubi, Loureiro y Quagliata durante un encuentro en Riazor
Noubi, Loureiro y Quagliata durante un encuentro en Riazor
PATRICIA G. FRAGA

Pelea por el '9'

Varios candidatos a ser la referencia en el ataque herculino. 

Stoichkov, durante el Dépor-Cádiz, una de sus seis titularidades en las ocho últimas jornadas
Stoichkov, durante el Dépor-Cádiz, una de sus seis titularidades en las ocho últimas jornadas
Quintana

Bajas importantes también en los leoneses

Pierden a dos jugadores importantes para esta cita. 

La Cultural Leonesa festeja una diana este curso
La Cultural Leonesa festeja una diana este curso
CULTURAL LEONESA

Una ausencia importante en el Dépor

Los blanquiazules pierden a Eddahchouri, que cumplirá ciclo. 

Zakaria Eddahchouri, frente al Racing de Santander en Riazor
Zakaria Eddahchouri, frente al Racing de Santander en Riazor
Germán Barreiros

Problemas en la Cultural

El equipo leonés hace aguas en las dos áreas.

La Cultural Leonesa, durante su visita a Ceuta del pasado lunes, que se saldó con derrota (3-1)
La Cultural Leonesa, durante su visita a Ceuta del pasado lunes, que se saldó con derrota (3-1)
CyD Leonesa

Presión del Cuco Ziganda

Esto dijo el técnico de la Cultural sobre la exigencia del Dépor por subir. 

Cuco Ziganda
Cuco Ziganda
CYDL

Hablan los técnicos

Así ve el partido Antonio Hidalgo 

Antonio Hidalgo, durante el partido de Copa contra el Atlético
Antonio Hidalgo, durante el partido de Copa contra el Atlético
Quintana

¿Cómo es el rival?

Te contamos los jugadores a seguir de la Cultural en nuestro uno x uno

Thiago Ojeda
Thiago Ojeda

Nuestra previa del Cultural-Dépor

Así llegan ambos partidos al compromiso en el Reino de León.

Mario Soriano, celebrando su gol ante la Cultural en la primera vuelta
Mario Soriano, celebrando su gol ante la Cultural en la primera vuelta
Germán Barreiros

¿Dónde puedes seguir el partido?

Te contamos las diferentes alternativas para que no te pierdas este encuentro. 

Yeremay, durante el partido en el Reino de León de la temporada 2023-24
Yeremay, durante el partido en el Reino de León de la temporada 2023-24
Archivo DXT
Previa

¡Bienvenidos a esta retransmisión del partido entre la Cultural y el Dépor!

Primera plana

Esta es nuestra portada en la previa del Cultural-Dépor en Dxtcampeón

