Así fue: Cultural-Deportivo (0-1)
Suma de tres el Dépor, que sigue enrachado en acsa
Victoria a domicilio
Vuelve a ganar el Dépor, que mantiene por primera vez su puerta a cero después de siete jornadas y es ahora mismo segundo. Gracias por seguirnos en esta retransmisión y FORZA DÉPOR!
Gana el Dépor!
Cabeceó Badia fuera!
Falta para la Cultural
La pondrá en el área el equipo local
La puso Yayo y atrapó Ferllo
Amarilla para Cuco Ziganda
También la vio Ojeda.
Gol de Yeremay
Se adelanta el Dépor
Penalti sobre Mella
La cometió Badia
Cuatro minutos
Cambio en la Cultural
Se marcha Calero, entra Manu Justo
¡La mandó alta Ximo!
Su remate ganando línea de fondo se fue alto.
Amarilla para Patiño
Segunda tarjeta del curso para el inglés.
Doble cambio en los laterales
Se retiran Altimira y Quagliata y entran Ximo y Escudero. Primeros minutos del granadino desde su lesión.
Rubén Sobrino y Diallo se retiran y entran Diego Collado y Yayo en la Cultural.
Minutos de más dominio del Dépor
El Dépor asedia ahora a Cultural, que se defiende con las líneas muy juntas.
¡Buen movimiento de Bil, mal remate!
Demasiado escorado su disparo.
¡Paró Badia!
Repelió Badia, tras recoger Mario Soriano el esférico tras la falta botada por Luismi y armar un potente disparo.
Falta a Quagliata
Opción para el Dépor, la pondrá Luismi.
Posesión
47-53% de posesión para el Dépor
Bil hoy con el Dépor, ¿mañana con el Fabril?
El canterano podría jugar también mañana para defender el liderato del filial.
Trueques en la Cultural
Se retira Tresaco y entra Víctor Moreno.
Doble cambio en el Dépor
Entran Bil y Patiño y se retiran Mulattieri y José Ángel.
¡La acaba de tener el Dépor!
Falla en el mano a mano Yeremay y en el rehace la engancha Soriano pero no encuentra portería.
¡A las nubes!
Pase en profundidad de Noubi para Luismi, este atrás para Yeremay y el balón le bota un poco y su disparo se marcha desviado
Amarilla para Diallo
Evitó el avance de Mella.
¡Otro centro chut envenenado!
Golpea en el larguero el envío de Mella.
Primer cambio en el Dépor
Se marcha Stoichkov y entra Mella.
¡De volea Jurado!
A las manos de Badia
¡El palo evita el gol de Luismi!
Centro chut que se envenena y Badia toca y el balón impacta en su palo.
Tres saques seguidos de la Cultural
El último lo despejó en semifallo Ferllo.
Disparo desviado de Sobrino
La Cultural comienza con ganas la segunda parte ante un Dépor que aún no ha probado los reflejos de Badia.
Arranca la segunda parte
Descanso en el Reino de León, tablas en el marcador
¡La manda fuera Soriano!
Recogió el balón en la frontal, tras saque de esquina, pero la pelota se marchó desviada del palo de Badia.
¡Dezpejó Ojeda!
Pase al espacio de Luismi, que vio a Altimira metiéndose por dentro y Ojeda mandó a córner un esférico que quería rematar Mulattieri.
Bien por alto Álvaro Ferllo
Jugada a balón parado de la Cultural, tras falta de Stoichkov y se hizo grande el arquero para atajar el esférico.
Yeremay se va al suelo, pero le quitan el balón limpiamente
En un primer momento indicó córner, pero rectificó tras llamada de sala VOR y concede finalmente puerta.
No la tiene el Dépor
Los blanquiazules no consiguen enlazar jugadas, cada vez que tienen el balón no tardan en perderlo y son incapaces, de momento, de disparar entre los tres palos.
Remate desviado de Altimira
Lo intentó en segunda jugada, tras saque de esquina.
¡A las manos de Álvaro!
Envío potente de la Cultural, aprovechando la falta señalada a Jurado. Diallo impide que el portero del Dépor saque rápidamente.
Amarilla a José Ángel
Se fue al suelo Ojeda, tras una acción controvertida.
Otro disparo de Calero
Centro chut, a las manos de Álvaro Ferllo.
Centro corto de Calero
La rompe Luismi y el Dépor aleja el peligro, no tiene el control del esférico.
Falta de Noubi sobre Sergi Maestre
Se queja de un golpe en la disputa de un balón aéreo. Opción a balón parado para la Cultural.
¡La mandó fuera Hinojo!
Tiro desde fuera del área de la Cultural, ligeramente desviado del arco de Álvaro Ferllo.
Posesión
42-58% de posesión para el Dépor
¡A punto de llegar al disparo Mario Soriano!
Jugada de laboratorio de Hidalgo, saque de esquina que se convirtió en un balón a la frontal, al que no llegó por poco el mediapunta.
Córner para el Dépor
Primer saque de esquina
¡A las nubes Mulattieri!
Buen centro de Altimira y mal disparo del italiano, que la manda alta y desviada del arco de Badia.
¡Badia de puños!
Luismi envío un centro medido, le dio de puños el arquero de la Cultural y en segunda jugada de cabeza Quagliata obligó a la zaga a esmerarse.
Amarilla a Tresaco
Se llevó por delante a Altimira, sin ninguna opción de robar la pelota, con una dura entrada por detrás.
Stoichkov la quería, el balón lo atrapó Mulattieri
Entendía el andaluz que tenía posición franca de disparo, tras el centro de Luismi. Finalmente el Dépor perdió el esférico.
El Dépor, muy poco de momento
Los blanquiazules, con problemas para hilvanar jugada y hacer daño en los dominios de Edgar Badía
Tímida presión del Dépor en la salida de balón de los locales
Mulattieri trata de dificultar el inicio de juego del equipo leonés.
¡Otra vez Calero!
Primer disparo a puerta, raso, y centrado, sin problemas para Álvaro Ferllo. Segundo aviso de la Cultural.
¡Al palo!
A punto de marcar Iván Calero, el balón se estrelló en la madera.
Comienzo con ritmo
El Dépor busca a Mulattieri con pases en largo. La Cultural robar y correr.
Arranca el duelo, saca el Dépor
Ambos equipos ya sobre el verde
A punto de arrancar el duelo en el Reino de León. Lucen el brazalete verde.
A punto de salir ambos equipos al verde
Gran ambiente en el Reino de León
Poco conforme la afición con el once del Dépor
Vuelta a escena de Mulattieri
Con la baja de Eddahchouri vuelve a entrar en escena Mulattieri, que regresa al equipo titular.
El once de la Cultural
Los elegidos de Cuco Ziganda
El equipo, ya en el Reino
Los blanquiazules ya han llegado al estadio leonés.
Once del Dépor confirmado
Confirmado el equipo con el que sale el Dépor: Álvaro Ferllo; Altimira, Noubi, Loureiro y Quagliata; José Ángel y Mario Soriano, Yeremay, Luismi Cruz, Stoichkov y Mulattieri. No era titular desde el 23 de noviembre.
El Reino apunta a lleno
Se espera un gran ambiente en el campo de la Cultural Leonesa
La afició blanquiazul, en León
Los seguidores del Dépor, como siempre, acompañan al equipo en sus desplazamientos
El reto en el área defensiva
El Dépor suma siete jornadas encajando
Pelea por el '9'
Varios candidatos a ser la referencia en el ataque herculino.
Bajas importantes también en los leoneses
Una ausencia importante en el Dépor
Los blanquiazules pierden a Eddahchouri, que cumplirá ciclo.
Problemas en la Cultural
El equipo leonés hace aguas en las dos áreas.
Presión del Cuco Ziganda
Esto dijo el técnico de la Cultural sobre la exigencia del Dépor por subir.
Así ve el partido Antonio Hidalgo
Te contamos los jugadores a seguir de la Cultural en nuestro uno x uno
Así llegan ambos partidos al compromiso en el Reino de León.
Te contamos las diferentes alternativas para que no te pierdas este encuentro.
¡Bienvenidos a esta retransmisión del partido entre la Cultural y el Dépor!
Esta es nuestra portada en la previa del Cultural-Dépor en Dxtcampeón