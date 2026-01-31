El once del Dépor ante la Cultural Leonesa Fernando Fernández

Estas son las notas de los jugadores del Deportivo tras su victoria ante la Cultural en el Reino de León (0-1).

ÁLVARO FERLLO. Sin mucho trabajo (6): Le atajó un disparo raso a Calero en la primera parte. Poderoso por alto, no dudó en saltar para recoger el balón. Despejó con dificultad un córner de la Cultural. Apenas tuvo más trabajo en la segunda parte.

ALTIMIRA. Eléctrico (6): Atento en defensa y por alto, despejando varios balones peligrosos. Aunque apareció menos en el segundo acto, siempre respondió. Fue sustituido en la recta final del choque.

LOUREIRO. Seriedad (6): Muy serio en defensa y en los balones aéreos, aunque sin sumarse en ataque en el primer acto. Tuvo que emplearse a fondo con Tresaco. Molestó a Badia en su cabezazo en el añadido.

NOUBI. Poderío (7): Demostró su poderío en el juego aéreo. Tuvo sus más y sus menos con Calero. Ayudó en la subida de balón, rompiendo líneas. Siguió siendo un seguro por alto en la segunda parte.

QUAGLIATA. Intermitente (6): Se sumó al ataque en varias ocasiones, con algún remate de cabeza y balones al espacio. Muy atento al corte. Subió por su banda siempre que pudo.

JOSÉ ÁNGEL. Irregular (5): Expeditivo con las faltas. Solidario en acciones de repliegue. Vio la amarilla por una falta sobre Thiago Ojeda. De una pérdida suya nació una contra peligrosa de la Cultural.

LUISMI. Movilidad (8): Fue el encargado de ejecutar las jugadas de estrategia. Se entendió bien con Altimira, que le dobló en varias ocasiones. Fue a más en la segunda. Un centro suyo se envenenó y Badia se tuvo que estirar para mandar el envío al palo. Mucho más cómodo en la segunda parte, con más movilidad y metiéndose por dentro.

YEREMAY. Goleador (6): Se gustó con algún caño. Muy vigilado, pararon su juego a base de faltas. Recibió un pase atrás de Luismi y su disparo se fue alto. Falló en un mano a mano ante Badia en la segunda parte. Marcó el gol de la victoria, de penalti.

MULATTIERI. Desaparecido (5): Tenía su oportunidad para reivindicarse y no la aprovechó. Mandó un disparo alto, tras un buen centro de Altimira. Fue objeto de varias faltas, que no fueron señaladas.

STOICHKOV. Muy poco (5): Poca incidencia en la primera parte, más allá de alguna falta y escasa aportación en ataque. No se entendió en el ataque con Mulattieri. Fue uno de los cambios en la segunda.

EL MEJOR. MARIO SORIANO. Director (8): Perdió prestaciones al estar en la medular, más lejos del ataque, pero eso no le impidió dirigir en todo el momento al equipo. Se cansó de dar instrucciones a sus compañeros para tratar de hacer jugar al equipo. A punto de marcar ante Badia, que paró su remate centrado. Lo intentó con un disparo lejano, que se fue desviado, en la primera parte. Recogió un rechace tras ocasión de Yeremay, pero no encontró puerta.

Los cambios

MELLA (8): Su centro chut dio en el larguero. Provocó el penalti que dio la victoria.

BIL NSONGO (5): Tuvo una ocasión de marcar, pero el remate se fue muy desviado.

PATIÑO (5): Problemas en el repliegue.

XIMO (7): Muy buenos minutos tras su lesión. A punto de marcar.

ESCUDERO (5): Con ganas. Dio el pase a Mella en la jugada del penalti.