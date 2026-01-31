Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

El Deportivo sortea la alerta amarilla y sale ‘limpio’ de León

Quagliata, Yeremay y Stoichkov se libran de la cartulina una semana más y podrán jugar contra el Albacete

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
31/01/2026 22:03
Stoichkov, intentando rematar, ante la mirada de Marta Huerta en segundo plano
Stoichkov, intentando rematar, ante la mirada de Marta Huerta en segundo plano
Fernando Fernández
Llegaba el Deportivo a León con la ausencia de Zakaria Eddahchouri por haber visto la quinta amarilla frente al Racing de Santander, pero con una retahíla de apercibidos que podían dejarle expuesto de cara al duelo del próximo sábado contra el Albacete.

Giacomo Quagliata, Stoichkov y Yeremay Hernández arrancaban el choque como los futbolistas con la alerta amarilla encendida. Si alguno de los tres veía una tarjeta, le tocaría dejar su sitio a otro compañero frente al Alba. En el banco esperaban Dani Barcia y Diego Villares, también con cuatro amarillas en su hoja de servicios, a una de que su nombre apareciese sin solución alguna en la resolución del Comité de Disciplina de la RFEF de Fútbol el próximo miércoles.

No participaron finalmente ni el cambrés ni el vilalbés, pero también sortearon la cartulina los tres titulares, a pesar de que fue un encuentro de alta tensión, en el que el Dépor cometió 10 faltas, saldadas con cartulinas a José Ángel Jurado y Charlie Patiño. Aunque dos de los apercibidos compraron boletos para acompañar en el acta de amonestados a andaluz y británico.

El primero fue Stoichkov, que se libró de la amarilla en una acción en la que, tras ser trabado por Thiago Ojeda, atropelló a Rubén Sobrino impactándole en la cara. No lo consideró acción merecedora de tarjeta Marta Huerta, que entendió que el andaluz cometió falta pero sin mala fe, simplemente por la inercia de la jugada.

Tampoco vio como sancionable con amarilla la última falta del partido, señalada tras una entrada a destiempo de Yeremay Hernández para parar a Víctor Moreno, que había salido de una embarullada acción tras una pérdida de Bil Nsongo. Evitó el cartón la palentina, colegiada en Tenerife, y también el ‘10’ del Deportivo, que podrá seguir manteniendo su condición de único blanquiazul junto a Mario Soriano que ha participado en todos los partidos de liga.

