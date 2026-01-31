Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Cuco Ziganda: "En dos veces que nos despistamos se nos han plantado ahí y en la tercera nos han pillado"

El técnico de la Cultural cree que un empate habría sido más justo

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
31/01/2026 21:43
Cuco Ziganda habla con Hidalgo antes del duelo en el Reino de León
Cuco Ziganda habla con Hidalgo antes del duelo en el Reino de León
Fernando Fernández
El entrenador de la Cultural Leonesa, Cuco Ziganda, compareció en sala de prensa tras la derrota ante el Dépor (0-1). 

Valoración del partido. "Contento por la atmósfera que ha creado nuestra afición. Hemos estado muy metidos y enchufados a lo largo del partido y luego se ha visto que lo hemos agradecido en cuanto al esfuerzo del equipo y la disposición. La pena es el resultado, nos ha penalizado mucho. Un partido muy disputado, de tú a tú, nuestro inicio fue muy bueno, con ocasiones claras y teniendo en cuenta el rival lo minimizamos por momentos. En la segunda parte ellos tuvieron alguna ocasión buena, pero el partido estaba igualado y un punto para cada uno. Teniendo en cuenta el rival y cómo fue el partido creo que habría sido lo más justo. Ellos tienen mucha calidad y en cualquier momento si te despistas… En dos veces que nos despistamos se nos han plantado ahí y en la tercera nos han pillado. Hemos tenido nuestros acercamientos, no hemos acertado. Contento con la actitud del equipo y desde ahí es la única opción para ganar partidos aunque no se haya dado hoy".

Dos partes diferenciadas. "Hicimos un gran esfuerzo que nos hizo mantener a raya el rival y luego en el segundo tiempo con sus recambios, que también tienen mucha calidad, tuvieron sus opciones. Ellos tuvieron tres o cuatro buenas en el segundo tiempo, nosotros en el segundo, y había que agarrarse ahí. No hubo un claro dominador en el partido. Nosotros tuvimos más control en el tiempo con llegadas a cuentagotas y ellos en el segundo. Se decidió en la más clara que han tenido ellos, el penalti".

Antonio Hidalgo, durante la Cultural-Dépor

Antonio Hidalgo: "Esto va de competir y estar vivos y el equipo lo estuvo hasta el final"

Jugada del penalti. "No he visto la jugada, está el VAR y ya está. Antes igual podíamos haber frenado la falta del córner y podíamos haberlo ralentizado todo, pero han estado vivos, sacaron rápido y nos encontraron".

Amonestación. "No hay valoración del arbitraje y me saca tarjeta por un comentario sobre lo que pienso que es falta y lo que no. Es más una apreciación que una protesta".

El once del Dépor ante la Cultural Leonesa

El Uno x Uno del Dépor ante la Cultural: Mella le regala un gol a Yeremay

Protestar. "No me planteo cambiar, cada uno es como es, para lo bueno y para lo malo".

Recuperando señas de identidad. "Este es el camino y la actitud y desde ahí tendremos opciones de ganar, acertarás tú, el rival… Un equipo reconocible y que la gente se siente identificado con él".

