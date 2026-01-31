Mi cuenta

Batalla abierta en ataque entre Stoichkov y Mulattieri, con la presencia de Bil en León

El gaditano y el italiano pugnan por cubrir la baja de Eddahchouri ante la Cultural; Hidalgo confirmó la convocatoria del fabrilista

Israel Zautúa
Israel Zautúa
31/01/2026 04:00
Stoichkov, durante el Dépor-Cádiz, una de sus seis titularidades en las ocho últimas jornadas
Stoichkov, durante el Dépor-Cádiz, una de sus seis titularidades en las ocho últimas jornadas
Quintana
“Zaka tiene esa sanción. Ha hecho un gran trabajo en los últimos partidos, dándonos muchísimo en la primera línea de presión. Está teniendo ocasiones de gol y es cuestión de tiempo que las materialice. A partir de ahí, elegiremos la mejor situación”, indicó Antonio Hidalgo este viernes en rueda de prensa ante la ausencia del máximo artillero blanquiazul, Eddahchouri, principal referencia ofensiva en las dos jornadas anteriores.

La sanción por acumulación de tarjetas frena la continuidad del neerlandés, quien recuperó la titularidad ante el Almería y el Racing, reaviva la pugna entre Stoichkov y Mulattieri por cubrir su baja, y abre la puerta del primer equipo de nuevo al fabrilista Bil Nsongo, quien retorna a la convocatoria, tras su ausencia la pasada jornada.

Eddahchouri vio la quinta amarilla en el partido ante el Racing

El Deportivo llega a León sin Eddahchouri y con cinco jugadores apercibidos en sus filas

Hay que remontarse al pasado 23 de noviembre para encontrar la última titularidad de Mulattieri en Segunda División. Fue en la decimoquinta jornada, cuando un proceso vírico provocó la baja de última hora de Eddahchouri frente al Ceuta en Riazor. Hidalgo suplió la ausencia del ‘9’ con la presencia de Mulattieri en punta, por delante de una línea de tres formada por Luismi Cruz, Mario Soriano y Yeremay.

El ‘10’ abrió el camino del triunfo en la recta final del primer tiempo. A la hora de partido, el técnico sentó al italiano, que cuajó un buen encuentro, pero se quedó sin ver portería, en gran medida por las buenas intervenciones del portero Vallejo, quien, con una mano espectacular, envió a córner un remate de cabeza de Mulattieri tras un centro de Yeremay. En lugar del transalpino entró Stoichkov, que solo tres minutos después de pisar el césped, anotó el segundo tanto de los blanquiazules en un duelo que finalizó 2-1.

Desde entonces, el de La Spezia se convirtió en la tercera opción de Hidalgo para el ataque. Stoichkov ha formado en el once inicial en seis de las ocho últimas jornadas. Además, anotó su segundo tanto del campeonato en la decimosexta cita, en Albacete (0-2).

Eddahchouri fue el único que le disputó la titularidad al gaditano, desde que el técnico le vio como principal opción ofensiva. Fue el elegido en Andorra, también contra el Racing de Santander y compartió dupla arriba con el propio Stoichkov en Almería.

Mientras tanto, Mulattieri fue perdiendo peso en el equipo e incluso llegó a ver cómo el canterano Bil Nsongo le adelantó en las jornadas 19 y 20, en la visita a Andorra y el duelo con el Cádiz en Riazor. En ambos partidos el italiano estuvo en el banquillo, pero no llegó a salir al campo, mientras que el fabrilista jugó 25 minutos en el Nou Estadi d’Encamp y ocho frente a la escuadra cadista.

Desde su última titularidad en la Liga, ante el Ceuta, Mulattieri ha sumado 89 minutos entre los cinco encuentros en los que ha entrado al terreno de juego desde el banquillo.

Quien también estará seguro en el Reino de León es Bil, según confirmó Hidalgo ayer.

“Va a venir con nosotros”, dijo el técnico sobre el fabrilista, que además de tener unos minutos frente al Andorra y el Cádiz, en la Liga estuvo sentado en el banquillo ya en el duelo con la Cultural Leonesa en la primera vuelta, frente al Ceuta, y ante Las Palmas y el Almería en las jornadas 21 y 22.

