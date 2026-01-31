Antonio Hidalgo, durante la Cultural-Dépor Fernando Fernández

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, compareció en sala de prensa después de a victoria en el Reino de León ante la Cultural Leonesa (0-1).

Valoración del partido. "La primera parte, los primeros diez minutos desajustados. Ellos tuvieron su ocasión más clara, pero sin sufrir en exceso los hundimos. El problema es que acumulábamos mucha gente por delante, pero en transiciones nos hacían daño las diagonales de Calero. Al descanso hablamos en tener más pausa y sacar balones en amplitud y tuvimos más balón. La salida de Escudero y Ximo nos dio energía. Tenemos nivel de mejora en la concentración en los primeros diez minutos y tenemos que estar más ajustados. En esta categoría sumar de tres es vital. Estoy contento por los chicos, por los que nos han apoyado, porque estuvieron increíbles, me encanta darles esa victoria y de la manera en la que se la hemos dado. Esto va de competir y de estar vivos y lo hizo el equipo hasta el final".

Celebración colectiva del gol. "Empieza la segunda vuelta, todos los puntos que te dejas son importantes para conseguir el objetivo. Veníamos de competir muy bien la semana pasada, había que refrendarlo. Es jodido no jugar, pero verlos enchufados a los jugadores y celebrar... Cuando no juegas te puedes dejar ir, pero intentamos ser lo más justos posible dentro de la injusticia del futbol. Lo de hoy, lo del otro día, esa gente nos empujó y defendió el escudo y eso denota compromiso y esa comunión es vital. Ahora a descansar y preparar el siguiente partido".

Mala imagen del equipo. "No estoy de acuerdo. El equipo no estaba cómodo. Es cierto que no estamos sumando la cantidad de puntos que nos gustaría, pero en la segunda parte tuvimos el control de partido y tuvimos las ocasiones suficientes. Los rivales, como la Cultural, te lo ponen complicado, pero era importante sumar de tres. Te sirve para ver que lo que haces que vale para sumar y eso refuerza la idea. Luego podemos hablar de situaciones mejorables, como en la primera parte. Lo hablamos al descanso, los jugadores lo entendieron, hubo ocasiones para ponernos por delante. Y la gente del banquillo nos ha dado mucho y es de recalcar. Fueron tres puntos importantísimos".

Muchas ocasiones falladas. "Eso se va a tener que ir normalizando. Tienes una cantidad de situaciones de gol claras para realizar y con el talento de jugadores de esa zona pensaba que podía llegar el gol, pero no llega y cada vez quedan menos opciones. Pero gracias a Dios llega ese penalti con esa diagonal espectacular de Mella y contento con la victoria".

Mejor fuera que en Riazor. "Lo que vivimos el otro día en Riazor hace que sepamos que ahí vamos a ser poderosos, el jugador se va a encontrar cómodo y se atreverá. Además nos empujarán cuando no estemos tan finos y a hacer esfuerzos con o sin balón. Estamos encantados de jugar con nuestra gente.".

Partido de muchas faltas. "Habría que preguntárselo a los rivales, el otro día creo que el equipo compitió muy bien, en la primera parte en una gran cantidad de duelos que afrontamos fuimos ganadores. Hoy en esos primeros diez minutos no fuimos ganadores. Y en transiciones siempre hay una falta, a Yeremay a Mario Soriano y eso hay alguien que lo tiene que parar y hay un cuarto que está para parar esas situaciones. Sabemos que en el camino que llevamos el equipo se siente más cómodo a través del balón, pero a veces hay rivales que te achuchan".

Mercado. "Las situaciones irán hasta el último minuto y estaremos expectantes. El grueso de la plantilla es la que tenemos y estoy encantado con lo que tenemos. Veremos que sucede de aquí al cierre de mercado".