La regularidad que urge a Hidalgo ante la mala racha del Dépor

Antonio Hidalgo, durante el partido de Copa contra el Atlético Quintana

“Es una categoría en la que el vaivén de emociones tienes que saber llevarlo. El nivel del equipo ha mejorado bastante, respecto al mes de diciembre. Es mucho más reconocible, concede menos y crea más ocasiones de gol, pero tenemos que ser un equipo más regular. Eso sí tenemos que mejorarlo urgentemente”, asegura Antonio Hidalgo ante la mala dinámica del Deportivo, que solo ha ganado uno de sus siete últimos compromisos de Segunda División.

Tras protagonizar su mejor racha de la temporada, con cinco triunfos consecutivos en la competición liguera entre las jornadas decimosegunda y decimosexta, el cuadro herculino ha sumado cinco de los últimos 21 puntos en juego, con un balance de una sola victoria, dos empates y cuatro derrotas. La última, el pasado fin de semana, frente al Racing de Santander en Riazor (0-1).

“Siempre que pierdes, puedes buscar detalles en los que incidimos, en un partido muy igualado en el que merecimos muchísimo más”, explicó el preparador blanquiazul este viernes en rueda de prensa.

La mala dinámica ha llevado al cuadro herculino a caer desde el liderato que ostentaba antes de estas siete últimas jornadas a la quinta plaza. Aun así, se mantiene en puestos de playoff de ascenso.

“Ese objetivo de luchar por estar entre los seis primeros se está cumpliendo casi desde la primera jornada. A partir de ahí, tenemos que ver que en cuanto a puntuación en los últimos partidos no está siendo buena, pero el equipo ha mejorado. Tenemos que incidir en esos detalles que nos están penalizando últimamente. Seguir potenciando la situación de los últimos partidos, de tener el balón, mantenerlo en campo contrario, tener pausa y seguir creciendo. Sabiendo que la Liga apremia y que hay que sumar de tres”, argumentó.

La falta de efectividad de cara a portería ha sido uno de los aspectos que ha lastrado al cuadro coruñés en estos siete últimos duelos ligueros. Los deportivistas han efectuado 89 disparos (12,7 de media por encuentro), 28 de ellos han ido a puerta (cuatro por partido), pero solo han transformado seis goles (0,8 por duelo). Hidalgo se muestra tranquilo, pese a la falta de gol, ante las ocasiones en ataque que genera el equipo.

“Las situaciones están y, además, muy claras. Hay que seguir insistiendo. A partir de ahí, nuestra gente de arriba está teniendo situaciones de gol para llevarnos a algo más, pero esto va de meter goles”, comentó el técnico catalán.

Hidalgo espera que su equipo retome el camino del triunfo desde este sábado, en el Reino de León, frente a un rival “que no viene en buena dinámica”, pero con “gente de talento en ataque”, a pesar de que cuenta con dos bajas claves como Luis Chacón, cedido por el Deportivo y que no puede medirse a los blanquiazules por la cláusula del miedo, y Lucas Ribeiro, que cumple sanción tras la tarjeta roja que vio la pasada jornada contra el Ceuta en el Alfonso Murube.

“Su entrenador viene hablando de esa solidez defensiva que han perdido en los últimos partidos. Incidirán en eso”, subrayó, con lo que espera que el adversario trate de hacerse fuerte atrás ante el hecho de encadenar nueve jornadas encajando, en las que ha recibido 18 goles, con una media de dos por encuentro.

Pese a la fragilidad defensiva del cuadro leonés, avisó: “El partido estará igualado y se decidirá en pequeños detalles, nos van a poner las cosas difíciles. Debemos tener acierto y cerrar la portería”.

Apoyo en León

Se espera un desplazamiento masivo por parte de la afición blanquiazul, con lo que la plantilla deportivista estará bien arropada en León.

“Nos vamos a sentir como en casa, con mucha gente que nos van a dar ese plus y energía para los momentos de dificultad contra un gran equipo, que ahora mismo no está en buen momento, pero que nos va a poner en dificultad”, señaló Hidalgo ante ese respaldo.

Precisamente, el Dépor luce mejores números lejos de Riazor que en su feudo.

“Tengo la sensación de que el equipo en casa ha sido dominador en los últimos partidos, pero no se ha encontrado el resultado”, apuntó.

“El ambiente fue increíble, empujando al futbolista. Vi a jugadores muy enchufados con la grada y a gusto. Hay momentos de la temporada en los que puedes sumar más fuera que en casa, pero creyendo que Riazor nos va a dar muchísimo, nos empujaron, todo el mundo lo sintió y ese es el camino. Riazor es nuestra casa y estoy convencido de que esa unión nos va a dar muchas alegrías”, sentenció.