Diario de Ferrol

La nieve da una tregua en la visita del Deportivo a León

Así será el viaje de ida y vuelta por carretera para los blanquiazules

Esther Durán
30/01/2026 17:26
La afición del Deportivo en el Reino de León
La afición del Deportivo en el Reino de León
Archivo DXT
Tras unos días complicados en lo meteorológico, en los que una sucesión de borrascas azotó buena parte de la península, la situación parece dar una pequeña tregua este fin de semana. La previsión para este sábado no alerta de grandes nevadas en el viaje de A Coruña hasta León, que muchos deportivistas recorrerán para acompañar al equipo coruñés en el duelo ante la Cultural. Se trata del desplazamiento más cercano de todo el curso para los blanquiazules, y se espera que cientos de seguidores acudan a la ciudad leonesa, incluso sin entrada, para disfrutar del ambiente. 

Afición del Dépor en la última visita al Reino de León

Prohibidas las camisetas del Dépor fuera de la grada visitante en el Reino de León

Más información

Según las últimas previsiones, el tiempo no será un problema añadido en la carretera. Aquellos que realicen el viaje el sábado por la mañana, no se encontrarán ni lluvia ni viento excesivo, y todo apunta a un trayecto sin alertas por la A-6. Se prevé que no llueva en León durante todo el día del partido, en el que la temperatura mínima será de un grado, y la máxima no superará los ocho. 

Para el viaje de vuelta, los que decidan hacerlo una vez finalizado el encuentro tampoco lo harán bajo la lluvia, y se espera una noche tranquila durante gran parte del viaje, hasta la entrada en Galicia en la que sí se prevén precipitaciones. Los que opten por regresar el domingo, están previstas heladas y lluvias a primera hora de la mañana, pero entre las 11.00 y las 18.00 horas no se aguardan precipitaciones en León, aunque sí a la altura de Lugo y una vez se llegue a la provincia de A Coruña.

A pesar de esto, se aconseja disponer de fundas antideslizantes ante posibles heladas, pero no serán necesarias cadenas durante el trayecto.

