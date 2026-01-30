La extraña sensación de vivir sin Zaka

Zakaria Eddahchouri, frente al Racing de Santander en Riazor Germán Barreiros

La ausencia de Zakaria Eddahchouri en León es una de las noticias que marcan el enfrentamiento de este sábado del Deportivo contra la Cultural.

Justo se cumple un año desde que el neerlandés fichó por el club blanquiazul el pasado mercado de invierno. El delantero firmó con la entidad coruñesa el 30 de enero de 2025 y solo tres días después se estrenó con su nueva camiseta. Una elástica que el holandés ha lucido en 38 de los 41 partidos de Segunda División que ha disputado el equipo desde entonces. Sus tres ausencias anteriores (dos la pasada campaña y una en la temporada 2025-26) se debieron a temas de salud. La baja en el Reino de León será por sanción, ya que cumple ciclo de tarjetas amarillas, tras ver la quinta del curso el pasado fin de semana, ante el Racing de Santander en Riazor.

Eddahchouri fue una de las cuatro incorporaciones que efectuó el Dépor en el pasado mercado de invierno, junto con Genreau, Tosic y el retorno de Diego Gómez desde el Arenteiro. El atacante, con doble nacionalidad neerlandesa y marroquí, cambió el Telstar, de la Segunda División de Países Bajos, por el club herculino, con el que se comprometió hasta junio de 2028.

Fichó el 30 de enero, al día siguiente completó su primer entrenamiento con el Deportivo y el 2 de febrero ya debutó, frente al Eibar en Ipurua.

“Necesitamos un rendimiento inminente, pero es cierto que trataremos de ir adaptándolo en el transcurso de la competición. Es un jugador joven, con capacidad para hacer goles y creo que es una buena incorporación”, apuntó Óscar Gilsanz en la previa del duelo con el cuadro armero.

El neerlandés disputó los últimos 20 minutos del choque con el cuadro eibarrés, apenas entró en contacto con el balón, pero estuvo a centímetros de marcar en una acción en la que el árbitro pitó fuera de juego.

“Salió con mucha energía y muchas ganas. Estuvo bien en las disputas aéreas y fue la primera barrera para la salida de balón del Eibar. Es su primera aparición, se está adaptando poco a poco y estos minutos le van a venir bien”, manifestó Gilsanz en la rueda de prensa posterior al duelo en Ipurua.

Una semana después, Eddahchouri disfrutó de su primera titularidad, en la visita del Almería a Riazor, y lo celebró marcando su primer gol, con el tanto que abrió el triunfo (3-1) a los 19 minutos de partido. Su diana en su primera cita en casa permitió a Zaka, que en aquel momento lucía el dorsal ‘3’ a su espalda, emular a delanteros como Claudio Barragán, Bebeto, Roy Makaay, Alfonso Castro, Lucas Pérez o Sabin Merino, quienes también vieron portería en su primer encuentro en Riazor.

Desde entonces, se convirtió en un fijo en los planes de Gilsanz. Disputó 16 partidos seguidos de Segunda División —trece como titular— hasta que, tras la derrota contra el Granada (2-3) del sábado 17 de mayo, esa misma noche se cayó entre las rocas del Paseo Marítimo, a la altura de Os Pelamios, mientras intentaba hacerse un selfie. Tras ser rescatado por los bomberos, fue trasladado al hospital, con heridas leves, y pasó la noche en observación. Al día siguiente recibió el alta y volvió a entrenar con el equipo unos días después, pero, debido a que el equipo ya había certificado la permanencia y no tenía opciones de pelear por el playoff de ascenso, el cuerpo técnico prefirió no arriesgar y ya no participó en los dos encuentros de Liga que quedaban, en Zaragoza (1-0) y contra el Elche en Riazor (0-4). Además de su tanto en su debut en Riazor, también marcó en el empate contra el Córdoba (1-1) y firmó un doblete en el 5-1 sobre el Albacete.

Un fijo para Hidalgo

El proyecto 2025-26 cayó en manos de Antonio Hidalgo, para quien Eddahchouri también es un fijo en su rotación, bien como titular o saliendo desde el banquillo, cuando el catalán se ha decantado por Mulattieri o por Stoichkov para el once.

El neerlandés estrenó el curso como titular y marcó el segundo tanto del equipo en el triunfo (1-3) sobre el Granada. Hidalgo le mantuvo en el once en las dos jornadas siguientes, pero en la visita del Sporting a Riazor en la cuarta semana inició una serie de cinco encuentros seguidos como suplente. Hidalgo se decantó por Mulattieri como primera opción en esos partidos. Aun así, Zakaria participó en todos los partidos y firmó un hat-trick en el 1-5 contra el Mirandés y una diana en el 4-0 ante el Huesca.

A partir de ese momento, mantuvo una pugna con el italiano por hacerse con la punta de lanza y se impuso de nuevo en Zaragoza (0-2), frente a la Cultural (3-0), contra la que registró un doblete, y en Córdoba (1-3).

El próximo rival del Dépor hace aguas en las dos áreas Más información

En la decimoquinta jornada, ante el Ceuta, un proceso vírico que afectó a otros jugadores como Arnau Comas le dejó fuera de la convocatoria a última hora. El cuadro coruñés venció (2-1) con goles de Yeremay y Stoichkov.

Tras su ausencia, ha disputado los últimos ocho duelos de Liga –tres desde el inicio— y frente al Albacete firmó su octava diana.

En su año como blanquiazul lleva 38 partidos de Segunda —24 como titular—, doce goles y tres asistencias. Además, participó en tres de las cuatro eliminatorias de Copa, competición en la que firmó un tanto, contra el Sámano, y dos pases de gol.