Hidalgo ve "encaminadas" las salidas de Rubén y Bachmann y espera más llegadas antes del cierre de mercado

Antonio Hidalgo valoró este viernes, desde la sala de prensa de Abegondo, las claves del enfrentamiento que protagonizará el Deportivo mañana en el Reino de León, donde se medirá a la Cultural Leonesa, tras la derrota del pasado fin de semana en Riazor frente al Racing de Santander.

Semana para el equipo. "Una semana corta, en la que hemos preparado el partido de la mejor manera posible. Todo el mundo está en condiciones de competir. hay jugadores con más minutos que hay que cuidar más, pero todo el mundo está disponible".

Yeremay. "Lleva minutos en las piernas. Está poniendo muchísimo de su parte para estar en perfectas condiciones".

Errores ante el Racing. "Siempre que pierdes, puedes buscar detalles, en un partido muy igualado en el que merecimos muchísimo más".

Campo nevado. "Me han dicho que va a estar en perfectas condiciones, parece que hoy y mañana no va a nevar. Estará un poco más quemado, pero esperemos que en perfectas condiciones".

Racha. Es una categoría que el vaivén de emociones tienes que saber llevarlo. El nivel del equipo ha mejorado bastante, respecto al mes de diciembre. Es mucho más reconocible, concede menos y crea más ocasiones de gol, pero tenemos que ser un equipo más regular. Eso sí tenemos que mejorarlo urgentemente".

Mejora en ataque. "Las situaciones están y, además, muy claras. Seguir insistiendo. A partir de ahí, nuestra gente de arriba está teniendo situaciones de gol para llevarnos a algo más, pero esto va de meter goles".

En playoff, pero una sola victoria en las siete últimas jornadas. "Dentro de ese objetivo de luchar por estar entre los seis primeros, se está cumpliendo casi desde la primera jornada. A partir de ahí, tenemos que ver que en cuanto a puntuación, en los últimos partidos no está siendo buena, pero el equipo ha mejorado. Tenemos que incidir en esos detalles que nos están penalizando últimamente. Seguir potenciando la situación de los últimos partidos, de tener el balón, mantenerlo en campo contrario, tener pausa y seguir creciendo. Sabiendo que la liga apremia y que hay que sumar de tres".

Mejor a domicilio. "No sabría decirte, pero tengo la sensación de que el equipo en casa ha sido dominador en los últimos partidos. No se ha encontrado el resultado, el ambiente del otro día en Riazor fue increíble, empujando al futbolista, vi a los jugadores enchufados con la grada y a gusto en el campo, pero hay momentos que puedes sumar más fuera de casa que en casa. Creyendo mucho que Riazor nos va a dar muchísimo. Ese es el camino, Riazor es nuestra casa y estoy convencido de que esa unión nos va a dar muchas alegrías".

Ambientazo en León. "Nos vamos a sentir como en casa, con mucha gente que nos van a dar ese plus y energía para los momentos de dificultad contra un gran equipo, que ahora mismo no está en buen momento, pero que nos va a poner en dificultad".

Bajas de Chacón y Ribeiro. "es un equipo que no viene en buena dinámica, su entrenador viene hablando de esa solidez defensiva que han perdido en los últimos partidos. Incidirán en eso. Tienen gen te de talento en ataque. Nos van a poner las cosas difíciles. Debemos tener acierto y cerrar la portería".

Gragera. "Está trabajando como uno más, a un gran nivel, para volver a tener una oportunidad. En esa demarcación hay muchísima competencia. Sigue dándolo todo y está preparado para cuando le vuelva a venir la oportunidad".

Riki. "Son situaciones que se van a ver de aquí al final de mercado, si se realizan o no. Nosotros tenemos situaciones abiertas tanto en entradas como en salidas. Veremos cómo queda".

Baja de Zaka y posible convocatoria de Bil. "Bil va a venir con nosotros. Zaka tiene esa sanción, ha hecho un gran trabajo en los últimos partidos, dándonos muchísimo en la primera línea de presión. Está teniendo ocasiones de gol, es cuestión de tiempo que las materialice. A partir de ahí, elegiremos la mejor situación para mañana".

Mercado. "Las salidas de Rubén y Bachmann están encaminadas, a falta de que se puedan materializar. En cuanto a entradas, no puedo asegurar nada al cien por cien".