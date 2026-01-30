El Deportivo ya conoce el horario de su visita a Castalia

David Mella, en el duelo ante el Castellón en Castalia la pasada temporada Fernando Fernández

El Deportivo ya conoce el horario de su visita a Castellón, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga Hypermotion. El conjunto blanquiazul regresará al horario nocturno tras el partido de este sábado en el Reino de León, fijado para las 18.30 horas, y el encuentro del próximo domingo en Riazor ante el Albacete, que se jugará a las 16.15 horas.

Un duelo que, debido al gran rendimiento del cuadro orellut durante los últimos meses, será uno de los más atractivos de ese fin de semana. Y es que los blanquiazules se enfrentará a una de las relevaciones de la temporada, un Castellón que ha ido de menos a más y que actualmente se mantiene como uno de los rivales directos en la lucha por el ascenso y se postula como serio candidato a ocupar las primeras plazas de la clasificación. El encuentro se disputará el domingo 15 de febrero a las 21.00 horas en el estadio de Castalia.

Escenario conocido

Tras un inicio irregular, el equipo dirigido por Pablo Hernández encadenó cinco victorias consecutivas a final de 2025, una racha que le permitió coger impulso y comenzar el nuevo año con paso firme. Gracias a esos resultados, los castellonenses son actualmente segundos en la tabla.

El Deportivo, tras proclamarse campeón absoluto de Primera RFEF 2023-24 Archivo DXT

Además, Castalia es un escenario cargado de recuerdos para el deportivismo. Allí vivieron los blanquiazules uno de sus episodios más amargos, el fatídico playoff de 2023. Sin embargo, ese mal recuerdo fue desquitado un año después, cuando el Deportivo se proclamó campeón absoluto de Primera RFEF, un año en el que ambos logrando el ascenso a Segunda.