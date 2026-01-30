Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Deportivo ya conoce el horario de su visita a Castalia

El equipo coruñés volverá a un escenario conocido y cargado de recuerdos para medirse a una de las revelaciones de la temporada en Segunda División

Esther Durán
30/01/2026 13:31
David Mella, en el duelo ante el Castellón en Castalia la pasada temporada
David Mella, en el duelo ante el Castellón en Castalia la pasada temporada
Fernando Fernández
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Deportivo ya conoce el horario de su visita a Castellón, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga Hypermotion. El conjunto blanquiazul regresará al horario nocturno tras el partido de este sábado en el Reino de León, fijado para las 18.30 horas, y el encuentro del próximo domingo en Riazor ante el Albacete, que se jugará a las 16.15 horas.

Un duelo que, debido al gran rendimiento del cuadro orellut durante los últimos meses, será uno de los más atractivos de ese fin de semana. Y es que los blanquiazules se enfrentará a una de las relevaciones de la temporada, un Castellón que ha ido de menos a más y que actualmente se mantiene como uno de los rivales directos en la lucha por el ascenso y se postula como serio candidato a ocupar las primeras plazas de la clasificación. El encuentro se disputará el domingo 15 de febrero a las 21.00 horas en el estadio de Castalia

Escenario conocido

Tras un inicio irregular, el equipo dirigido por Pablo Hernández encadenó cinco victorias consecutivas a final de 2025, una racha que le permitió coger impulso y comenzar el nuevo año con paso firme. Gracias a esos resultados, los castellonenses son actualmente segundos en la tabla

El Deportivo, tras proclamarse campeón absoluto de Primera RFEF 2023-24
El Deportivo, tras proclamarse campeón absoluto de Primera RFEF 2023-24
Archivo DXT

Además, Castalia es un escenario cargado de recuerdos para el deportivismo. Allí vivieron los blanquiazules uno de sus episodios más amargos, el fatídico playoff de 2023. Sin embargo, ese mal recuerdo fue desquitado un año después, cuando el Deportivo se proclamó campeón absoluto de Primera RFEF, un año en el que ambos logrando el ascenso a Segunda.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Carles Marco, durante una rueda de prensa

Carles Marco: "Espero que podamos competir tan bien como lo estamos haciendo en los entrenamientos"
Chaly Novo
Una imagen de la Comisión Especial de seguimiento de cara al Mundial 2030

Inés Rey apunta al Deportivo: "Por ahora, no es muy favorable a la celebración del Mundial"
Israel Zautúa
Bahcmann, durante un calentamiento en Riazor

Daniel Bachmann ya es historia en el Deportivo
Armando Palleiro
Carlos Alcaraz

Un Alcaraz épico gana un partido dramático a Zverev y jugará su primera final en Australia
EFE