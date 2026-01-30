El camino y el calendario se allanan para el Deportivo

Antonio Hidalgo e Ignasi Salafranca: Patricia G. Fraga

Este fin de semana, el Deportivo entra en un punto clave de la temporada, con la sensación de haber salido vivo de un tramo duro del calendario y con un horizonte, al menos sobre el papel, algo más amable. Tras un duro cierre de 2025 y de haber afrontado su particular cuesta de enero, el equipo blanquiazul tiene ahora por delante varias semanas decisivas ante rivales de la zona media-baja de la clasificación. Un instante que puede marcar sus aspiraciones reales mientras camina hacia el momento decisivo del campeonato.

El conjunto coruñés no tuvo el final de año que le hubiera gustado. Y es que antes de pasar a comer el turrón y tomar las uvas, varias alarmas se encendieron en Riazor al dejarse puntos importantes por el camino. Tenían una gran oportunidad: dos partidos seguidos en casa para afianzarse en esas primeras plazas y viajar a Andorra con el objetivo de llegar al exigente mes de enero con la mayor ventaja posible en la tabla. Pero no fue así. El equipo dirigido por Antonio Hidalgo perdió ante el Castellón (1-3), cayó de forma contundente frente a la Real Sociedad B (0-3) y del Nou Estadi Encamp tampoco sacó nada positivo (1-0). Solo la victoria contra el Mallorca en Copa del Rey maquilló un poco las sensaciones con las que los blanquiazules se fueron a las vacaciones navideñas.

Y llegó enero

Esos tropiezos dieron paso a un mes de enero especialmente complicado, tanto por la forma en la que llegaban, como por los rivales con los que les tocaba medir fuerzas. Y de doce puntos posibles, el Deportivo sumó cinco. El año comenzó con un empate 2-2 ante el Cádiz, y continuó con otro reparto de puntos, esta vez 1-1 frente a Las Palmas. Entre medias, tuvo que afrontar el cruce de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, un duelo en el que terminó eliminado, pero en el que firmó una gran actuación (0-1).

No les pasó factura a Antonio Hidalgo y los suyos, que reaccionaron con carácter en Almería, donde, a pesar de comenzar perdiendo, lograron remontar y llevarse los tres puntos en la segunda parte (1-2). El último capítulo de enero fue el más amargo: derrota por 0-1 ante el Racing de Santander, líder sólido de la categoría, en un partido muy intenso e igualado, que se decidió por un error defensivo del conjunto local.

Un camino más despejado

Con ese contexto, el Deportivo llega ahora a una fase del calendario en la que el camino parece allanarse y en el que le tocará medirse a rivales más asequibles, al menos basándose en su situación en la tabla. El primer reto llegará este sábado en el Reino de León ante la Cultural Leonesa, que se encuentra a tan solo un punto del descenso y acumula cinco fechas consecutivas sin sumar de tres. Además, el conjunto leonés tendrá que plantear el partido con dos bajas sensibles: Luis Chacón, cedido por el Deportivo, y Lucas Ribeiro, sancionado tras ver la tarjeta roja en la última jornada.

Después será el turno del Albacete en Riazor. Los manchegos, duodécimos clasificados, visitarán el estadio herculino apenas cuatro días después de disputar los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Barcelona. El equipo de Alberto González atraviesa un gran momento tras eliminar al Real Madrid en el torneo copero y vencer en sus dos siguientes compromisos de Liga ante Cádiz y Valladolid, lo que les sirvió para respirar y acoger aire con respecto a la zona caliente.

El desplazamiento a Castalia para medirse al Castellón se perfila como el partido más complicado de este tramo. El conjunto orellut está siendo la gran sorpresa de la temporada y atraviesa un excelente momento de forma. A partir de ahí, el calendario vuelve a suavizarse y llegarán rivales que luchan para en este instante para no perder la categoría: el Eibar visitará Riazor y a continuación el cuadro coruñés viajará a San Sebastián para el duelo ante la Real Sociedad B. Ya en marzo, el Deportivo tendrá por delante Granada, en este momento a dos puntos de la zona roja, Ceuta y Real Zaragoza, penúltimo clasificado, antes de afrontar los últimos dos meses de competición.

Calendario de febrero y marzo del Deportivo RCD

Las próximas jornadas presentan un escenario propicio para que el Deportivo sume y trate de asaltar esa segunda plaza que ahora ocupa el Castellón, en una lucha por el ascenso directo que sigue muy abierta, con seis equipos en tres puntos. En paralelo, el Racing también parece tener un camino sencillo a corto plazo. El líder encadena ahora una serie de partidos ante rivales en apuros, Granada, Mirandés y Eibar, lo que le permite afrontar las próximas semanas con la posibilidad de seguir sumando y aumentando su distancia. Eso sí, a pesar de que el camino parece más despejado y el calendario más favorable, esconde un peligro evidente: la necesidad y urgencia de puntuar de esos equipos de la zona media-baja que se están jugando la vida en una tabla apretada hasta el milímetro.

El último empujón

Una vez superado ese tramo de la temporada, la ruta vuelve a empinarse para el conjunto coruñés durante los dos meses definitivos de competición, en los que la intensidad y exigencia aumentan de forma considerable. Después del encuentro ante los maños, el Deportivo se reencontrará con duelos de alto voltaje frente a rivales directos en la lucha por el playoff: Sporting, Córdoba y Málaga medirán de nuevo el verdadero techo del equipo de Antonio Hidalgo. Enfrentamientos de gran importancia, tanto por los puntos como por el impacto clasificatorio que puedan suponer.

Después llegarán dos partidos ante conjuntos que actualmente pelean por evitar el descenso, Huesca y Mirandés, y el cierre de temporada correrá a cargo de Burgos, Leganés, Cádiz, Andorra, Valladolid y Las Palmas, quienes aparecerán en el camino blanquiazul en un instante en el que cada punto puede resultar decisivo. El Deportivo afronta así un calendario en el que la regularidad será clave y donde no se descarta que en la última jornada, ante los canarios, se decidan objetivos importantes, ya sea en clave de ascenso directo o de playoff.