Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Daniel Bachmann ya es historia en el Deportivo

El meta austríaco, fichado como relevo para Helton Leite, se marcha del club sin llegar a debutar con la camiseta blanquiazul

Armando Palleiro
Armando Palleiro
30/01/2026 13:06
Bahcmann, durante un calentamiento en Riazor
Bahcmann, durante un calentamiento en Riazor
QUINTANA
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El guardameta austríaco Daniel Bachmann ha abandonado la disciplina del Deportivo en el presente mercado invernal por expreso deseo del propio futbolista. El portero, cedido esta temporada por el Watford, no ha llegado a debutar con la camiseta deportivista en el presente curso 2024-25.

Motivos personales han motivado el prematuro adiós de un arquero experimentado que desembarcó en A Coruña para ser un recambio a la altura para el brasileño Helton Leite (fichado por el Fortaleza).

Bachmann sufrió una grave lesión de rodilla a inicios de octubre de la que el club herculino en un primer instante no ofreció información; una foto caminando con la ayuda de muletas en Riazor confirmó una dolencia que finalmente sería diagnosticada como una rotura parcial del ligamento externo de la rodilla izquierda. Después de más de tres meses de inactividad, el cancerbero ha alegado problemas personales para su cambio de aires.

Como futbolista del Dépor, Bachmann no ha tenido la oportunidad de demostrar sus cualidades, habida cuenta de que el entrenador Antonio Hidalgo se decantó desde el primer momento por Germán Parreño para defender el marco hasta que por desgracia cayó lesionado.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Carles Marco, durante una rueda de prensa

Carles Marco: "Espero que podamos competir tan bien como lo estamos haciendo en los entrenamientos"
Chaly Novo
Una imagen de la Comisión Especial de seguimiento de cara al Mundial 2030

Inés Rey apunta al Deportivo: "Por ahora, no es muy favorable a la celebración del Mundial"
Israel Zautúa
David Mella, en el duelo ante el Castellón en Castalia la pasada temporada

El Deportivo ya conoce el horario de su visita a Castalia
Esther Durán
Carlos Alcaraz

Un Alcaraz épico gana un partido dramático a Zverev y jugará su primera final en Australia
EFE