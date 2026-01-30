Daniel Bachmann ya es historia en el Deportivo

Bahcmann, durante un calentamiento en Riazor QUINTANA

El guardameta austríaco Daniel Bachmann ha abandonado la disciplina del Deportivo en el presente mercado invernal por expreso deseo del propio futbolista. El portero, cedido esta temporada por el Watford, no ha llegado a debutar con la camiseta deportivista en el presente curso 2024-25.

Motivos personales han motivado el prematuro adiós de un arquero experimentado que desembarcó en A Coruña para ser un recambio a la altura para el brasileño Helton Leite (fichado por el Fortaleza).

Bachmann sufrió una grave lesión de rodilla a inicios de octubre de la que el club herculino en un primer instante no ofreció información; una foto caminando con la ayuda de muletas en Riazor confirmó una dolencia que finalmente sería diagnosticada como una rotura parcial del ligamento externo de la rodilla izquierda. Después de más de tres meses de inactividad, el cancerbero ha alegado problemas personales para su cambio de aires.

Como futbolista del Dépor, Bachmann no ha tenido la oportunidad de demostrar sus cualidades, habida cuenta de que el entrenador Antonio Hidalgo se decantó desde el primer momento por Germán Parreño para defender el marco hasta que por desgracia cayó lesionado.