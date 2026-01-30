Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Cultural Leonesa-Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 24 de LaLiga Hypermotion

Duelo en el Reino de León (18.30 horas) entre dos equipos con situaciones opuestas, pero con la misma urgencia de sumar de tres para no meterse en problemas

Esther Durán
30/01/2026 15:38
Yeremay, durante el partido en el Reino de León de la temporada 2023-24
Yeremay, durante el partido en el Reino de León de la temporada 2023-24
Archivo DXT
Tras la dura derrota ante el Racing de Santander en Riazor el pasado domingo, el Deportivo deja atrás la cuesta de enero y viaja a tierras leonesas para medirse a una Cultural necesitada de puntos y al borde del descenso. El duelo, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga Hypermotion, se disputará en el Reino de León. A continuación, te contamos el horario del Cultural Leonesa – Deportivo y dónde ver el partido en directo por televisión y online.

📅 Horario del Cultural Leonesa - Deportivo

El encuentro entre la Cultural Leonesa y el Deportivo se jugará en las siguientes condiciones:

  • Día: sábado 31 de enero
  • Hora: 18.30 horas
  • Estadio: Reino de León
  • Competición: jornada 24 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Cultural Leonesa – Deportivo en TV y online

El Cultural Leonesa – Deportivo se podrá ver en directo por televisión a través de los siguientes canales:

  • TVG: el partido podrá seguirse en abierto a través de la Televisión Galega.
  • LaLiga TV Hypermotion: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.
  • DAZN: también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles.
  • GOL: también en abierto para este duelo.
  • TEN: canal de televisión en abierto a nivel nacional que emite algunos partidos de LaLiga Hypermotion, accesible gratis a través de la TDT.
  • Cayo TV: canal digital de deportes en el que se puede seguir un partido de Segunda División en directo cada jornada.

Diferentes situaciones, misma necesidad

Cultural Leonesa y Deportivo llegan al choque de este sábado en el Reino de León con situaciones diferentes en la clasificación, pero ambos ante el deber de no dejar escapar la oportunidad de sumar de tres.

Una derrota podría sumergir a los locales en una zona caliente de la que solo les separa un punto, y el equipo coruñés está frente a la posibilidad de salir del playoff por primera vez desde principios de noviembre si no consigue una victoria en tierras leonesas. 

