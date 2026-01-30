Daniel Vergara no vivió la época del SuperDépor porque no había nacido. Pero sí que recuerda al equipo blanquiazul transitando por Primera sin pena ni gloria hasta el descenso a Segunda y su posterior caída hasta la tercera categoría, donde coincidió con la Cultural Leonesa. Este periodista leonés es actualmente redactor de Leonoticias, cubriendo la actualidad de la provincia de León y de la Cultural Leonesa. Colabora, además, con Radio León - Cadena SER y con 987tv en los programas deportivos.

¿Cuáles son sus primeros recuerdos del Dépor?

Siempre te vienen recuerdos de un Dépor de Primera, tengo 23 años, no viví el SuperDépor, pero me acuerdo de verlo, cuando tenía 9 años, descender contra el Valencia. No viví la época dorada, era muy pequeño, no sabía mucho de la historia del fútbol y siempre lo vi peleando por la salvación. Recuerdo que bajó a Segunda, hubo mucho revuelo y a mí al principio me llamó la atención hasta que me enteré de lo que era el Dépor, y entonces me di cuenta de la magnitud que tenía. Y de más mayor recuerdo la época en Primera RFEF, porque coincidió con la Cultural. Llamaba la atención que una semana ibas a jugar, sin desmerecer, contra un filial y otra jugabas en Riazor. Recuerdo a la Cultural jugando con el Fabril (risas).

¿Algún jugador del Dépor que destacaría en especial?

Recuerdo a Valerón, pero no me acuerdo de Fran. También a Lopo, Laure, Aranzubia y su gol contra el Almería. Y más de la actualidad, a Lucas Pérez.

¿Cómo está viendo al equipo blanquiazul este año?

Aunque puede que no esté en su mejor momento sigue siendo favorito y si tuviese que escoger tres equipos candidatos al ascenso uno sería el Dépor. Tengo la imagen del partido de la primera vuelta con la Cultural y más allá de que es un equipo atractivo por los jugadores que tiene es un equipo muy sólido. No le hizo falta encerrar a la Cultural para ganar con solvencia, parecía que jugaba más a no arriesgar y le llegó para golear. Me pareció un bloque sólido y me ha extrañado que no esté más metido en el ascenso directo. Contra la Cultural fue capaz de vivir de sus errores, algo que considero una virtud en esta categoría, supo sentenciar en la primera que tuvo y no concedió mucho. Más allá de que sea un fútbol más o menos vistoso a la hora de ganar es un equipo bien hecho.

Si te enfrentas a un rival superior tienes que hacer muchas cosas bien y la Cultural está haciendo muchas cosas mal"

¿Y cómo está la Cultural después de acumular seis jornadas sin ganar?

En el peor momento de la temporada, comparable a antes de la destitución de Raúl Llona. Seis partidos sin vencer y con malísimas sensaciones. Contra el Andorra se tuvo una primera media hora buena, pero la Real B fue muy superior. En los demás partidos a veces ocurre que hay equipos, como Las Palmas, que son superiores a nivel colectivo y en otros casos, como contra el Sporting, pierdes el encuentro por errores individuales. Lo que está pasando en los últimos partidos es que la Cultural marca primero y poco después de ponerse por delante le empatan. Y tiene problemas, como le pasó en Riazor, en la transición defensiva y luego porque no se repliega bien.

¿Qué partido espera?

El Dépor es de los mejores visitantes y la Cultural de los peores locales, solo ha ganado dos partidos en el Reino. Y llega con bajas: (Lucas) Ribeiro sancionado, seguramente Chacón no juegue por la cláusula del miedo y tampoco han llegado fichajes que despierten mucha ilusión. Los presagios son malos: el Dépor a nivel individual es mejor y si te enfrentas a un rival superior tienes que hacer muchas cosas bien y la Cultural está haciendo muchas cosas mal. Nunca sabes lo que puede pasar, la Cultural se impuso al Racing, ha ganado partidos que no esperabas, pero el presagio desde León es bastante pesimista. Podías pensar que al ser en casa hay más opciones pero no es así.

¿Cómo está el campo después de las últimas nevadas?

Bien. Hubo años en los que hubo problemas en el campo, pero ya no está nevando y no debería de haberlos. Los hubo a principio de temporada, pero en los campos de entrenamiento, no en los de juego y no se espera que nieve el día del partido.

Ahora mismo el Racing es favorito sl ascenso directo por la clasificación y si hoy hubiese un playoff sería el Málaga el candidato por la racha que lleva

¿Desluce que se haya declarado encuentro de alto riesgo?

También se declaró en el del Sporting y son aficiones hermanadas, pero se declaró de alto riesgo por la gente que venía de Gijón. Ese día se vivió un gran ambiente, hubo un corteo de la afición visitante y otro de la local. Creo que se va a vivir algo parecido con el Dépor.

¿Es el Dépor el principal candidato al ascenso directo?

Ahora mismo el Racing lo es por la clasificación y si hoy hubiese un playoff sería el Málaga el favorito por la racha que lleva, pero esta categoría es mucho de dinámicas. Esto cambia un montón. El Racing parecía el curso pasado en noviembre que ya estaba ascendido y aquí está. Las Palmas me gustó por las sensaciones y junto a Racing y Dépor para mí son los tres favoritos. Pero si me preguntas dentro de un mes esto a lo mejor cambia (risas). Así funciona Segunda.