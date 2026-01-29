La Comisión para el seguimiento del Mundial 2030 se constituye este viernes en María Pita

Lage Tuñas e Inés Rey en María Pita EC

Este viernes, desde las 11.00 horas, el Salón Rojo del Palacio Municipal de María Pita acoge una cita en el camino del proyecto para que A Coruña para sea sede del próximo Mundial 2030. Los grupos municipales se reúnen con el objetivo de constituir la Comisión Informativa Especial de seguimiento de la candidatura acordada el 11 de diciembre.

En el acto estarán presentes representantes de cada uno de los grupos. Por el gobierno municipal acudirá Lage Tuñas, por parte del Partido Popular Miguel Lorenzo y por el BNG David Soto. Se trata de una primera toma de contacto en la que está previsto únicamente la constitución y la organización de la Comisión, además de la propuesta de nombramiento para la presidencia de la misma. La convocatoria no recoge ningún punto de información sobre el estado del proyecto ni si ha habido avances en las últimas semanas.

De hecho, la falta de novedades por parte del Concello ha sido motivo de debate en los plenos más recientes, con preocupación al no haberse licitado todavía la obra para la reforma de Riazor ni registrarse en los presupuestos ninguna partida presupuestaria dedicada al proyecto.

La presión ha llegado también recientemente de otros puntos, como el presidente de la Federación Gallega, Rafael Louzán, y la propia FIFA. A finales de noviembre, el ente rector del fútbol mundial mantuvo un encuentro con todas las sedes en las que informó de que en el último trimestre de 2026 realizará un análisis detallado de la situación de cada proyecto antes de tomar la decisión definitiva para el 2030.