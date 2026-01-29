Mi cuenta

La Comisión para el seguimiento del Mundial 2030 se constituye este viernes en María Pita

Los grupos municipales están citados a las 11.00 horas para poner en marcha la Comisión y nombrar al presidente

Jorge Lema
Jorge Lema
29/01/2026 17:37
sedemundial-21_14092139_17512260
Lage Tuñas e Inés Rey en María Pita
EC
Este viernes, desde las 11.00 horas, el Salón Rojo del Palacio Municipal de María Pita acoge una cita en el camino del proyecto para que A Coruña para sea sede del próximo Mundial 2030. Los grupos municipales se reúnen con el objetivo de constituir la Comisión Informativa Especial de seguimiento de la candidatura acordada el 11 de diciembre.

En el acto estarán presentes representantes de cada uno de los grupos. Por el gobierno municipal acudirá Lage Tuñas, por parte del Partido Popular Miguel Lorenzo y por el BNG David Soto. Se trata de una primera toma de contacto en la que está previsto únicamente  la constitución y la organización de la Comisión, además de la propuesta de nombramiento para la presidencia de la misma. La convocatoria no recoge ningún punto de información sobre el estado del proyecto ni si ha habido avances en las últimas semanas.

De hecho, la falta de novedades por parte del Concello ha sido motivo de debate en los plenos más recientes, con preocupación al no haberse licitado todavía la obra para la reforma de Riazor ni registrarse en los presupuestos ninguna partida presupuestaria dedicada al proyecto.

El estadio de Riazor

La FIFA emplaza a Riazor a tener los deberes hechos en el último trimestre del 2026

Más información

La presión ha llegado también recientemente de otros puntos, como el presidente de la Federación Gallega, Rafael Louzán, y la propia FIFA. A finales de noviembre, el ente rector del fútbol mundial mantuvo un encuentro con todas las sedes en las que informó de que en el último trimestre de 2026 realizará un análisis detallado de la situación de cada proyecto antes de tomar la decisión definitiva para el 2030.

