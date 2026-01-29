José Ángel, sobre lo que ocurrió en el Dépor-Racing: "Actuaron de manera en la que un deportista no debe actuar"

José Ángel en la rueda de prenda de esta mañana en Abegondo PATRICIA G. FRAGA

El mediocentro del Deportivo, José Ángel, uno de los capitanes del equipo, compareció en la sala de prensa de Abegondo tras la derrota ante el Racing de Santander (0-1) y valoró la actualidad del equipo y los próximos retos por delante.

Semana en el vestuario tras la derrota: La semana fue dura, teníamos mucha ilusión y teníamos el foco en el partido del Racing. No hicimos mal partido y lo justo no era la derrota, pero fue así. La experiencia me ha dado el cómo llevar cuando vienen las derrotas. Lo más inteligente es pasar página y corregir errores.

¿En qué se falló? Siempre se falla, nadie es perfecto, estamos en fase de crecimiento y mejora. Hicimos un serio ante uno de los rivales más poderosos, no le dimos mucho espacio y ocasiones. Nos metieron en un balón parado. Es algo en lo que tenemos que hacer hincapié, los partidos no se pueden perder por despistes. Hay que corregir cosas para el siguiente.

¿Cómo vivió la 'bronca' que hubo? Contar tampoco hay mucho que contar. Pienso que lo que pasa en el campo se queda en el campo. Hubo cosas en las que actuaron de una forma en la que no tiene que hacerlo un deportista, pero non hay que pensar en lo que pasó. Hicieron su fútbol, se llevaron los tres puntos, que era lo que queríamos los dos equipos. Quedan 19 jornadas y a ver cómo termina la cosa. A no ser que sean cosas extradeportivas, todo queda en el campo.

¿Vaso medio lleno o medio vacío? Hay que buscar el equilibrio, soy positivo y veo el vaso medio lleno. Esta liga es así, incluso cuando llevábamos las cinco consecutivas y un colchón de puntos había que seguir. Luego llega una racha negativa y el colchón ya no lo tienes. Hay más equipos implicados y los más fuertes se van a quedar en la parte alta. Sabemos como está la puntuación, pero tampoco hay que hacer mucha matemática ni operaciones. Hay que ir partido a partido. En el poco tiempo que llevo aquí, las veces que se hizo fue bien y enfocados en este fin de semana.

José Ángel: "Me encanta la presión por subir, debe existir en un club como el Dépor" Más información

Importancia del equilibrio y el aspecto mental: Muy importante. Entiendo a la afición y a los periodistas, pero tenemos que intentar tener una liga regular a la hora de pensar y de los sentimientos. No creo que haya que estar muy arriba ganando ni muy abajo perdiendo. Estar en esa mitad, ese equilibrio que te permita estar concentrado en lo que haces y sin perder de vista el trabajo. Esto es largo, es importante estar vivos y en los puestos en los que estamos ahora.

¿Cómo está a nivel personal? Me encuentro bien, cómodo y a gusto en el campo, dispuesto a ayudar en lo que pueda y toque.

¿Por qué mejor en casa que fuera? Nos está costando más en casa, no sabría decir el porqué y es verdad es que siempre se habla de eso. Hasta el día de hoy no he sabido la explicación, es la asignatura pendiente. Tenemos que hacernos fuertes en casa, con nuestra gente, aprovecharlo. Estamos disgustados bastante por ese aspecto.

Hipotermia local en el Reino de León antes de recibir al Dépor Más información

El frío en el Reino de León: No me gusta jugar con frío, pero nos afecta a los dos y estuve dos años en Noruega. También recuerdo que el año pasado jugamos en Burgos con medio campo congelado y nos llevamos los tres puntos. No debe de ser excusa, tenemos el plan de partido y cómo tenemos que jugar para ganar.