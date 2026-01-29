El 'tic-tac' del mercado apremia la operación salida del Dépor

Rubén López, durante el partido ante el Málaga Fernando Fernández

Se le vienen a Fernando Soriano unos días frenéticos para el cierre de mercado y no exclusivamente en lo que se refiere al apartado de refuerzos. Porque el director deportivo ha tenido un enero relativamente plácido después de cubrir el mínimo exigido incluso antes de que se abriera la ventana con las llegadas de Álvaro Ferllo y Altimira, “la plantilla está compensada y cubierta”, apuntó a principios de mes. También dejaba abierta la posibilidad de mejorar, algo que sumado a los resultados más recientes, aparece más como una obligación que como una opción, lo que abre paralelamente otro frente que el club herculino debe resolver: la operación salida.

La situación no es preocupante, especialmente en lo administrativo. El Dépor tiene a día de hoy 24 fichas cubiertas del primer equipo, por lo que cuenta todavía con una vacante que le permitiría reforzarse con un futbolista más sin necesidad de dar ninguna baja. El movimiento de salida sería imprescindible en el caso de querer realizar dos fichajes, que curiosamente es el objetivo del Dépor para el sprint final. Reforzar el centro del campo con un perfil diferente y firmar un delantero más es el reto de Soriano, que apura las posibilidades que le ofrece el mercado sabiendo que el tiempo va en su contra en este juego de nervios cuando se trata de primeras opciones como las de Riki.

Pero más allá de cumplir las normas estipuladas por LaLiga en lo que se refiere al límite de licencias concedidas para una plantilla, hay otro condicionante que no obedece tanto a la legislación como sí al sentido común y a la gestión del día a día. Siempre ha hablado Fernando Soriano de que a él le gustan las plantillas cortas. No ha tenido reparos Antonio Hidalgo en lanzar mensajes también en rueda de prensa, tanto en verano como nada más arrancar 2026, de que supone una dificultad añadida manejar un grupo amplio en el que hay muchos futbolistas que saben que no van a tener opciones en el fin de semana. El técnico lo ha asumido siempre como parte del trabajo del entrenador, pero siempre aprovechando por dejar la plegaria encima de la mesa en caso de que alguien quiera escucharla.

Y es que en un proyecto como el blanquiazul, que desde hace años proclama a los cuatro vientos haber puesto la cantera en el centro, a esos 24 jugadores que hoy forman la primera plantilla hay que sumarle la presencia de un futbolista 25, Rubén López, por mucho que su dorsal sea del filial, y la presencia todas las semanas de varios fabrilistas que asoman la cabeza como es el caso actualmente de Noé Carrillo y Bil Nsongo. En un contexto de competición que nada tiene que ver con la pretemporada, siempre más abiertas al exceso de recursos, el overbooking suele traer problemas o consecuencias como la que, por ejemplo, está viviendo ahora Samu Fernández. El central fue uno de esos canteranos que durante la primera vuelta participó como fijo en los entrenamientos con los mayores, pero que ha ido perdiendo presencia ante la recuperación de buena parte de los futbolistas de la defensa y la llegada de Alti, que dobla ya todos los puestos de la línea.

Candidatos

En este escenario, lleva en la rampa de salida por voluntad propia varias semanas Bachmann y más recientemente ha sido el propio Antonio Hidalgo el que le ha abierto la puerta a Rubén López. Llegados a este punto sería una sorpresa que cualquiera de los dos siguiese en la disciplina blanquiazul más allá del próximo lunes a las 23.59 horas, fecha en la que se baja la persiana hasta final de curso. El portero tiene varias ofertas encima de la mesa para cumplir su deseo de salir por motivos personales, pero de momento ninguno se ha concretado. Por su parte, el centrocampista de Silleda busca un sitio donde tener minutos para no completar una temporada prácticamente en blanco.

Tampoco hay que descartar algún movimiento más de última hora, con Cristian Herrera como uno de los candidatos a cambiar de aires. El canario no ha jugado todavía en 2026 en Liga, donde su participación se reduce a 85 minutos, y termina contrato en junio. El Dépor no forzará su salida, pero tampoco pondrá impedimentos en caso de que decida probar suerte en un nuevo destino para terminar el curso jugando y afrontar el verano en mejores condiciones para el siguiente paso en su carrera .