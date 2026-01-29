Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

El curriculum de Samuele Longo sigue creciendo: encuentra su equipo 21 en Segunda RFEF

El exdelantero del Deportivo acaba de cumplir 34 años y se enrola en una nueva aventura en el fútbol español

Jorge Lema
29/01/2026 10:22
Samuele Longo, en un entrenamiento con el Deportivo
Los últimos días del mercado de fichajes, especialmente durante la ventana de invierno, siempre dejan movimientos curiosos. Temporada tras temporada. Uno de ellos acaba de producirse y tiene como protagonista a un exjugador del Deportivo. Samuele Longo afronta desde ya una nueva aventura en España después de firmar en el Xerez Deportivo FC.

El delantero italiano, que defendió la camiseta blanquiazul durante la temporada 2019-20, acaba de cumplir los 34 años y continúa ampliando lo que ya es un importante curriculum a nivel de equipos para los que ha jugado. El conjunto andaluz será el destino 21 de una carrera que nunca terminó de despegar como apuntaba cuando era joven y ahora lo lleva a Segunda RFEF, donde su nuevo equipo pelear por no perder la categoría.

De Milán a Antequera: el ex Dépor Longo busca encontrar su sitio en el líder de Primera RFEF

Más información

Longo se ha convertido en los últimos años en una especie de futbolista a tiempo parcial, un temporero, firmando contratos de seis meses y cambiando de destino cada poco. Su último equipo había estado también en el fútbol español, después de que en enero de 2025 firmara por el Antequera, donde jugó 13 partidos y firmó 4 goles en Primera RFEF.

Samuele Longo, 23 equipos y 4 países

Y es que España siempre ha sido un país de referencia para Samuele Longo, que a lo largo de su trayectoria ha puesto picas hasta en cuatro países. Ha jugado por supuesto también en Italia, y más recientemente ha pasado por el fútbol holandés y el griego. Eso sí, siempre sin completar dos temporadas consecutivas en el mismo club.

Esta es la lista completa de equipos de Longo:

  • Inter (Italia)
  • Piacenza (Italia)
  • Genoa (Italia)
  • Espanyol (España)
  • Hellas Verona (Italia)
  • Rayo Vallecano
  • Cagliari (Italia)
  • Frosinone (Italia)
  • Girona (España)
  • Tenerife (España)
  • Huesca (España)
  • Cremonese (Italia)
  • Dépor (España)
  • Venezia (Italia)
  • LR Vicenza (Italia)
  • Modena (Italia)
  • Dordrecht (Holanda)
  • PAS Lamia (Grecia)
  • Milan Futuro (Italia)
  • Antequera (España)
  • Xerez Deportivo (España)
