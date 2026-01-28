Raúl Llona: "Chacón puede entrar en el Deportivo y estar al nivel de los grandes jugadores que tiene"

Cinco meses han transcurrido desde que la Cultural Leonesa escenificó su retorno al fútbol profesional siete años después, con el estreno de la temporada 2025-26 en Segunda División, frente al Burgos con una abultada derrota (5-1) y, sin embargo, parece que ya ha pasado un mundo. Raúl Llona (Logroño, 1976) guio a los leoneses hacia su ascenso a la categoría de plata, como campeones del Grupo 1 de la Primera RFEF en la campaña 2024-25. Sin embargo, el crédito en la nueva competición apenas le duró seis jornadas. Tras un triunfo, un empate y cuatro derrotas, la directiva de la Cultu despidió al riojano, quien tuvo a sus órdenes a Luis Chacón, cedido por el Deportivo, la pasada campaña en Primera RFEF y en el arranque del presente curso, en Segunda.

¿Qué hace ahora?

Tuve una primera fase de descanso y de organización en la vuelta a casa, y ahora ya estoy empezando a ver fútbol de una forma más constante y reciclándome un poco, volviéndome a formar y cosas así, para no parar.

Llegó a la Cultural en el verano de 2023. En su primera temporada se quedaron a un puesto del playoff de ascenso a Segunda y al curso siguiente, subieron directos. Pero eso se quedó en nada tras seis partidos en Segunda. ¿No hay paciencia en el fútbol?

Esto va a una velocidad muy rápida y te permite pocas opciones no sé si de fallo o de no acertar. Entonces, siempre se buscan otras soluciones, que no tienen por qué ser mejores, pero sí se busca ese cambio y nosotros, como entrenadores, poco margen tenemos para poder hacer las cosas.

¿Merecía más crédito?

Está claro que seis partidos, cuando durante los tres primeros aún no había terminado el mercado, es un bagaje muy escaso. Pero hay cosas que no dependen de uno. Por mi parte, traté de sacar el máximo rendimiento y adaptarnos rápido a la categoría, y una vez que pasó el proceso, por así decirlo, fue cuando nos echaron, que ganamos en Santander en un buen partido, pero perdimos en casa y nos destituyeron.

¿De qué se siente más orgulloso de su paso por la Cultu?

De la trayectoria en general. Ascender siempre es muy complicado en cualquier categoría y, en este caso, creo que cumplimos los objetivos de sobra, porque subimos en la segunda temporada. Era el segundo ascenso a Segunda que conseguía el club en 50 años y habiendo estado toda la temporada líderes, las 38 jornadas, que va a quedar ahí para la historia. El haber formado parte de esa historia y haber hecho ese proceso es para sentirnos muy orgullosos.

Los saltos de categoría suelen atragantarse al principio.

Claro. Es un periodo donde en nuestro caso intentamos adaptarnos lo más rápido posible, sabíamos que había que pagar un peaje porque históricamente a los equipos les cuesta y, sobre todo, es una categoría que va un poco a rachas. Le ha pasado un poco a todos los recién ascendidos, que hubo unos que empezaron mejor y luego cayeron. Otros que empezaron más con ese proceso de adaptación y luego tuvieron su momento y fueron logrando resultados. Lo que está claro es que en seis jornadas pocas conclusiones podemos sacar en nuestro caso.

La propia Cultural reaccionó con el relevo en el banquillo, pero ahora atraviesa una mala racha y se acerca al descenso.

A los equipos como la Cultural les pasa factura ese peaje. Y luego tienes que estar mucho también en función de la plantilla, qué jugadores tienes más disponibles y quiénes menos. Ahí también se nota bastante.

¿Con qué sabor se quedó de la Segunda División?

No te voy a engañar, no me dio tiempo casi ni a colocarme. En lo que pudimos ver, se trata de una categoría muy exigente en el día a día, donde cada partido tienes que ir sin margen, siempre al límite y cualquier error y cualquier detalle te penaliza. Creo que es donde está el atractivo y la propia dureza de esta categoría.

¿Cómo ve al plantel leonés?

Ahora están otra vez en ese cambio de jugadores, que es significativo. Se han ido muchos y que tengas que cambiar y hacer movimientos siempre desequilibra un poco el equipo. Es verdad que se había quedado una plantilla muy larga y gestionar eso siempre es complicado, con 27 futbolistas. Ahora, cuando acabe el mercado de invierno, veremos cómo se encuentra esa plantilla y en qué situación acaba.

Para el choque contra el Dépor les faltan Luis Chacón y Lucas Ribeiro.

Son dos bajas muy significativas, dos de sus máximos goleadores. Tienen un potencial ofensivo fundamental para el equipo, así que se puede resentir porque son dos jugadores importantes para la plantilla.

Chacón fue uno de los líderes del equipo en el ascenso y lo sigue siendo en Segunda.

Solo puedo hablar bien de Luis porque es un futbolista que conocía perfectamente de sus inicios en el Racing de Ferrol y lo fui siguiendo. Luego, ese fichaje por el Arenteiro le vino muy bien para ver cómo era realmente el fútbol fuera de su casa y, aunque estaba en Galicia, ya un club totalmente diferente al que él estaba acostumbrado y ahí se dio a conocer. Nosotros estábamos muy interesados en poder firmarlo, pero surgió la opción del Dépor, de superior categoría, y ahí no podíamos competir, más allá de esperar a que si buscaban una cesión, fuéramos su primera opción. Ahí tuvimos esa fortuna, trabajamos bien ese verano, esperando a que se diera esa cesión. Luego hizo una gran temporada, acorde a lo que se esperaba, un jugador muy importante para el equipo, en todo momento adaptándose a varias posiciones. Es un chico que tiene ese carácter reservado e introvertido, que se le ve que tiene que estar a gusto para poder disfrutar, y en el momento que disfruta, saca su mejor versión, y creo que eso es lo más significativo. Después de la temporada que hizo, este año teníamos más dudas de si iba salir cedido o se iba a quedar en el Dépor, pero otra vez se dio esa circunstancia y ahí ya jugábamos un poco con esa ventaja de que nos conocía y era más sencillo. La aportación que ha tenido Luis en este tiempo en la Cultural ha sido muy relevante y muy importante porque fue uno de los protagonistas de ese ascenso y aunque, quizá, durante esta temporada está teniendo esos altibajos, es un jugador que es muy importante dentro del potencial ofensivo de la Cultural.

¿Qué le gusta más del eumés?

Cuando es feliz y está a gusto, su rendimiento aumenta, entonces, empieza a sentirse importante y a hacer jugar. Desde esa humildad, siempre está trabajando y contagia a los demás, tiene muchísima calidad con el balón, es capaz de tener muy buenos golpeos y sorprender a balón parado o con tiros desde fuera del área. Es capaz de llegar al área y generarte un último pase. Tiene un poder de recursos en ese último cuarto que puede ser decisivo en algunos casos. No todo el mundo tiene ese potencial en los últimos metros.

¿En qué considera que ha evolucionado más desde que recaló en la Cultu en el verano de 2024 desde el Dépor?

Sobre todo, ha ido creciendo en cuanto a coger peso dentro del equipo porque su carácter, a veces, no le dejaba tener esa regularidad y ese rol. Parecía estar como en un segundo plano, pero ha dado un paso adelante. Le pedíamos que cada vez que pisara área, se notara que estaba jugando y que tuviera esa personalidad para atreverse y hacer cosas porque es un jugador capaz de ser diferencial. También ha aprendido las partes del campo donde puede hacer diferentes cosas. Hay zonas donde tienes que asegurar o asociarte y buscar otros espacios, y esa parte del campo donde puedes jugártela, arriesgar e intentar ser definitivo.

Nos quedamos con la sensación de que tenía sitio aquí.

En esto no soy dudoso porque siempre he apostado por él, tengo una buena relación con él y creo que tiene esa capacidad. A la hora de establecer una plantilla hay que ver realmente el potencial que pueden tener todos los jugadores, ver con los que va a tener que competir y otro tipo de cosas, como si va a tener minutos, si va a ser más diferencial saliendo desde el banquillo, si va a tener ese rendimiento si no tiene continuidad... Es joven y tiene esa capacidad para seguir creciendo. A mí no me cabe duda de que en cualquier momento puede entrar en la plantilla y estar al nivel de los grandes jugadores que tiene hoy en día el Deportivo.

¿Qué le parece el Dépor?

Tiene una gran plantilla, muy bien entrenada y creo que domina muchos de los registros que se necesitan. Tiene grandes jugadores con mucho potencial en la zona ofensiva y, quizá, le falte un poco de continuidad en algunos casos, a Yeremay, Luismi, Mella o a su gente de ataque, pero nadie puede dudar que va a estar arriba peleando por todo. En los últimos partidos, no ha mostrado esa regularidad, pero es un equipo a tener en cuenta por todo. Está haciéndolo realmente bien.

¿Cómo se ve a Yeremay desde los equipos rivales?

Es un jugador diferencial, que sabes que tiene esa capacidad de ser totalmente diferente y tienes que buscar esas posibles desconexiones o esa falta de continuidad en algún momento del partido para intentar contrarrestarlo con muchas ayudas. Pero en el momento en el que está conectado y con confianza, no puedo decir que sea imparable, pero sí que es muy difícil de sujetar y condiciona mucho el juego defensivo del rival por esa capacidad que tiene de desborde, con su velocidad. Además, ha mejorado en la finalización y en esas tomas de decisión en el último cuarto, por lo tanto hablamos de un jugador de los que siempre quieres tener en el campo porque sabes que en cualquier acción puede ganar el partido.

El Racing ha abierto hueco. ¿Es tan superior al resto?

Creo que tiene mucho terreno ganado con esa continuidad de la plantilla, por todo lo que hicieron ya la temporada pasada, porque se les ve que manejan estructuras y comportamientos muy mecanizados y que dificultan mucho al rival, como visteis la anterior jornada en Riazor. También con el refuerzo de estos jugadores que hicieron tanto al final del verano como ahora en invierno. Creo que han ido detectando muy bien posibles puntos a mejorar y han ido eligiendo con detalle para darle ese plus. Es un equipo que tiene mucho fondo de armario, una plantilla extensa y si al final logran no tener lesiones y un poco continuidad en toda la gente, va a estar arriba sin lugar a dudas.

¿Qué tipo de partido cree que veremos en el Reino de León?

La Cultural en casa tiene que intentar hacerse fuerte, salir con esa energía e ir a por el partido, pero sabiendo que el Dépor también tiene urgencias y que tampoco tiene que arriesgar en exceso porque el partido es largo y el Dépor también irá a por la victoria para estar en esas posiciones de arriba porque vienen muchos equipos por detrás. Va a ser un duelo de muchos detalles, de mucha tensión en cada balón, porque ya empieza a contarse cada partido con importancia, porque ya estás de bajada, como digo yo, y vas viendo que al final está la meta y nadie quiere quedarse descolgado.