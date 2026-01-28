Middlesbrough y Watford, los rivales ingleses del verano, emulan al Deportivo

Eddahchouri presiona a Hayden Hackney durante el Middlesbrough-Deportivo del 2 de agosto del pasado año en el Riverside Stadium SUSI GARCÍA/RC DEPORTIVO

El Championship, la segunda división inglesa, es otra historia. Puede ser considerada la liga más larga del mundo: 24 equipos y 46 jornadas, que en el caso de llegar a la final del playoff de ascenso se convierten en 49. El premio para los tres mejores es pasar de la liga más larga del mundo a la mejor liga del mundo. En esa dura e inacabable lucha se encuentran enfrascados Middlesbrough y Watford, rivales del Deportivo el pasado verano durante su gira inglesa de pretemporada.

Después de 29 jornadas, el conjunto del norte de Inglaterra camina por paso firme pese a que su técnico lo dejó tirado a medio camino. Rob Edwards, el entrenador contratado el pasado verano, abandonó el equipo en noviembre para hacerse cargo del Wolverhampton, colista de la Premier. Adrian Viveash dirigió al ‘Boro’ de forma interina antes de que el club contratase al sueco Kim Hellberg, preparador del Hammarby, subcampeón de su país.

El desempeño con ambos técnicos ha sido parejo. Edwards dejó al equipo en la segunda posición, con 29 puntos tras 15 jornadas, después de cinco semanas (de la 4ª a la 8ª) liderando la tabla. En los 12 partidos con Hellberg al mando, el Middlesbrough ha sumado 25 puntos. Y el equipo mantiene la segunda plaza, solo superado por el Coventry City de Frank Lampard.

El mediapunta Morgan Whittaker –que jugó los 90 minutos contra el Dépor– está siendo el mejor elemento –11 goles y 5 asistencias– de un equipo que ha enlazado cuatro victorias consecutivas en tres ocasiones y cuatro partidos sin ganar en otra. ¿Le recuerda a algo? Tommy Conway, autor de los dos tantos en el amistoso veraniego en el Riverside Stadium (2-2), es el segundo máximo anotador, con 6 dianas, las dos últimas en la goleada del pasado sábado al Preston (4-0). Después de aquel partido del 2 de agosto, el ‘Boro’ realizó ocho fichajes y traspasó a cuatro jugadores, entre ellos Finn Azaz, por 13,8 millones de euros, al recién descendido Southampton. A cambio, llegaron el central francés Adilson Malanda (8,5 millones) y el delantero eslovaco David Trelec (9,2 millones).

No muchos menos movimientos realizó el Watford después de su enfrentamiento, el 30 de julio en Vicarage Road, con el Dépor (1-0): siete salidas –entre ellas la cesión del portero Daniel Bachmann al propio Deportivo– y seis llegadas.

También los ‘hornets’ han experimentado un relevo en el banquillo. Comenzó el curso Paulo Pezzolano, técnico del Valladolid la campaña pasada en Primera División, pero fue destituido después de lograr solo 3 victorias en las 10 primeras jornadas. Precisamente 3 son las derrotas que ha cosechado el Watford desde el regreso a Vicarage Road del español Javi Gracia. El exentrenador del Pontevedra (2007-08) llevó a los ‘hornets’ a una cómoda permanencia en la Premier 2018-19 y a su segunda final de la FA Cup, en la que cayeron vapuleados por el Manchester City (6-0).

Bajo la batuta del preparador navarro, el equipo del noroeste de Londres ha cosechado 31 puntos en 18 encuentros. Con Gracia, el Watford pasó de la decimoquinta posición a la cuarta, aunque dos traspiés en casa –una derrota ante el Milwall (0-2) y un empate con el Portsmouth (1-1)– y otra igualada el pasado sábado en Blackburn (1-1), le han relegado a la octava posición. Pese a todo, el Watford se encuentra a un solo punto del Wrexham, sexto y último equipo en zona de playoff de ascenso.

El joven Jack Grieves, autor del tanto del triunfo ante el Deportivo, apenas ha dispuesto de minutos. El fornido (1,90 metros) delantero danés Luca Kjerrumgaard (7 goles) y el ‘10’ marroquí Imran Louza (6 dianas y 6 pases de gol) están siendo los futbolistas más destacados del Watford. Por si fuera poco nivel, acaba de reforzar su plantilla con la llegada del volante italiano Edoardo Bove, que ha tenido que abandonar el fútbol de su país porque su reglamento prohibe participar en el campeonato transalpino a futbolistas que tengan implantado un desfibrilador subcutáneo.

El ‘Boro’ jugó por última vez en la Premier hace un decenio, en la temporada 2016-17. La última experiencia del Watford data del curso 2021-22. Y el Dépor no pisa la Primera División desde la campaña 2017-18. Los tres buscan el camino de un ansiado retorno a la élite nacional.