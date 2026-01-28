Las consecuencias de la tensión en el Deportivo-Racing: un partido para Mantilla y 3.000 euros para Riazor

La peineta de Mantilla al fondo de Marathón en Deportivo-Racing de Riazor German Barreiros

El Deportivo y el Racing ya conocen las consecuencias disciplinarias de la tensión vivida en el duelo entre ambos del pasado domingo. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha publicado la resolución del Comité de Disciplina correspondiente a la jornada 23 de la Liga Hypermotion. Y hay sanciones 'menores' tanto para el club deportivista como para Álvaro Mantilla, capitán racinguista.

Por un lado, el Comité ha impuesto al capitán del Racing de Santander la "sanción correspondiente en su grado mínimo", tal y como se especifica en el escrito. Dicho castigo corresponde a un partido de suspensión. Esta sanción mínima por realizar una peineta a la grada llega a pesar de que el órgano no tuvo en cuenta las alegaciones del club cántabro, que solicitaba dejar sin efectos disciplinarios la tarjeta roja.

Según argumentaba el Racing, los actos de Mantilla "fueron debidos al comportamiento del público local". Además, la entidad racinguista destacaba también que "el jugador amonestado pidió disculpas tras la terminación del encuentro".

La argumentación de la RFEF

"Aun cuando conste en el acta el lanzamiento de objetos desde la grada, ello no justifica ni ampara una reacción gestual de carácter ofensivo dirigida al público, debiendo recordarse que los futbolistas, en su condición de participantes en una competición oficial, están obligados a mantener en todo momento una conducta acorde con los principios de corrección deportiva y prudencia. Desde una perspectiva meramente dialéctica, pese al previo comportamiento inapropiado del público, lo cierto es que el jugador debió evitar una reacción que, por su naturaleza, es objetivamente sancionable, siendo plenamente consciente de las consecuencias disciplinarias que pueden derivarse de este tipo de gestos, máxime cuando se producen al término del encuentro y de forma claramente perceptible", argumenta como respuesta el Comité para rechazar las alegaciones del Racing y argumentar la sanción a Mantilla que, sin embargo, ha acabado siendo la menor posible.

Por otro lado, la RFEF sanciona también al Deportivo con una multa de 3.000 euros "por infracción del artículo 107, en relación con el artículo 15, del Código Disciplinario de la RFEF, así como el apercibimiento de clausura de sus instalaciones en caso de reincidencia en la producción de hechos análogo".

"Nos encontramos ante dos incidentes, uno de ellos antes del minuto 51 de partido, momento en el que se activa la primera fase del protocolo de lanzamiento de objetos, y el otro al finaliza el encuentro, impactando en este caso uno de los objetos lanzados, en concreto un mechero, en el portero visitante, quien no precisó asistencia médica", apunta la Federación en su escrito.

En dicho documento también se explica que en el escrito presentado por el Deportivo, el club coruñés alegaba "su actitud diligente, preventiva y reactiva en varios frentes ante lo acaecido, así como la ausencia de antecedentes al respecto de hechos de la misma naturaleza y la provocación previa existente".