La decisión con Bil Nsongo: defender el liderato, viajar a León... o ambas

El camerunés volvió al Fabril el pasado fin de semana para marcar y devolver al filial a un primer puesto que pone en juego el domingo en Oviedo

Jorge Lema
Jorge Lema
28/01/2026 04:10
Bil Nsongo señala al cielo justo después de entrar al campo en el Dépor-Mallorca de Copa
Bil Nsongo señala al cielo justo después de entrar al campo en el Dépor-Mallorca de Copa
Quintana
La sanción de Eddahchouri no solo eleva las opciones para un hipotético regreso de Mulattieri a la titularidad, sino que, como efecto dominó, también abre la puerta a que Bil Nsongo regrese a una convocatoria con el primer equipo. No está siendo lineal el aterrizaje del delantero camerunés con los mayores. Su estreno se hizo esperar después de quedarse a punto en la primera eliminatoria de Copa, pero desde su estreno en Sabadell parecía haberse ganado la confianza de Hidalgo. Llegó incluso a debutar en Liga adelantando en la rotación a varios atacantes del primer equipo, pero sorprendentemente ante el Racing de Santander no entró en los planes del técnico. De hecho, jugó el día antes con el Fabril contra el Sámano, siendo el autor del tanto de la victoria que devolvía al Fabril a lo más alto de la clasificación. 

Bil Nsongo encara a Julen Quintela en el partido entre Fabril y Sámano

La tarea de desatascar al Fabril corre a cargo de Bil Nsongo

Curiosamente, el filial blanquiazul pone en juego ese liderato este domingo ante el Oviedo Vetusta en O Requeixón, cita que la dirección deportiva tendrá que tener en cuenta para tomar una decisión con Bil Nsongo. Llamarlo a filas para jugar frente a la Cultural Leonesa el sábado, que esté al 100% para el encuentro del domingo en tierras asturianas... o no elegir y quedarse con todo.

El cruce de calendarios de LaLiga Hypermotion y Segunda RFEF ha favorecido al Dépor en este caso, tanto por horarios como también por la distancia entre León y Oviedo, separadas por unos 120 kilómetros y apenas una hora y media de coche. Esta situación posibilita que el delantero, máximo goleador del filial, pueda jugar en el Reino de León el sábado (18.30 horas) y poner rumbo a la capital asturiana, donde tendría tiempo para unirse a la expedición de Manuel Pablo.

No sería la primera vez que Bil Nsongo hace doble turno en un mismo fin de semana... y en condiciones todavía más exigentes. Fue precisamente después de jugar sus primeros minutos con el Dépor en Liga, en la visita a Andorra, cuando viajó de vuelta a Galicia durante toda la noche para estar disponible con el Fabril y participar en el último partido de 2025 ante el Ávila en Abegondo, en el que jugó el tramo final del encuentro saliendo desde el banquillo.

Noé, consolidado

Un paso por delante en este asomar la cabeza desde la cantera está Noé Carrillo, que sí parece haberse asentado ya como una de las piezas del centro del campo. No tuvo minutos frente al Racing de Santander, pero está totalmente integrado en dinámica y ha desplazado ya de forma definitiva a un Rubén López que ha perdido el paso y que todavía no tiene garantizada su presencia en la plantilla a unos días de que se cierre el mercado de fichajes. Hidalgo fue bastante claro en la rueda de prensa previa al último partido, después de que el Silleda se cayera de la lista en Almería. “Es un jugador que necesita minutos y he hablado con él en ese sentido”

Noé Carillo y Rubén López

Noé pone a Rubén López en los zapatos de Jairo Noriega

