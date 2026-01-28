La cuenta pendiente de Escudero: "Ha sido duro, llegué con ilusión y expectativas muy altas"

Sergio Escudero, durante un entrenamiento Patricia G. Fraga

Sergio Escudero fue una de las novedades positivas del encuentro entre el Deportivo y el Racing de Santander. El lateral se lesionó en el partido de la primeras vuelta en El Sardinero y no había vuelto al terreno de juego desde entonces. Emocionado, recuerda estos meses en el dique seco y se muestra confiado en que tanto él como el equipo tienen todavía mucho que decir en el sprint final de temporada:

Sensaciones. “Ahora contento, con muchas ganas de volver. Ha sido un periodo duro, difícil. Para un futbolista es lo peor sufrir las lesiones, no poder hacer lo que le gusta, ayudar en el campo. Ahora estoy centrado en volver a recuperar el ritmo, ayudar al equipo en el campo y contento de estar con ellos".

Cómo se vio. “Al final era un partido en el que estaban las revoluciones muy altas. Un ritmo del partido bastante rápido. Creo que me viene bien eso. Donde se cogen las sensaciones de futbol jugando minutos”.

Trabajo mental. “Han sido periodos bastante duros. No voy a mentir. Llegas con una ilusión muy grande a un sitio como es el Dépor y con unas expectativas que me había puesto para mí altas a pesar de mi carrera deportiva. Ha sido llevadero gracias a mi familia, todos los profesionales que hay en el club. Médicos, compañeros, todo. He coincidido con muchas personas que me han ayudado a hacerlo más llevadero”.

Cómo ves la categoría. “Los que conocemos la categoría sabemos que es muy complicada. Solo hay que ver la clasificación. Lo que va de temporada el equipo está haciendo trabajo excepcional a pesar de que hay rachas. Ahora no estamos teniendo esa suerte de cara a gol, porque ocasiones estamos teniendo. Creo que hay que seguir con el trabajo, la ilusión y la actitud que está teniendo el equipo”.

Qué le pidió Hidalgo. “Sobre todo como habíamos acumulado bastante gente en ataque, que ayudara un poco en la banda a igualar ese extremo y cuando tuviésemos el balón, ponerlo en el área para acumular gente y tener ocasiones de remate”.

Ir al límite. “Me vi bien. Cuando el médico te dice que estás completamente recuperado, sabemos que hay que ir al límite. El rival es muy rápido, pero tuve buenas sensaciones”.

Resto de temporada. “Lo que hay que seguir haciendo es seguir compitiendo, ayudar al equipo lo máximo posible cuando me toque jugar. Y cuando no, ayudar desde fuera. Intentar sumar al máximo”.

Cómo ayuda: “Transmitiendo tranquilidad. Llevamos una racha no tan positiva como antes. Sobre todo transmitiendo tranquilizante porque es una liga muy larga, complicada… acabamos de empezar la segunda vuelta y lo importante es estar enganchado arriba".

Animar. “El equipo desde Navidad, desde cuando empezó la vuelta del parón, se ha visto a un equipo que compite al máximo. Los pequeños detalles en estas categorías son los que marcan diferencias. Ahora estamos generando ocasiones, pero no las estamos materializando. Hay que seguir dando confianza a todos los jugadores, especialmente a los de ataque, que son los que sufren más en esta situación. Para eso estamos los capitanes, para transmitir tranquilidad".

Quagliata. “Está a un nivel muy bueno. Trabaja superbien y yo estoy para intentar ayudarle en todo lo que pueda. Sobre todo lo que nos hace mejor a todos es tener competitividad en tu puesto. Eso te hace elevar el nivel. Él me hace elevar a mí el nivel y yo a él. En eso consiste un equipo y los compañeros”.

Contrato. “No he hablado del tema todavía. Hay que estar centrado en otras cosas. Si llega, bienvenido sea, pero no pensamos en eso. Estamos centrados en el día a día, ganar los máximos partidos posibles Y si tiene que llegar, ya veremos que pasas”.