Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

La cuenta pendiente de Escudero: "Ha sido duro, llegué con ilusión y expectativas muy altas"

El lateral reapareció con el Dépor ante el Racing después de varios meses de lesión y reconoce haberlo pasado mal

Jorge Lema
Jorge Lema
28/01/2026 10:53
Sergio Escudero, durante un entrenamiento
Sergio Escudero, durante un entrenamiento
Patricia G. Fraga
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Sergio Escudero fue una de las novedades positivas del encuentro entre el Deportivo y el Racing de Santander. El lateral se lesionó en el partido de la primeras vuelta en El Sardinero y no había vuelto al terreno de juego desde entonces. Emocionado, recuerda estos meses en el dique seco y se muestra confiado en que tanto él como el equipo tienen todavía mucho que decir en el sprint final de temporada:

Sensaciones. “Ahora contento, con muchas ganas de volver. Ha sido un periodo duro, difícil. Para un futbolista es lo peor sufrir las lesiones, no poder hacer lo que le gusta, ayudar en el campo. Ahora estoy centrado en volver a recuperar el ritmo, ayudar al equipo en el campo y contento de estar con ellos". 

Cómo se vio. “Al final era un partido en el que estaban las revoluciones muy altas. Un ritmo del partido bastante rápido. Creo que me viene bien eso. Donde se cogen las sensaciones de futbol jugando minutos”.

Trabajo mental. “Han sido periodos bastante duros. No voy a mentir. Llegas con una ilusión muy grande a un sitio como es el Dépor y con unas expectativas que me había puesto para mí altas a pesar de mi carrera deportiva. Ha sido llevadero gracias a mi familia, todos los profesionales que hay en el club. Médicos, compañeros, todo. He coincidido con muchas personas que me han ayudado a hacerlo más llevadero”.

Cómo ves la categoría. “Los que conocemos la categoría sabemos que es muy complicada. Solo hay que ver la clasificación. Lo que va de temporada el equipo está haciendo trabajo excepcional a pesar de que hay rachas. Ahora no estamos teniendo esa suerte de cara a gol, porque ocasiones estamos teniendo. Creo que hay que seguir con el trabajo, la ilusión y la actitud que está teniendo el equipo”.

El once inicial del Deportivo contra el Racing

El uno x uno del Dépor-Racing: El colmillo de Quagliata resalta entre los demás

Más información

Qué le pidió Hidalgo. “Sobre todo como habíamos acumulado bastante gente en ataque, que ayudara un poco en la banda a igualar ese extremo y cuando tuviésemos el balón, ponerlo en el área para acumular gente y tener ocasiones de remate”.

Ir al límite. “Me vi bien. Cuando el médico te dice que estás completamente recuperado, sabemos que hay que ir al límite. El rival es muy rápido, pero tuve buenas sensaciones”.

Resto de temporada. “Lo que hay que seguir haciendo es seguir compitiendo, ayudar al equipo lo máximo posible cuando me toque jugar. Y cuando no, ayudar desde fuera. Intentar sumar al máximo”.

Cómo ayuda: “Transmitiendo tranquilidad. Llevamos una racha no tan positiva como antes. Sobre todo transmitiendo tranquilizante porque es una liga muy larga, complicada… acabamos de empezar la segunda vuelta y lo importante es estar enganchado arriba".

Animar. “El equipo desde Navidad, desde cuando empezó la vuelta del parón, se ha visto a un equipo que compite al máximo. Los pequeños detalles en estas categorías son los que marcan diferencias. Ahora estamos generando ocasiones, pero no las estamos materializando. Hay que seguir dando confianza a todos los jugadores, especialmente a los de ataque, que son los que sufren más en esta situación. Para eso estamos los capitanes, para transmitir tranquilidad".

Quagliata. “Está a un nivel muy bueno. Trabaja superbien y yo estoy para intentar ayudarle en todo lo que pueda. Sobre todo lo que nos hace mejor a todos es tener competitividad en tu puesto. Eso te hace elevar el nivel. Él me hace elevar a mí el nivel y yo a él. En eso consiste un equipo y los compañeros”.

Contrato. “No he hablado del tema todavía. Hay que estar centrado en otras cosas. Si llega, bienvenido sea, pero no pensamos en eso. Estamos centrados en el día a día, ganar los máximos partidos posibles Y si tiene que llegar, ya veremos que pasas”.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen del Reino de León cubierto de nieve

El Reino de León se congela a tres días de recibir al Deportivo
Esther Durán
Nico Balbas en el encuentro ante el Racing de Ferrol

La previa | El Juvenil A busca ante el Rayo el billete para cuartos de Copa
Bea Arrizado
Bil Nsongo señala al cielo justo después de entrar al campo en el Dépor-Mallorca de Copa

La decisión con Bil Nsongo: defender el liderato, viajar a León... o ambas
Jorge Lema
Mulattieri en el encuentro copero ante el Atlético de Madrid

El escenario queda libre para Mulattieri
Jorge Lema