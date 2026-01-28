Fernando Soriano, durante una rueda de prensa esta temporada Patricia G. Fraga

Las vicisitudes de la competición liguera en las que está inmerso el Deportivo hacen que ocurra que lo que no parecía urgente o necesario se vuelva prioritario. Tras sendas llegadas en el mercado de invierno de Álvaro Ferllo y Adrià Altimira Fernando Soriano aseguraba que la plantilla estaba compensada y cubierta.

A punto de concluir el mes de enero, el primero de este año 2026, con el Dépor quinto, con 37 puntos, y después de perder ante el Racing, Antonio Hidalgo reconocía que el mercado “estaba abierto” y encomendaba a lo que pudiese pasar.

La ventana invernal de fichajes se cierra a las 23.59 del 2 de febrero y parece que finalmente será menos plácida de lo esperado. Hay varios frentes abiertos, empezando por el apartado de las llegadas. Por una parte, el Dépor sigue intentando incorporar a Riki Rodríguez, el mediocentro del Albacete, en este mercado de invierno.

El club blanquiazul ya tiene atado al centrocampista para junio (cuando termina contrato con la entidad blanquilla). Teniendo en cuenta las necesidades en la medular y la polivalencia de un futbolista que puede jugar tanto de seis (de corte más defensivo) como de ocho (combinando labores defensivas y ofensivas y llevando el peso del control del juego), quiere incorporarlo ya.

El jugador se incorporó este martes a la disciplina de trabajo de Alberto González, después de causar baja en los partidos ante Cádiz y Valladolid. Desde el club alegaban molestias musculares, pero fuentes consultadas por Dxt Campeón apuntaban a que el mediocentro presiona para abandonar la entidad en esta ventana invernal.

La idea del Albacete es que tanto él como Jesús Vallejo puedan estar disponibles de cara al encuentro de este fin de semana ante el Zaragoza. En el caso de que no pueda hacerse con sus servicios, el Dépor continúa sondeando el mercado de mediocentros. En las últimas horas uno de los nombres que ha sonado, según apunta el periodista Ángel García, es el de Juergen Elitim. El cafetero, actualmente en el Legia de Varsovia, termina contrato el 30 de junio. Estuvo enrolado en las filas blanquiazules en la campaña 2020-21, en la que el Dépor rozó de la mano de Borja Jiménez el ascenso a Segunda.

Con mercado aún por delante tampoco se descartan movimientos de última hora, como la incorporación de un jugador de ataque. La figura de Jon Karrikaburu vuelve a aparecer en escena, tras haber estado en la órbita blanquiazul el verano pasado. Está actualmente en Osasuna, pero apenas ha disputado 126 minutos.

Si nos fijamos en cómo transcurrió el mercado de fichajes de invierno del Dépor el año pasado precisamente el club protagonizó un importante arreón final. El 30 de enero anunció la llegada del delantero Eddahchouri, el 31 de enero la del mediocentro Genreau y el 3 de febrero la del lateral izquierdo Nemanja Tosic. De todos ellos el único que tuvo una importante presencia y minutos fue el atacante neerlandés, que le quitó la titularidad a Iván Barbero y marcó en ese tramo de campaña cuatro goles. Precisamente, desde Holanda el Go Aheads Eagles holandés, equipo en el que militó Eddahchouri, se ha interesado, según apuntan varias fuentes, por su situación para reforzar su delantera, tras haber vendido a su ariete Milan Smit al Stoke City.

Ocho suma esta temporada en su casillero. Además de las posibles llegadas, en el apartado de salidas el Dépor trabaja en diferentes operaciones. Una de ellas es la de la salida de Daniel Bachman. El portero austríaco, cedido por el Watford, pidió al Dépor salir debido a motivos personales. Según indican Anthony Joseph y Eric Neiderseer en Sky Sports, el BW Linz está interesado en hacerse con los servicios de Bachmann para tratar de reconducir una temporada complicada que lo lleva a estar colista en la máxima categoría.

Además, según apuntan fuentes cercanas a la operación consultadas por este diario, el Pontevedra se ha puesto en contacto con el Dépor para conseguir la cesión de Rubén López para lo que resta de curso. Al ser preguntado directamente por su situación, Hidalgo comentó que para un jugador joven como él era importante tener minutos. De momento la decisión sobre su futuro no está tomada y el club granate está a la espera de lo que le comuniquen tanto el club como el jugador.

Es de momento la única salida que se contempla. En el caso de Cristian Herrera, a pesar de que solo ha disputado 85 minutos en 11 partidos y ninguno como titular, el club por el momento cuenta con él y no le ha comunicado que pueda salir en este mercado de invierno. Una ventana de fichajes que, en primera instancia contaba con ser tranquila para el Dépor, una vez cubiertas la portería y la defensa y que puede afrontar una recta final más frenética. La necesidad de dotar de más alternativas a Hidalgo en el equipo y el momento irregular en la liga invitan a un último esfuerzo final.