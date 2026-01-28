Ferllo y Altimira, dos fichajes sin periodo de prueba

Ferllo y Altimira defienden un saque de esquina el día de su debut QUINTANA

Fernando Soriano, máximo responsable de la parcela futbolística en el Deportivo, tenía claro desde el principio que los movimientos que se llevasen a cabo en el apartado de fichajes debían ser para ser titulares en el equipo. Y así está siendo.

Los dos únicos refuerzos que lleva el Deportivo hasta el momento en este mercado de invierno han llegado con el visto bueno de Antonio Hidalgo, y se nota. Tanto Álvaro Ferllo, viejo conocido del técnico catalán, como Adrià Altimira, con experiencia contrastada en Primera División y una gran temporada en la categoría de playa ya en su currículum.

A menos de una semana para que se baje el telón, en Abegondo se han centrado en cubrir las necesidades que demandaba la plantilla. Con rapidez —llegaron a finales del mes de diciembre— y acierto, desde el punto de vista del preparador deportivista, el aterrizaje a la ciudad de A Coruña de ambos ha sido redondo.

Álvaro Ferllo partía con ventaja. De la confianza del entrenador tras coindicir en el Huesca dos cursos atrás. Le entregó las llaves de la titularidad desde el primer día y, aunque la decisión fue recriminada por un sector de la afición, el riojano se encargó de zanjar el debate en Gran Canaria, su segunda actuación guardando la red coruñesa.

Una señor parada al lanzamiento de Jonathan Viera desde el punto de penalti que acabaría siendo decisivo para sumar un punto positivo en la isla. Vuelo sin motor y una pena máxima atajada para sorpresa de todos. Desde el 26 de enero de 2020 un portero del Deportivo no conseguía salvar los muebles de esa manera. Lo hizo Dani Giménez ante Dani Ojeda, del Albacete.

Más allá de esa meritoria intervención, los guantes de Álvaro Ferllo no han ayudado al Deportivo a cortar la hemorragia de los goles en contra. Ante el Cádiz, un remate a bocajarro y un zurdazo inapelable; contra el Almería, Leo Baptistao alejó el balón de su rango de acción; lo mismo hizo Jesé, con una acrobacia inesperada; el último, de Peio Canales a favor del Racing de Santander, un disparo envenedado tras tocar en Eddahchouri y pasar al lado de la pierna estirada de Altimira. Cuatro goles en sendos encuentros, pero sin reproches posibles.

Adrià Altimira tan solo ha descansado 21 minutos en Liga desde su llegada a Riazor

El lateral derecho enamoró a Riazor desde el primer día en la oficina. También a Hidalgo, que solo le ha dado 21 minutos de descanso. Se notó el ritmo de venir de un equipo nivel Champions League como el Villarreal. Hasta él mismo lo sintió así. Con confianza y seguridad de que los riesgos que asumía en zonas comprometidas se iban a trasladar en beneficio para el juego colectivo. En las siguientes jornadas cambió su altura en el campo y pasó a ser el lateral de largo recorrido que brilló en Leganés a los mandos de Borja Jiménez.

Un mes después de su llegada a Galicia, Álvaro Ferllo y Adriá Altimira, con contrato hasta 2027 y 2028 respectivamente, han aprobado con nota los exámenes de enero.