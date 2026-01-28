Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Reino de León se congela a tres días de recibir al Deportivo

El Cultural ha subido una imagen de su estadio con el terreno de juego completamente cubierto de nieve

Esther Durán
28/01/2026 11:59
Imagen del Reino de León cubierto de nieve
Imagen del Reino de León cubierto de nieve
CULTURAL LEONESA
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El calendario no es lo único que se enfría en el panorama del Deportivo, que este sábado visita un Reino de León que ahora mismo se encuentra bajo cero. La Cultural Leonesa ha subido este miércoles una imagen de su estadio en el que se puede ver el césped completamente cubierto por una gruesa capa de nieve a falta de tres días para el partido.

En principio el encuentro, previsto para las 18.30 horas, no corre peligro. La previsión para ese día es de temperaturas bajas, pero no extremas (por encima de 5 grados en el momento del choque), y tampoco se esperan precipitaciones importantes. 

Bob Voulgaris, presidente del Castellón, mira a su perro Óscar durante una rueda de prensa

Los dueños del fútbol de Segunda

Más información

Curiosamente, la Cultural ya se ha visto recientemente envuelta en un amago de suspensión o aplazamiento por la nieve, aunque en este caso fuera de casa. Fue en su visita al campo del Andorra que acabó jugándose unas horas más tarde, con la imagen viral de Gerard Piqué retirando la nieve con una pala y haciendo un llamamiento a la afición para que echara una mano.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Sergio Escudero, durante un entrenamiento

La cuenta pendiente de Escudero: "Ha sido duro, llegué con ilusión y expectativas muy altas"
Jorge Lema
Nico Balbas en el encuentro ante el Racing de Ferrol

La previa | El Juvenil A busca ante el Rayo el billete para cuartos de Copa
Bea Arrizado
Bil Nsongo señala al cielo justo después de entrar al campo en el Dépor-Mallorca de Copa

La decisión con Bil Nsongo: defender el liderato, viajar a León... o ambas
Jorge Lema
Mulattieri en el encuentro copero ante el Atlético de Madrid

El escenario queda libre para Mulattieri
Jorge Lema