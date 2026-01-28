El Reino de León se congela a tres días de recibir al Deportivo

Imagen del Reino de León cubierto de nieve CULTURAL LEONESA

El calendario no es lo único que se enfría en el panorama del Deportivo, que este sábado visita un Reino de León que ahora mismo se encuentra bajo cero. La Cultural Leonesa ha subido este miércoles una imagen de su estadio en el que se puede ver el césped completamente cubierto por una gruesa capa de nieve a falta de tres días para el partido.

En principio el encuentro, previsto para las 18.30 horas, no corre peligro. La previsión para ese día es de temperaturas bajas, pero no extremas (por encima de 5 grados en el momento del choque), y tampoco se esperan precipitaciones importantes.

Curiosamente, la Cultural ya se ha visto recientemente envuelta en un amago de suspensión o aplazamiento por la nieve, aunque en este caso fuera de casa. Fue en su visita al campo del Andorra que acabó jugándose unas horas más tarde, con la imagen viral de Gerard Piqué retirando la nieve con una pala y haciendo un llamamiento a la afición para que echara una mano.