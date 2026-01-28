El escenario queda libre para Mulattieri

Mulattieri en el encuentro copero ante el Atlético de Madrid Patricia G. Fraga

La temporada está alcanzando ese momento en el que, por cuestiones físicas o disciplinarias, le pone complicado a los entrenadores tener continuidad en sus alineaciones. Si a eso se le añade que los resultados no acaban de cuadrar con continuidad, como es el caso de Antonio Hidalgo y el Deportivo, a la ecuación se añade las propias decisiones tácticas para tratar de dar con la tecla. De esta forma, el preparador blanquiazul tendrá que volver a cambiar su once este sábado ante la Cultural Leonesa (18.30 horas) de forma obligatoria al menos con una modificación por la sanción de Eddahchouri, que en la última jornada vio su quinta amarilla. Rompecabezas para el banquillo, pero al mismo tiempo gran oportunidad para uno de los futbolistas que lleva semanas esperando su momento para reivindicarse.

El 2026 ha sacado de su letargo a Samuele Mulattieri, que después de una irrupción espectacular con la camiseta blanquiazul, fue perdiendo peso poco a poco hasta desaparecer de los planes de Hidalgo. Los partidos de Copa y su aparición salvadora en Almería para firmar el gol de la única victoria que el Dépor ha conseguido en los últimos dos meses han provocado que el preparador deportivista lo rescatara del fondo de la rotación. Esa actuación en tierras andaluzas parecía poder servirle para ganarse un puesto de inicio, pero ante el Racing volvió a salir desde el banquillo.

Ahora, debido a la baja de Zaka, elegido para ser el nueve titular en los últimos dos encuentros, el escenario vuelve a quedar libre para que el atacante de La Spezia demuestre que todavía tiene mucho que decir esta temporada en el conjunto herculino.

Su última aparición en un once queda ya lejana, el pasado 23 de noviembre ante el Ceuta en Riazor. Y es que Mulattieri ha ido viendo cómo su participación se reducía hasta el punto de ser ahora mismo el delantero del primer equipo con menos minutos: 682. Stoichkov lo ha adelantado recientemente jugando precisamente como hombre más adelantado, en una clara muestra de que Hidalgo todavía no ha encontrado todo lo que busca en sus nueves de referencia. De hecho, el andaluz es la otra alternativa ante la ausencia del, junto a Yeremay, máximo goleador del equipo, pero en los últimos encuentros ha jugado más como enganche.

A deber

Desde luego, si finalmente Mulattieri no es el elegido para el choque en el Reino de León, el mensaje sería claro y directo por parte de Antonio Hidalgo y la progresión de las últimas semanas quedaría en nada para el punta italiano, que volvería a la casilla de salida. El técnico blanquiazul lo ha elogiado recientemente en sala de prensa, aunque también ha aprovechado siempre para acompañar con palos las zanahorias que le concedía, especialmente reclamándole más compromiso en tareas defensivas. Incluso en Almería, después del tanto, se refirió a ese trabajo que entiende debe hacer todo delantero. “Lo más importante de todo esto es rebelarte contra situaciones que crees que no son justas. Los minutos que ha salido solo los vamos a catalogar por el gol que ha metido, pero el trabajo sin balón ha sido increíble. Ha robado dos o tres balones viniendo abajo en dobles y triples esfuerzos”.

Y aunque eso sea cierto, es probable que el gran problema con el que se ha encontrado Mulattieri desde que llegó al Dépor tenga más que ver con dónde manda el balón cada vez que lo tiene en el área y no tanto lo que corre cuando el equipo lo pierde. Porque su tanto ante el conjunto indálico fue solo el segundo esta temporada, después de aquel que hiciera en su estreno frente al Leganés, donde resultó decisivo para levantar el 2-0 de Butarque, forzando además el penalti que transformó Yeremay. El nueve azzurro encandiló al deportivismo por todo lo que aportaba fuera del área, con su culmen en la exhibición ante el Huesca, en el que participó en tres de os cuatro tantos del triunfo deportivista.

Pronto empezó a desencantar a todos, incluyendo a Hidalgo, por sus problemas para resolver situaciones delante de la portería contraria. ‘Mula’ ha disfrutado de ocasiones muy claras hasta la fecha para aumentar su cifra goleadora, pero en lugar de acumular tantos, lo que ha ido sumando han sido fallos groseros que han conseguido minarle a él mismo también la moral.

En lo que va de curso, ha intentado un total de 27 remates, algo más de tres por encuentro, de los cuales únicamente seis han ido entre los tres palos, un escaso 22% de efectividad. Si vamos al modelo de goles esperados (xG), Mulattieri sale a deber al haber acumulado una probabilidad de 3,29, que se reduce a 1,08 en goles esperados después del remate (xGOT), que pone en evidencia que no solo tiene problemas para encontrar buenas situaciones, sino que empeora las ocasiones que tiene.