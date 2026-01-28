Mi cuenta

Diego Gómez, tras su llegada al Pontevedra: "Estoy muy convencido de que quería terminar aquí"

El jugador del Dépor llegó cedido del Cartagena, donde también estaba jugando en préstamo

Agencias
28/01/2026 18:06
Diego Gómez, en su presentación este miércoles con el Pontevedra
Diego Gómez, en su presentación este miércoles con el Pontevedra
@PontevedraCFSAD
El atacante del Deportivo Diego Gómez aseguró este miércoles, durante su presentación como nuevo futbolista del Pontevedra CF, que su deseo siempre fue jugar en Pasarón tras decidir salir del Cartagena.

"Estaba muy convencido de que quería terminar aquí. El club me puso todas las facilidades, y yo tenía claro desde el primer momento que quería salir de Cartagena y firmar por el Pontevedra", explicó en rueda de prensa.

El futbolista gallego, que llega cedido desde el Deportivo, aseguró que se siente cómodo actuando "en banda derecha o de media punta", aunque lo hará donde lo necesite el técnico.

Diego Gómez, durante un entrenamiento con el Pontevedra

El Deportivo reordena sus cesiones en invierno para recuperar la efervescencia

Más información

"Soy un jugador con descaro, al que le gusta asociarse con los compañeros. Lo principal es aportar al equipo y para eso he venido, para dar goles, asistencias y ganar partidos", manifestó.

Diego Gómez dijo que tiene “mucho mérito” lo que ha hecho hasta ahora su nuevo equipo, con el que quiere “soñar” para pelear “por lo más alto”.

